يلجأ الكثير من ربات البيوت لشراء المخلل وفواتح الشهية كأطباق استباقية أو جانبية لوجبات الطعام اليومية ، ومن أشهر تلك الوجبات هي المخلل ، ومن أكثر أنواع المخلل انتشاراً وأكثرها قربا لقلوب عشاق المخلل هو الخيار المخلل والذي يقوم الكثير منا بتصنيعه منزلياً ويتلف بعد فتره قصيرة وتكون جودته غير منضبطة بالمرة دون أن نعرف الأسباب الحقيقية لذلك وباللجوء لتجارب عديدة بإضافات ومكسبات ومحاولات لا تفلح في النهاية مع ما تم صنعه دون خبرة، وهذا المقال يقدم لكم الطريقة الاحترافية المثالية في صناعة خيار مخلل بالبيت يدوم لفتره طويلة ويتخلل في مدة زمنية قصيرة ويحافظ علي خاصية القرمشة واللون والطعم الجميل لفترة زمنية أكبر داخل الثلاجة.

طريقة عمل الخيار المخلل

لابد أن نعرف في البداية أن طريقة عمل الخيار المخلل لا تقتصر علي وضعه في وعاد محكم مع إضافة المياه والملح فقط فهذه الطريقة تعطي أسوأ تجربة طعم لخيار مخلل، ولكن مع هذه الطريقة بالخطوات ستتمكنون من صناعة خيار مخلل بالبيت باحترافية :

أولا يتم تحضير كمية من الخيار الطازج القوي القوام علي ان يكون بأطوال متساوية يتم غسل الخيار جيداً من أي شوائب وأوساخ بمياه دافئة يتم تحضير وعاء أو مرطبان ويفضل من مادة الزجاج بغطاء جيد الغلق بإحكام يتم غسل الوعاء المناسب للكمية المطلوبة بالماء الساخن للتأكد من تعقيمه. يتم وضع كمية قليله من الماد المغلي بالوعاء المذكور يتم تقشير عدد 10 فصوص ثوم كبيرة وغسلها جيداً بالماء وتقطيع كل منها إلي 4 أجزاء. يتم إضافة الثوم إلي الماء المغلي الموجود بالوعاء. يتم تحضير كمية من الكرفس وغسله جيداً وتقطيعه إلي قطع صغيرة. يتم إضافة الكرفس القطع إلي الثوم والماء بالوعاء والهدف منه إضفاء رائحة ذكية ونكهة مميزة للخيار المخلل. يتم إضافة ملعقة كبيرة من السكر إلي المحتوي والهدف منها الحفاظ علي قوة الخيار والقرمشة. يتم بعد ذلك إضافة كمية من الملح بالتدريج مع تذوق الخليط حتي نصل لعيار الملحة المطلوب. يتم رص حبات الخيار بالوعاء داخل المخلوط وإضافة الماء المغلي حتي يغمر المحتويات بزيادة عقلة إصبع فوق رؤوس حبات الخيار في حالة الحاجة لتسريع عملية التخلل يضاف للمحتوي ملعقة كبيرة من الخل وتساعد علي التخلل في غضون 24 ساعة.

مرطبان زجاجي ذو غطاء غلق محكم

قدر كافي من الماء المغلي

10 حبات ثوم مقطعه 4 أجزاء لكل منها

عدد 10 عيدان من الكرفس المغسول مقطعة

ملعقة سكر كبيرة

4 إلي 8 ملاعق ملح كبيرة

مقدار ملعقة من الخل الأبيض

خيار طازج سليم مغسول ومعد لصناعة الخيار المخلل

المكونات المطلوبة :

وفي النهاية ننصحك بالحفاظ علي الصحة العامة وعدم الإفراط في تناول الأغذية غير الصحية ويمكنك تجنب تلك الأطعمة للحفاظ علي وزنك ومعرفة الطريق المثالية لحساب سعراتك الحرارية.