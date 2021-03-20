طريقة عمل العيش الفينو اللذيذ بأبسط الطرق في المنزل مثل المخابز

العيش الفينو من المخبوزات الشهية التى يتم استهلاكها بشكل كبير في المنازل أو المحلات، ايضاَ يعد من أساس الوجبات السريعة، وهناك سوف نقدمه بطريقة سريعة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات عمله في المنزل لأطفالها دون الحاجة إلى شراءه من المحلات أو المخابز، ايضاً سوف نقدمه بمكونات طبيعية ومليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للطفل وتمده بالكثير من الطاقة، وطريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.مقادير عمل العيش الفينو
يحتوي العيش الفينو على مقادير سهلة وبسيطة لعمله في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٤ أكواب من الدقيق.
- كوب صغير من الحليب البودرة.
- كوب صغير من السكر.
- كوب صغير من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ كوب من الماء الفاتر.
- ملعقة من الخل.
هناك طرق متعددة لعمل العيش الفينو في المنزل وهنا سوف نقدمها بإحدى هذه الطرق السريعة والمفيدة لطفلك هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع السكر والزيت والخميرة والملح والخل ونقلبهم جيداَ ثم نقوم بوضع الماء مع الإستمرار بالتقليب.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق بشكل تدريجي مع العجز المستمر باستخدام الأيدي حتى نحصل على عجينة هشة.
- ثم نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة واحدة حتى يرتاح.
- نرش سطح صلب بالدقيق ونضع العجين ونقوم بتقسيمه إلى كرات متوسطة ونتركها لترتاح لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك نحضر النشابة ونقوم بفرد العجين بشكل طولي ونرصه على صينية مدهونة بالسمن وهكذا حتى إنتهاء العجين.
- نشغل الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل وضع العيش.
- ثم نقوم بدهن الوجه بخلط بيضة مع الحليب وندهن به وجه الخبز وندخله الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم نقوم بتشغيل الشواية حتى يحمر الوجه.
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العيش الفينو من المخبوزات الشهية التى يتم استهلاكها بشكل كبير في المنازل أو المحلات، ايضاَ يعد من أساس الوجبات السريعة، وهناك سوف نقدمه بطريقة سريعة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات عمله في المنزل لأطفالها دون الحاجة إلى شراءه من المحلات أو المخابز، ايضاً سوف نقدمه بمكونات طبيعية ومليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للطفل وتمده بالكثير من الطاقة، وطريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل العيش الفينو في المنزل.مقادير عمل العيش الفينو
يحتوي العيش الفينو على مقادير سهلة وبسيطة لعمله في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٤ أكواب من الدقيق.
- كوب صغير من الحليب البودرة.
- كوب صغير من السكر.
- كوب صغير من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ٢ كوب من الماء الفاتر.
- ملعقة من الخل.
هناك طرق متعددة لعمل العيش الفينو في المنزل وهنا سوف نقدمها بإحدى هذه الطرق السريعة والمفيدة لطفلك هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع السكر والزيت والخميرة والملح والخل ونقلبهم جيداَ ثم نقوم بوضع الماء مع الإستمرار بالتقليب.
- بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق بشكل تدريجي مع العجز المستمر باستخدام الأيدي حتى نحصل على عجينة هشة.
- ثم نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة واحدة حتى يرتاح.
- نرش سطح صلب بالدقيق ونضع العجين ونقوم بتقسيمه إلى كرات متوسطة ونتركها لترتاح لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك نحضر النشابة ونقوم بفرد العجين بشكل طولي ونرصه على صينية مدهونة بالسمن وهكذا حتى إنتهاء العجين.
- نشغل الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل وضع العيش.
- ثم نقوم بدهن الوجه بخلط بيضة مع الحليب وندهن به وجه الخبز وندخله الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم نقوم بتشغيل الشواية حتى يحمر الوجه.
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