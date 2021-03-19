طريقة عمل الكنافة بطريقة سهلة ولذيذة

تعد الكنافة من أكثر الحلويات الشرقية المفضلة والمحببة لدي الكثير في شهر رمضان حيث تتسم بمذاقها الرائع والمميز إلى الجميع كما يمكن صنع الكنافة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة جدا لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها من خلال هذا المقال. المكونات نصف كيلو غرام من الكنافة.

خمسمئة غرام من الجبن العكاوي.

ثلاثمئة غرام من جبن الموزاريلا.

كوب وربع من السمن المذاب.

ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من صبغة الكنافة البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير تقطيع الجبن العكاوي ونقعه مع تغيير الماء للتخلص من الملح.

نقع جبن الموزاريلا بالماء، وتغير الماء للتخلص من الملح.

تصفية الجبن وإضافة ماء الورد والزهر والسكر وتركه.

ماء الورد والزهر والسكر وتركه. خلط الكنافة مع كوب من السمن مع تقطيعها قدر الإمكان.

إحضار صينية بقياس 22 سنتمترا.

صينية بقياس 22 سنتمترا. وضع السمن والصبغة في الصينية وامزجي السمن مع اللون ليتغطي تماما وتوزيعه في قاع وجوانب الصينية.

وضع ثلاثة أرباع الكنافة في الصينية وترك حوالي سنتيمتر علي الحواف من ارتفاع الكنافة.

الكنافة في الصينية وترك حوالي سنتيمتر علي الحواف من ارتفاع الكنافة. توزيع الجبن واضغطي عليها لتصبح بطبقة متساوية.

وضع قطعة من ورق المطبخ علي وش الجبن والضغط عليها لامتصاص الماء الزائد من الجبن ثم التخلص من الورق.

فرد بقية الكنافة علي السطح والضغط عليها بخفة ثم توزيع بقية السمن.

وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 ولمدة 45 دقيقة حتى تتحمر الجوانب.

ترك الصينية تبرد لبضع دقائق ثم قلبها علي طبق التقديم وتوزيع القطر والفستق. المكوناتطريقة التحضير المكونات نصف كيلو غرام من الكنافة.

نصف كوب من السمن.

ربع كوب من الزبيب، والبندق المطحون، وجوز الهند المطحون.

ثلث كوب من السميد.

اربع ملاعق كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

وضع كمية من القطر بدرجة حرارة الغرفة. طريقة التحضير تذويب نصف كمية السمن في مقلاة ثم إضافة الكنافة والضغط عليها جيدا.

الكنافة والضغط عليها جيدا. ترطيب السميد بالماء وخلط الزبيب والبندق وجوز الهند جيدا ثم إضافة المزيج إلى طبقة الكنافة مع مراعاة عدم وضعه على الأطراف.

بالماء وخلط الزبيب والبندق وجوز الهند جيدا ثم المزيج طبقة الكنافة مع مراعاة عدم وضعه إضافة باقي كمية الكنافة فوق طبقة الحشوة في المقلاة وضغطه جيدا.

باقي كمية الكنافة فوق طبقة الحشوة في المقلاة وضغطه جيدا. وضع المقلاة علي نار هادئة فوق البوتاجاز مع الاستمرار في الضغط عليها.

رفع الكنافه عن النار عندما تحمر وقلبها في صحن.

وضع باقي كمية السمن في المقلاة ثم اضافة الكنافة مره اخري علي الوجه الاخر غير المحمر.

نقل الكنافة في طبق التقديم عندما تحمر.

سكب القطر فوقها وتقديمها. المكونات كيلو غرام من الكنافة.

كوب من السمن.

كوبان من المكسرات المحمصة ومقطعة إلى قطع كبيرة.

قطع كبيرة. ربع كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من القرفة.

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمونة.

عود من القرفة. طريقة التحضير تجهيز المكسرات من خلال خلطها بالسكر والقرفة معا.

اخذ شريط من الكنافة ووضعه برفق علي الطاولة وفرك الكنافة بالسمن باستخدام فرشاة.

وضع المكسرات ناحية الطرف ولف الكنافة لعمل أصبع سميك ووضعها بحذر في صينية خبز.

سميك ووضعها بحذر في صينية خبز. تكرار نفس الطريقة حتى تمتلئ الصينية بأكملها.

تمتلئ الصينية دهن الكنافة بكمية وافرة من السمن ووضع صينية فارغة على وجه الكنافة.

وجه الكنافة. تعبئة الصينية بالحبوب المجففة وخبز الكنافة في فرن ساخن على درجة حرارة مئة وسبعين درجة مئوية لمدة ثلاثين دقيقة.

درجة حرارة مئة وسبعين درجة مئوية لمدة ثلاثين دقيقة. رفع الصينية العلوية وترك الكنافة لمدة عشر دقائق ليصبح لونها ذهبيا.

إخراج الكنافة من الفرن ورشها بالقطر. المكونات نصف كيلو غرام من عجينة الكنافة.

نصف كيلو غرام من جبن العكاوي.

كوب من جبن الموزاريلا.

ثلاثمئة غرام من الزبدة السائلة.

ربع ملعقة صغيرة من لون الطماطم البرتقالي.

كوبان من القطر بماء الورد.

القليل من الفستق الحلبي المفروم للتزيين. طريقة التحضير وضع جبن العكاوي في الماء وتصفيته وتركه جانبا.

وضع لون الطعم البرتقالي علي الزبدة السائلة وخلطه جيدا.

وضع عجينة الكنافة في طبق عميق وتقطيعها إلى شعيرات قصيرة.

شعيرات قصيرة. إضافة خليط الزبدة إلى عجينة الكنافة وفركها جيدا إلى أن يمتزج اللون مع الكنافة.

خليط الزبدة عجينة الكنافة وفركها جيدا يمتزج اللون مع خلط جبن العكاوي في وعاء عميق مع جبن الموزاريلا.

وضع عجينة الكنافة في صينية الفرن وفرد خليط جبن العكاوي والموزاريلا.

خبز الكنافة في فرن محمي علي درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية لمدة ثلاثين دقيقة.

قلب الكنافة فب طبق وتقديم مناسب ورشها من القطر.

تزيين الكنافة بالفستق الحلبي المفروم وتقديمها بجانب طبق من القطر. طريقة التحضيرالمكوناتطريقة التحضيرالمكوناتطريقة التحضير

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