وصفة تبيض الوجه وشد التجاعيد في 10 دقائق بأقل التكاليف

وصفة تبيض الوجه وشد التجاعيد، العديد من الأشخاص يريدون بشرة بيضاء خالية من العيوب، فتلجأ إلى استخدام الوصفات و الخلطات الطبيعية لتبييض الوجه و التخلص تماماً من التجاعيد، حيث قد تعاني بعض الفتيات من لون البشرة السمراء فقد تسعى للحصول على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد وتفتيح البشرة بطريقة أمنة، فتلجأ إلى إستخدام مستحضرات التجميل المركبة من المواد الكيميائية والتي لا تناسب جميع أنواع البشرة، لذلك تعود عليها بالضرر وتسبب إلتهابات الجلد، فهناك الوصفات الطبيعية الأمنة على البشرة تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام وموجودة في كل منزل، تابعونا للتعرف على وصفة تبيض الوجه وشد التجاعيد في 10 دقائق. وصفة تبيض الوجه وإزالة التجاعيد في 10 دقائق المكونات: ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

القليل من الماء. طريقة التحضير: يحضر إناء صغير ويوضع فيه الأرز المطحون، ثم يضاف إليه القليل من الماء وتقلب المكونات معاً للحصول على عجينة طرية.

تدلك بها البشرة و تترك لمدة خمس دقائق حتى تجف تماماً .

ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر. وصفة للتخلص من التجاعيد و تبييض فوري للبشرة المكونات: ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

القليل من الماء الدافئ. طريقة التحضير: يحضر إناء صغير ويوضع فيه النشا ويتم خلطها بالقليل من الماء الفاتر، ثم يتم تقليبة جيداً ثم يدهن الوجه بزيت الزيتون.

يوضع عليه خليط النشا و يترك لمدة عشرون دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد . وصفة أخرى لتبيض وشد الوجة الفوري المكونات: 2 ملعقة من الردة.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة حليب.

أربع ملاعق كبيرة زبادي. طريقة التحضير: يحضر إناء وتخلط جميع المكونات معاً، ثم توضع على البشرة لمدة نصف ساعة ثم يغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم الماء البارد.

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