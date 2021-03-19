لو زهقتي من وجبات الفطار التقليدية وعايزة تجددي وتعملي حاجة مختلفة ، النهاردة هنقولك 4 وصفات بيض لوجبة فطار لذيذة ومغذية.

وصفات بيض لوجبة الفطار:

1- هاش براون:

المكونات:

– 6 شرايح بيكون بقري.

– 700 جرام بطاطس مبشورة.

– 1 معلقة صغيرة ملح.

– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.

– 1 معلقة صغيرة بابريكا.

– 6 بيضات.

– ½ كوباية لبن.

– 1 كوباية جبنة شيدر مبشورة.

الطريقة:

طاسه فيها زبدة او زيت حمري البيكون ، طلعيه من الطاسة ، وحطي البطاطس المبشورة وضيفي لها الملح والفلفل والبابريكا ، قلبيهم مع بعض لحد ما البطاطس لونها يتحول دهبي وتطرى ، افرديها في الطاسة في طبقة واحدة متساوية وسيبيها لمدة 7 دقايق ، في طبق حطي البيض واضربيه بالشوكة وضيفي له اللبن وقلبيهم مع بعض وضيفي لهم البيكون والجبنة الشيدر وقلبي كل المكونات مع بعض كويس , وصبي خليط البيض ده على البطاطس في الطاسة ، ودخليه الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة ، وبعدها طلعيه وزينيه بالبقدونس وقطعيه شرايح وقدميه.

2- بيض مخبوز مع صوص صفار البيض:

المكونات:

– 3 صفار بيض.

– 1 معلقة صغيرة خل.

– ½ كوباية زبدة سايحة.

– عصير 2 ليمونة.

– ملح.

– شطة.

– شرايح رومي مدخن.

الطريقة:

حطي صفار البيض في طبق صغير وحطيه على حمام مية سخنة على النار وضيفي له الخل والزبدة بالتدريج مع التقليب المستمر لحد ما الخليط يبقى قوامه سميك زي الصوص ، ضيفي عصير الليمون والملح والشطة وقلبيهم كويس مع بعض وارفعيهم من على النار ، هاتي قوالب الكب كيك حطي فيها من تحت شرايح رومي مدخن وحطي على كل شريحة بيضة غطيهم بفويل ودخليهم الفرن لمدة 8 – 10 دقايق لحد ما البيض يستوي على درجة حرارة 180 درجة ، وبعدين طلعي البيض من القوالب في الطبق وحطي عليه من فوق صوص صفار البيض اللي حضرناه.

3- قارب الخبز بالبيض:

المكونات:

– 1 خبز باجيت.

– 5 بيضات.

– ½ كوباية Heavy cream.

– 113 جرام جبنة شيدر مبشورة.

– 2 شريحة بيكون بقري متحمر.

– 2 بصلة خضرا متقطعة.

– ملح.

– فلفل اسود.

الطريقة:

افتحي رغيف الباجيت من النص وفرغيه من القلب بتاعه ، وفي طبق كبير حطي البيض وعليهم الكريمة واضربيهم مع بعض ، وضيفي لهم الجبنة الشيدر والبيكون والبصل الاخضر والملح والفلفل الاسود ، صبي خليط البيض جوه رغيف الباجيت ، دخليه الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة لحد ما البيض يستوي ، طلعيه من الفرن وقطعيه.

4- كوبايات بياض البيض:

المكونات:

– فلفل الوان متقطع.

– سبانخ.

– طماطم متقطعة.

– مشروم متحمر.

– ملح

– فلفل اسود.

– بصل متقطع.

الطريقة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة ، هاتي قوالب الكب كيك او المافن ادهنيها زيت ، وفي العيون وزعي المكونات حسب اختيارك ، ممكن تحطي في واحدة فلفل الوان, وواحدة طماطم مع السبانخ, وواحدة مشروم, وواحدة بصل متقطع مع الطماطم والفلفل ، بعدها املي القالب فوق المكونات ببياض البيض ، وتبليه بالملح والفلفل ، دخليه الفرن لمدة 15 دقيقة او لحد ما بياض البيض يستوي ، وبعدين طلعيه من الفرن وقدميه.

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