طريقة عمل دجاج كنتاكي الأصلية بسر الوصفة السرية للمطاعم الكبرى

تبحث ربات البيوت دائمًا لمعرفة طريقة عمل دجاج كنتاكي الأصلية ومعرفة السر وراء الحصول على المذاق الرائع، نظرًا لأن الكثير من الأطفال والكبار يفضلون الذهاب إلى المطاعم لشراء الوجبات الجاهزة، ولكن في ظل الظروف الحالية تسعى كافة الأمهات إلى عمل الوجبات المختلفة في المنزل لضمان النظافة والأمان، ولضمان حصول أفراد أسرتها على الفوائد الكبرى من الأطعمة التي تقوم بتقديمها، وخاصة الدجاج الذي يحتوي على العديد من العناصر المفيدة للجسم.

طريقة عمل دجاج كنتاكي الأصلية

هناك الكثير من الطرق التي يتم تقديم الدجاج المقرمش به والتي تجذب الأطفال خصيصًا إلى تناوله، والتي من بينها دجاج كنتاكي، والذي يلجأ الملايين إلى شراؤه من الخارج للحصول على المذاق الرائع والمميز له، ولكن الآن أصبح من الممكن إعداده في المنزل بكل بساطة، بالمكونات التالية :

فرخة متوسطة الحجم مقطعة إلى ثماني قطع أو حسب الرغبة.

معلقة كبيرة من الشطة الحمراء.

معلقة كبيرة من ملح الطعام.

معلقة صغيرة من الثوم البودر.

ربع كوب من الماء.

زيت غزير للقلي.

كيلو دقيق لتغليف الدجاج.

لتر من الماء مع مصفاة.

يجب أولًا غسل الدجاج جيدًا بالماء والخل والليمون والدقيق، وتقطيع الدجاج إلى أجزاء متساوية في الحجم.

يوضع الدجاج في إناء كبير ومعه ربع كوب من الماء مع جميع البهارات السابقة للحصول على النكهة المميزة.

ينقع الدجاج في التوابل والماء لمدة لا تقل عن ساعتين، ومن الممكن نقعه ليلة كاملة ليتشرب التتبيلة جيدًا.

يُغلف الدجاج بالدقيق بعد وضع البهارات أيضًا فوقه لتعزيز النكهة، وبعدها يغمس مرة أخرى في ماء التتبيلة، ثم يوضع في الدقيق مرة أخرى.

يوضع الدجاج في زيت غزير جدًا على النار بعد أن يسخن جيدًا ويترك على درجة حرارة مرتفعة لمدة دقيقتين.

بعد مرور دقيقتين تهدأ النار ويترك الدجاج لمدة من عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى يتحمر جيدًا والتأكد من نضجه.

تقدم وجبة دجاج كنتاكي بجانب السلطات والأرز الأبيض والبطاطس المقرمشة.

خطوات تحضير دجاج كنتاكينصائح لنجاح دجاج كنتاكي

يعتقد الكثيرين أن السر وراء نجاح دجاج كنتاكي هو فقط الخلطة والتوابل التي يتم وضعها فوقه، ولكن هذا الشيء غير صحيح حيث أن هناك الكثير من النقاط التي يجب الالتزام بها للحصول على المذاق المميز وهي :