وصفات للحصول على بشرة بيضاء مثل بياض الثلج

تريد جميع السيدات الحصول على بشرة مشرقة بيضاء وخالية من البقع والتصبغات الجلدية، ولأن هذا الأمر مهم جدا لدى الجميع، فأحيانا تلجأ بعضهم إلى استخدام مستحضرات التجميل الصناعية، ومن الممكن أن تضر ببشرتهم، ولكن اليوم سنقدم لكم عدة وصفات لتفتيح البشرة من المنزل بمكونات طبيعية.

خلطة الزبادي لتفتيح البشرة

نضع ملعقتين من الزبادي مع قطرات من عصير الليمون، نقلبهم معا جيدا ثم نضيف عصير تصف خيارة إليهم، نغسل البشرة جيدا قبل وضع الماسك، ثم نفرده على البشرة ويترك ربع ساعة، نغسلها بالماء البارد، وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج ممتازة.

خلطة قشر الموز لتفتيح البشرة

نخلط ثلاثة من قشور الموز في الخلاط مع ملعقتان من عصير الليمون، ثم نضيف ربع كوب من اللبن ونقلب المكونات معا لنحصل على خليط يشبه الكريم، نضعه على المناطق الغامقة في الجسد وليس على بشرة الوجه فقط، ونتركه نصف ساعة ثم يغسل بالماء، ستلاحظين الفرق من أول استخدام.

خلطة اللوز لتفتيح البشرة

نخلط سبعة حبات من اللوز مع نصف كوب من اللبن وقطرات من عصير الليمون وملعقتان من عسل النحل، نمزج المكونات معا جيدا، وندهن المناطق الداكنة بهذا الخليط يوميا قبل الذهاب إلى النوم، سيعمل هذا الخليط على نعومة وتفتيح لون البشرة في وقت قصير.

خلطة عصير الليمون لتفتيح البشرة

نحضر ربع كوب من عصير الليمون، ونضيفه إليه ملعقتان من ماء الورد وملعقة كبيرة من النشا، ونقلب المكونات معا حتى نحصل على خليط متجانس، نفرده على البشرة وعلى المناطق المراد تفتيحها، وتترك نصف ساعة ثم نغسل البشرة بالماء جيدا، فمن المعروف أن الليمون ينقي البشرة من الشوائب كما أن النشا يعمل علاج التهاب البشرة الذي ينتج عنه الاسمرار، وماء الورد يرطب البشرة ويعطيها نضارة وحيوية، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل نتائج.

خلطة البطاطس لتفتيح البشرة

نخلط حبة من البطاطس مع ملعقتان من عصير الليمون وملعقة من ماء الورد ونمزجهم جيدا، نضع الماسك على البشرة ويترك نصف ساعة ثم نغسله بالماء، تكرر الوصفة مرة أسبوعيا.