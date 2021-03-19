طريقة عمل أصابع التمر بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وصحي وشهي وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل أصابع التمر ، تعد أصابع التمر أو ما تعرف بالكليجة من المخبوزات اللذيذة والشهية، والمنتشرة بكثرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وخاصة في الخليج العربي كالسعودية، حيث يشتهر بالتمر. كما أنها من المخبوزات التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث تحظى بإقبال الكثير. وتتميز أصابع التمر بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على التمر المعروف بفوائده الكثيرة، والذي يمد الجسم بالطاقة، ويقوي جهاز المناعة. كما تحتوي على السمسم الغني بالزيوت الطبيعية، والذي يحتوي على الفيتامينات والبروتينات والألياف والمعادن المهمة لصحة الإنسان. وتحتوي أيضا على زيت الزيتون الذي يحتوي على العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والتي تقيه من الأمراض. وتقدم أصابع التمر على وجبة الفطور من أجل فطور صحي، وجسم مفعم بالحيوية والنشاط. وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ولذيذ لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضير أصابع التمر. وهي تعد بسهولة، وبمكونات بسيطة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات أصابع التمر وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات أصابع التمر

تتكون أصابع التمر من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كيلو دقيق.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف ملعقة صغيرة مستكة بودرة.

ملعقة صغيرة يانسون بودرة.

ملعقة صغيرة هيل بودرة.

225 جم سمنة مذابة.

225 جم زيت زيتون.

360 مل ماء دافئ.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر بودرة.

مقادير الحشوة

700 جم عجوة تمر.

ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة هيل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة يانسون بودرة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

مقادير التغطية

كوب سمسم محمص.

2 ملعقة كبيرة قطر (شراب).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير أصابع التمر بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والحليب البودرة والسكر البودرة والمستكة واليانسون والهيل، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف السمنة وزيت الزيتون ونخلطهم جيدا حتى تتشكل لدينا عجينة مثل الفتات (كما في الصورة).

ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه الماء الدافئ والخميرة الفورية والسكر البودرة ونقلبهم جيدا.

ثم نضيف خليط الماء على العجينة بالتدريج، ثم نلم العجينة بدون عجن حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نغطي العجينة ونتركها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة.

ثم نحضر الحشوة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه عجوة التمر والقرفة والهيل واليانسون وزيت الزيتون، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نحضر خليط التغطية، نحضر وعاء ونضيف إليه السمسم المحمص والقطر ونخلطهم جيدا، ثم نضع الوعاء جانبا.

ثم نقسم العجينة إلى كور متوسطة الحجم، ثم نأخذ كل كورة ونمدها بالشوبك على شكل مستطيل، ثم نزيل الأطراف الزائدة.

ثم نأخذ قطعة من خليط عجوة التمر ونمدها بشكل طولي على العجينة، ثم نثبت التمر بالعجينة ونلفها (كما في الصورة).

ثم نقطع العجينة إلى قطع متساوية (كما في الصورة).

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

ثم نغلف القطع بالسمسم، (ومن الممكن أن نترك جزء من قطع العجين بدون سمسم حسب الرغبة)، ثم نقوم برص أصابع التمر في صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز.

ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم أصابع التمر في طبق التقديم.

وبصحة وعافية.

فوائد السمسم

يحتوي السمسم على فوائد كثيرة، ومن هذه الفوائد الآتي:

يحافظ على صحة العظام، نظرا لاحتوائه على الكالسيوم والزنك.

يعزز صحة القلب، ويقلل من الإصابة بتصلب الشرايين، والجلطة القلبية.

يحافظ على بقاء البشرة ناعمة ونضرة، مضاد أيضا لالتهابات الجلد.

يعزز نمو الشعر، ويحمي الشعر من الشيب المبكر.

يكافح السرطانات.

يحسن عملية الهضم، ويعالج الإمساك.

يعمل على إعادة توازن الهرمونات في الجسم.

يعمل على زيادة الخصوبة لدى الرجال.

مفيد لصحة الفم والأسنان.

مدر لحليب المرضع، ويعد أيضا مصدر غني وغذائي لها في الشهور الأولى من الولادة.

فوائد التمر

يحتوي التمر على الكثير من الفوائد، ومن هذه الفوائد التالي: