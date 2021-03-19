لو زهقتي من وجبات الفطار التقليدية وعايزة تجددي وتعملي حاجة مختلفة ، النهاردة هنقولك 4 وصفات بيض لوجبة فطار لذيذة ومغذية.
وصفات بيض لوجبة الفطار:
1- هاش براون:
المكونات:
– 6 شرايح بيكون بقري.
– 700 جرام بطاطس مبشورة.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.
– 1 معلقة صغيرة بابريكا.
– 6 بيضات.
– ½ كوباية لبن.
– 1 كوباية جبنة شيدر مبشورة.
الطريقة:
طاسه فيها زبدة او زيت حمري البيكون ، طلعيه من الطاسة ، وحطي البطاطس المبشورة وضيفي لها الملح والفلفل والبابريكا ، قلبيهم مع بعض لحد ما البطاطس لونها يتحول دهبي وتطرى ، افرديها في الطاسة في طبقة واحدة متساوية وسيبيها لمدة 7 دقايق ، في طبق حطي البيض واضربيه بالشوكة وضيفي له اللبن وقلبيهم مع بعض وضيفي لهم البيكون والجبنة الشيدر وقلبي كل المكونات مع بعض كويس , وصبي خليط البيض ده على البطاطس في الطاسة ، ودخليه الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة ، وبعدها طلعيه وزينيه بالبقدونس وقطعيه شرايح وقدميه.
2- بيض مخبوز مع صوص صفار البيض:
المكونات:
– 3 صفار بيض.
– 1 معلقة صغيرة خل.
– ½ كوباية زبدة سايحة.
– عصير 2 ليمونة.
– ملح.
– شطة.
– شرايح رومي مدخن.
الطريقة:
حطي صفار البيض في طبق صغير وحطيه على حمام مية سخنة على النار وضيفي له الخل والزبدة بالتدريج مع التقليب المستمر لحد ما الخليط يبقى قوامه سميك زي الصوص ، ضيفي عصير الليمون والملح والشطة وقلبيهم كويس مع بعض وارفعيهم من على النار ، هاتي قوالب الكب كيك حطي فيها من تحت شرايح رومي مدخن وحطي على كل شريحة بيضة غطيهم بفويل ودخليهم الفرن لمدة 8 – 10 دقايق لحد ما البيض يستوي على درجة حرارة 180 درجة ، وبعدين طلعي البيض من القوالب في الطبق وحطي عليه من فوق صوص صفار البيض اللي حضرناه.
3- قارب الخبز بالبيض:
المكونات:
– 1 خبز باجيت.
– 5 بيضات.
– ½ كوباية Heavy cream.
– 113 جرام جبنة شيدر مبشورة.
– 2 شريحة بيكون بقري متحمر.
– 2 بصلة خضرا متقطعة.
– ملح.
– فلفل اسود.
الطريقة:
افتحي رغيف الباجيت من النص وفرغيه من القلب بتاعه ، وفي طبق كبير حطي البيض وعليهم الكريمة واضربيهم مع بعض ، وضيفي لهم الجبنة الشيدر والبيكون والبصل الاخضر والملح والفلفل الاسود ، صبي خليط البيض جوه رغيف الباجيت ، دخليه الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة لحد ما البيض يستوي ، طلعيه من الفرن وقطعيه.
4- كوبايات بياض البيض:
المكونات:
– فلفل الوان متقطع.
– سبانخ.
– طماطم متقطعة.
– مشروم متحمر.
– ملح
– فلفل اسود.
– بصل متقطع.
الطريقة:
سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة ، هاتي قوالب الكب كيك او المافن ادهنيها زيت ، وفي العيون وزعي المكونات حسب اختيارك ، ممكن تحطي في واحدة فلفل الوان, وواحدة طماطم مع السبانخ, وواحدة مشروم, وواحدة بصل متقطع مع الطماطم والفلفل ، بعدها املي القالب فوق المكونات ببياض البيض ، وتبليه بالملح والفلفل ، دخليه الفرن لمدة 15 دقيقة او لحد ما بياض البيض يستوي ، وبعدين طلعيه من الفرن وقدميه.
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