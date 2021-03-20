الثوم والعسل أحسن وصفة لفقدان الوزن بسرعة وتحسين عملية الهضم

إذا كنت ترغب في تنزيل وزنك بسرعة، فعليك أن تدرك أولًا أن هذا الأمر لن يكون سهلًا، ولكن الخبر الجيد هنا أنك بتغييرات بسيطة في نمط حياتك ونظامك الغذائي قد تفقد الكثير من الوزن في وقت سريع، ويجب أن تدرك أيضًا أن عملية فقدان الوزن الصحية يجب أن تتضمن ممارسة الرياضة بشكل يومي، وتناول أغذية صحية وشرب الكثير من الماء والماء الدافيء وأيضًا تناول بعض الوصفات المجربة التي تساعد على فقدان الوزن، ومن تلك الوصفات الثوم مع العسل.

فوائد الثوم مع العسل

بالتأكيد ، فإن مزيج الثوم والعسل لا يبدو لذيذًا جدًا، لكنه مفيد جدًا لصحتك، فبالإضافة إلى فقدان الوزن فهو يمكن أن يحسن صحتك العامة حيث أنهما يحتويان على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة وأيضًا مضادات الفيروسات، وتناول الثوم الخام على معدة فارغة يمكن أن يساعد على الهضم وإزالة السموم من الجسم، وتشمل الفوائد الصحية للثوم مع العسل:

المساعدة في علاج ومنع نزلات البرد الأنفلونزا.

تحسن الذاكرة وتساعد على تحسين صحة الدماغ.

تحسين عملية الهضم.

تساعد في تقوية جهاز المناعة.

تحسن صحة الكبد.

تعمل على طرد السموم من الجسم.

يمكن استخدامها لعلاج العديد من أنواع أمراض القلب وكذلك مرض السكري.

الثوم والعسل لإنقاص الوزن

من أهم الفوائد الصحية للثوم والعسل المساعدة في إنقاص الوزن عن طريق تحفيز الشهية وتعزيز الهضم، كما يقول خبراء الصحة في ففي كثير من الأحيان يكون الجهاز الهضمي الجيد هو المفتاح لفقدان الوزن بشكل أسرع ، والعسل والثوم هما الرفيقان المثاليان لرحلة إنقاص الوزن ، فالثوم الخام له خصائص غذائية أفضل من الثوم المطبوخ ، مما يجعله أفضل عامل إنقاص الوزن، وبالمثل ، فإن تناول العسل الخام في الصباح الباكر قد يساعد في التمثيل الغذائي للدهون بشكل أفضل، والعسل خالي من الدهون والكوليسترول ويساعد أيضًا في الحد من آلام الجوع، كما أنه مصدر للطاقة ، مما يساعدك على منحك القوة لإتمام مهامك الصباحية بكل سهولة ونشاط.

طريقة استخدام الثوم والعسل لفقدان الوزن

إذا كنت تريد استخدام مزيج الثوم مع العسل لفقدان الوزن، فعليك إعداد العسل أولًا، عن طريق إحضار كمية من فصوص الثوم المقشرة وإحضار برطمان زجاجي ثم نضع فيه فصوص الثوم، ونصب فوقها العسل ونغلق البرطمان جيدًا ونرجه جيدًا ثم نتركه جانبًا لمدة أسبوع.

بعد ذلك يمكن تناول فص ثوم من المنقوع على الريق يوميًا، وهذا المزيج لن يساعد فقط في فقدان الوزن، لكنك ستلاحظ أيضًا تحسن ملحوظ في بشرتك، لأن هذين المكونين من منقيات الدم الطبيعية، لذلك فإن لهما تأثير منقي للبشرة أيضًا.

ويمكن استخدام الثوم مع العسل أيضًا لإضافة في نكهة للدجاج والأسماك والخضروات والسلاطة في الصحية، عن طريق خلط الثوم المفروم والعسل وصلصة الصويا قليلة الصوديوم وزيت الزيتون، ويمكنك أيضًا إضافة أعشاب طازجة أو مجففة أخرى إذا كنت ترغب في ذلك لزيادة النكهة والفائدة أيضًا.