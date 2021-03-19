طريقة عمل الآيس كريم بنكهات مختلفة ولذيذة

طريقة عمل الآيس كريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية، في المنزل بطريقة مختلفة بدون أي مواد حافظة، حفاظاً على سلامة أولادكم، ومن خلال موقع ثقفني نوضح لكم عمل آيس كريم بالاطعمة المختلفة، آيس كريم بطعم الفانيليا، آيس كريم بنكهة الشيكولاتة، وكمان طعم الآيس كريم بنكهة المانجو، وايس كريم بنكهة الفراولة، بكل الأطعمة الجميلة والمختلفة، جميع الأطفال والكبار يحبونها، وهذا لكي لا يقومون بشراء الآيس كريم من الخارج، ويمكن أكلة في أي وقت ما يشاؤون، ولذلك نقوم بتحضير العديد من المكونات، وبعد توضيح مكونات الآيس كريم بالاطعمة المختلفة اللذيذة، سوف نوضح لكم طريقة كل واحدة منهم من خلال موقع ثقفني.

علبة زبادي

4 ملاعق سكر

نصف من اللبن مثلج

8 ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه

ربع معلقة صغيرة من الفانيليا

مكونات الآيس كريم فانيليا :طريقة تحضير الآيس كريم بنكهة الفانيليا :

نقوم بوضع الكريم شانتية في إناء ونضع علبة الزبادي، ونقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة السكر مع اللبن المثلج، والفانيليا في نفس الإناء ونقوم يضربهم جيداََ حتى يتمسك جميع المكونات، ونضعهم جميع في الفريزر حتى يتماسك كلهم جميعاََ، ويجب أن نقوم بتقليب الآيس كريم كل 8 ساعات على الأقل.

علبة زبادي

4 معالق سكر كبيرة

8 معالق كبيرة من الكريم شانتيه

5 معالق كبيرة من اللبن البودرة

نصف كوب من اللبن الحليب المثلج

ربع معلقة صغيرة من الفانيليا

معلقة كبيرة من الكاكاو الخام أو يمكن استبدالها ب 3 معالق من النسكويك

مكونات الآيس كريم بطعم الشوكولاتة :طريقة تحضير الآيس كريم بنكهة الشيكولاتة :

يجب أن نضع جميع المكونات بعضهم ع بعض في إناء واحد ونقوم بضربهم جميع بالمضرب الكهربائي حتى يتماسك جميع المكونات مع بعضها، ثم بعد ذلك نضعهم جميع في الفريزر حتى يتماسك جيداََ، ويجب في هذه الحالة أن نقوم بتقليب كافة المكونات كل 8 ساعات.

2 ثمرة مانجو متوسطة الحجم

علبة من الزبادي

4 معالق سكر

2 معلقة كبيرة من لبن البودرة

نصف كوب من اللبن المثلج

3 معالق كبيرة من الكريم شانتيه

مكونات الآيس كريم بنكهة المانجو :طريقة عمل الآيس كريم بنكهة المانجو :

يجب على نقوم بوضع ثمرات المانجو مقطعة مع بعضهم على بعض، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة السكر مع الزبادي ونقوم بضربهم جيداََ حتى يتماسك، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة لبن البودرة مع اللبن المثلج والكريم شانتيه، ونقوم بضربهم جيداََ، حتى يتماسك الخليط جيداََ، ونضعه في الفريزر ويجب تقليبها كل 8 ساعات تقريباََ.

10 ثمرات فراولة

علبة زبادي

4 معالق سكر

نصف كوب من اللبن المثلج

3 معالق كبيرة من الكريم شانتيه

2 معلقة كبيرة من اللبن البودرة

مكونات الآيس كريم بنكهة الفراولة :طريقة عمل الآيس كريم بنكهة الفراولة :

من خلال موقع ثقفني سوف نقوم بخطوات عمل الآيس كريم بنكهة الفراولة بطريقة مختلفة وسهلة وبسيطة للغاية، نقوم بخلط جميع المقادير مع بعض ونقوم بضربهم جميعاََ بالمضرب الكهربائي، حتى يتماسك كافة المكونات مع بعض، ثم بعد ذلك نقوم بوضعها في الفريزر، ونقوم بالتقليب كل 8 ساعات.