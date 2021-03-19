الترمس لن تصدق انه يعالج كل هذه ألأمرض وليس للتسليه فقط وصفات طبيعية للعلاج به

الترمس هو نبات من نباتات من النباتات المنتشرة والمزروعة في الكثير من البلدان، ويعرف على انه نوع من أنواع التسلية مثل اللب والسوداني، وهو عبارة عن حب صغير لونه اصفر ويمتاز بان طعمه قبل الطهي مر، ولكن تزول المرارة بعد الطهي ونقع لمده .
والكثيرون يعتقدون أن الترمس هو مجرد نوع من أنواع ألتسالي كما سبق القول ولكن ما يجهله الكثيرون هو أن الترمس نوع من أنواع العلاج لكثير من الأمراض والتي من الممكن أن تكون دواء لهذه الأمراض.
وفي هذا المقال سوف نتعرف على الأمراض التي يعالجها الترمسالأمراض التي يعالجها الترمس
يعالج أمراض داخليه في جسم الإنسان، وكذلك يعالج أمراض خارجيه
الأمراض التي يعالجها داخل جسم الإنسانألامساك وقاتل للديدان
يعالج الترمس حالات الإمساك الشديدة وكذلك من الممكن أن نستخدمه كمطهر معوي، وقاتل للديدان، فيستخدم مغلي مسحوقه بمعدل كوب صغير يوميا على الريق قبل الإفطارعلاج احتباس البول ومرض السكر
يمكننا استخدامه في علاج حالات مرضى احتباس البول وذلك عن طريق تناول المريض له مملحا أو يستعمل مسحوقه بمعدل فنجان ثلاث مرات يوميا.الاستعمال الخارجي للترمس
كما سبق القول انه يستخدم لعلاج الأمراض الخارجية التي تصيب جسم الإنسان من الخارج أو التي تصيب جلد الإنسان، فهو علاج لحالات الجرب والبثور الجلدية، وذلك عن طريق استخدام مطحون أو مسحوقه الناعم بطريقة الرش على الأماكن المصابة.
أو وضع المسحوق أو المطحون على العسل لعمل دهان موضوعي ويدهن به المكان المصاب .فوائد أخرى للترمس
لا تتوقف فوائده أو استخداماته على الأمراض السابقة فقط ولكن فوائده كثيرة جدا
- حيث ثبت علميا أنه يحتوي على حوالي 30 %بروتين والياف سليولوزيه ومادة الينين وهي المكونه من الكالسيوم والفوسفور، وهذه المكونات تفيد في علاج ضعف أعصاب الإنسان.
- كما أثبتت التجارب أنه يحتوي على مواد هرمونيه وهذه المادة لها تأثير قوي وفعال في انقباضات الرحم عند النساء.
- مسحوقه قلوي ويساعد في علاج الكثير من أمراض الجلد
- يعالج الضغط المرتفع فهو له تأثير فعال في خفض الضغط المرتفع
الوسوم
الترمس هو نبات من نباتات من النباتات المنتشرة والمزروعة في الكثير من البلدان، ويعرف على انه نوع من أنواع التسلية مثل اللب والسوداني، وهو عبارة عن حب صغير لونه اصفر ويمتاز بان طعمه قبل الطهي مر، ولكن تزول المرارة بعد الطهي ونقع لمده .
والكثيرون يعتقدون أن الترمس هو مجرد نوع من أنواع ألتسالي كما سبق القول ولكن ما يجهله الكثيرون هو أن الترمس نوع من أنواع العلاج لكثير من الأمراض والتي من الممكن أن تكون دواء لهذه الأمراض.
وفي هذا المقال سوف نتعرف على الأمراض التي يعالجها الترمسالأمراض التي يعالجها الترمس
يعالج أمراض داخليه في جسم الإنسان، وكذلك يعالج أمراض خارجيه
الأمراض التي يعالجها داخل جسم الإنسانألامساك وقاتل للديدان
يعالج الترمس حالات الإمساك الشديدة وكذلك من الممكن أن نستخدمه كمطهر معوي، وقاتل للديدان، فيستخدم مغلي مسحوقه بمعدل كوب صغير يوميا على الريق قبل الإفطارعلاج احتباس البول ومرض السكر
يمكننا استخدامه في علاج حالات مرضى احتباس البول وذلك عن طريق تناول المريض له مملحا أو يستعمل مسحوقه بمعدل فنجان ثلاث مرات يوميا.الاستعمال الخارجي للترمس
كما سبق القول انه يستخدم لعلاج الأمراض الخارجية التي تصيب جسم الإنسان من الخارج أو التي تصيب جلد الإنسان، فهو علاج لحالات الجرب والبثور الجلدية، وذلك عن طريق استخدام مطحون أو مسحوقه الناعم بطريقة الرش على الأماكن المصابة.
أو وضع المسحوق أو المطحون على العسل لعمل دهان موضوعي ويدهن به المكان المصاب .فوائد أخرى للترمس
لا تتوقف فوائده أو استخداماته على الأمراض السابقة فقط ولكن فوائده كثيرة جدا
- حيث ثبت علميا أنه يحتوي على حوالي 30 %بروتين والياف سليولوزيه ومادة الينين وهي المكونه من الكالسيوم والفوسفور، وهذه المكونات تفيد في علاج ضعف أعصاب الإنسان.
- كما أثبتت التجارب أنه يحتوي على مواد هرمونيه وهذه المادة لها تأثير قوي وفعال في انقباضات الرحم عند النساء.
- مسحوقه قلوي ويساعد في علاج الكثير من أمراض الجلد
- يعالج الضغط المرتفع فهو له تأثير فعال في خفض الضغط المرتفع
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