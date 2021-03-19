طريقة عمل الجلاش الحلو بوصفة سريعة وبسيطة والطعم روعة في المنزل

يعتبر الجلاش الحلو من الحلويات الشرقية الشهية، وهو من أشهي وألذى الحلويات التي يمكن تحضيرها سريعاً، وسفرة شهر رمضان الكريم لا تخلو منها، ومن أبرز أصناف الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، وتسعي دائماً السيدات لتقديم أشهي أصناف الحلويات الشرقية، ويعد من أبسط وأخف الحلويات، ويقبل علية الكثير من الأشخاص فهو لذيذ وشهي، يعتبر من الحلويات الرمضانيه لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل الجلاش الحلو بخطوات بسيطة يمكن تنفيذها بسهولة وتحصلين من خلالها علي مذاق شهي ولذيذ. مكونات عمل الجلاش الحلو مكونات عمل الجلاش الحلو سوف نقدم لكم طريقة عمل الجلاش الحلو وهي كالاتي:- لفة من الجلاش.

كوب من الزبدة.

معلقة جوز هند.

معلقة فول سوداني مطحون.

معلقة من الزبيب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة التحضيروهي كمايلي:- نقوم بإحضار صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ثم نقوم بوضع أول طبقة ونضعها في الصينية وندهنه بقليل من الزبد. نقوم بخلط الزبيب وجوز الهند والفول السوداني مع بعض، ونقوم برش قليل منهم علي اول طبقة. ثم نقوم بوضع الطبقة الثانية وتدهن بقليل من الزبد وترش بالمكونات مرة أخري وها كذا حتي تنتهي من كل الطبقات. ثم يدهن الوجه جيداً بالزبدة، وتوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، وتترك حتي تنضج تماماً. نخرج الصينية من الفرن ونقوم بسقيها بالشربات ونتركها جانباً حتي تبرد تماماً وتقطع في طبق وتقدم بالهنا والشفا. مقادير عمل الشربات 2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء. عصيرة لليمونة. سوف نقدم لكم طريقة تحضير الشربات:- نقوم بوضع إناء علي النار ونضع فيه السكر والماء وعصيرة الليمون. ويترك علي النار حتي الغليان لمدة 10 دقائق، ثم يرفع من علي النار ويترك جانباً حتي يبرد تماماً. الوسوم

يعتبر الجلاش الحلو من الحلويات الشرقية الشهية، وهو من أشهي وألذى الحلويات التي يمكن تحضيرها سريعاً، وسفرة شهر رمضان الكريم لا تخلو منها، ومن أبرز أصناف الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار، وتسعي دائماً السيدات لتقديم أشهي أصناف الحلويات الشرقية، ويعد من أبسط وأخف الحلويات، ويقبل علية الكثير من الأشخاص فهو لذيذ وشهي، يعتبر من الحلويات الرمضانيه لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل الجلاش الحلو بخطوات بسيطة يمكن تنفيذها بسهولة وتحصلين من خلالها علي مذاق شهي ولذيذ. مكونات عمل الجلاش الحلو مكونات عمل الجلاش الحلو سوف نقدم لكم طريقة عمل الجلاش الحلو وهي كالاتي:- لفة من الجلاش.

كوب من الزبدة.

معلقة جوز هند.

معلقة فول سوداني مطحون.

معلقة من الزبيب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة التحضيروهي كمايلي:- نقوم بإحضار صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ثم نقوم بوضع أول طبقة ونضعها في الصينية وندهنه بقليل من الزبد. نقوم بخلط الزبيب وجوز الهند والفول السوداني مع بعض، ونقوم برش قليل منهم علي اول طبقة. ثم نقوم بوضع الطبقة الثانية وتدهن بقليل من الزبد وترش بالمكونات مرة أخري وها كذا حتي تنتهي من كل الطبقات. ثم يدهن الوجه جيداً بالزبدة، وتوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، وتترك حتي تنضج تماماً. نخرج الصينية من الفرن ونقوم بسقيها بالشربات ونتركها جانباً حتي تبرد تماماً وتقطع في طبق وتقدم بالهنا والشفا. مقادير عمل الشربات 2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء. عصيرة لليمونة. سوف نقدم لكم طريقة تحضير الشربات:- نقوم بوضع إناء علي النار ونضع فيه السكر والماء وعصيرة الليمون. ويترك علي النار حتي الغليان لمدة 10 دقائق، ثم يرفع من علي النار ويترك جانباً حتي يبرد تماماً.

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