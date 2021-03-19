خلطة طبيعية لتبييض البشرة بالنشا في 5 دقائق فقط من منزلك

يختلف نوع وطبيعة البشرة من شخص لآخر فيبحث كل شخص عن ما يناسب بشرته في منتجات التفتيح حيث تسعى كل امرأة للحصول على بشرة بيضاء وناعمة وخالية من العيوب ولكن يحدث اسمرار في البشرة نتيجة التغيرات المناخية أو قله منسوب الاكسدة في البشرة، وبعيداً عن أي منتجات التجميل أو الادوية تم التوصل إلي أقوى وصفة طبيعية ذات مفعول سحري وسريعة جداً وصفة النشا والترمس لتفتيح، بدأ الترمس في الدخول في مجال الصحة والجمال وأثبت قدرته الفعالة في المجالين حيث يستخدم الترمس في علاج شد البشرة وإزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء وتنظيف المسام من الزيوت وينظف البشرة ويعيد لها نضارتها وحيويتها ويعمل على تفتيح البشرة حيث تتعرض البشرة للعديد من المؤثرات ويتغير لونها نتيجة التعرض لأشعة الشمس فهو أكثر منتج طبيعي قدرة على التفتيح مع الاستمرار، بينما يدخل النشاء في جميع الوصفات الطبيعية لتفتيح وذلك دليل وصفة النشا والترمس من خلال هذا المقال. وصفة النشا السحرية لتبييض البشرة في 5 دقايق فقط وصفة النشا السحرية لتبييض البشرة في 5 دقايق فقط المكونات : 2 ملعقة صغيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من الترمس المطحون (متوفر عند العطار).

ملعقة واحدة كبيرة من الأرز المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

فنجان واحد من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام قومي بخلط الأرز مع الترمس مع النشا ثم قومي بإضافة ماء حسب الحاجة واتركي الخليط لمدة ثلث ساعة. قومي بتنظيف البشرة جيداً قبل وضع الوصفة وتمرير قطنة مبللة بماء الورد قبل وضع الوصفة. قومي بغسل وجهك بالماء بحركات دائرية. ثم جففيه تمرير قطنة مبللة بماء الورد مرة أخري قومي بتكرار تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً وستلاحظين نتائج مبهرة منذ الاستخدام الاول للتمتع ببشرة ناعمة وبيضاء مشرقة جدا. طريقة التحضير والاستخدام الوسوم

يختلف نوع وطبيعة البشرة من شخص لآخر فيبحث كل شخص عن ما يناسب بشرته في منتجات التفتيح حيث تسعى كل امرأة للحصول على بشرة بيضاء وناعمة وخالية من العيوب ولكن يحدث اسمرار في البشرة نتيجة التغيرات المناخية أو قله منسوب الاكسدة في البشرة، وبعيداً عن أي منتجات التجميل أو الادوية تم التوصل إلي أقوى وصفة طبيعية ذات مفعول سحري وسريعة جداً وصفة النشا والترمس لتفتيح، بدأ الترمس في الدخول في مجال الصحة والجمال وأثبت قدرته الفعالة في المجالين حيث يستخدم الترمس في علاج شد البشرة وإزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء وتنظيف المسام من الزيوت وينظف البشرة ويعيد لها نضارتها وحيويتها ويعمل على تفتيح البشرة حيث تتعرض البشرة للعديد من المؤثرات ويتغير لونها نتيجة التعرض لأشعة الشمس فهو أكثر منتج طبيعي قدرة على التفتيح مع الاستمرار، بينما يدخل النشاء في جميع الوصفات الطبيعية لتفتيح وذلك دليل وصفة النشا والترمس من خلال هذا المقال. وصفة النشا السحرية لتبييض البشرة في 5 دقايق فقط وصفة النشا السحرية لتبييض البشرة في 5 دقايق فقط المكونات : 2 ملعقة صغيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من الترمس المطحون (متوفر عند العطار).

ملعقة واحدة كبيرة من الأرز المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

فنجان واحد من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام قومي بخلط الأرز مع الترمس مع النشا ثم قومي بإضافة ماء حسب الحاجة واتركي الخليط لمدة ثلث ساعة. قومي بتنظيف البشرة جيداً قبل وضع الوصفة وتمرير قطنة مبللة بماء الورد قبل وضع الوصفة. قومي بغسل وجهك بالماء بحركات دائرية. ثم جففيه تمرير قطنة مبللة بماء الورد مرة أخري قومي بتكرار تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً وستلاحظين نتائج مبهرة منذ الاستخدام الاول للتمتع ببشرة ناعمة وبيضاء مشرقة جدا. طريقة التحضير والاستخدام

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