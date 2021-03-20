طريقة عمل كيك اللوتس بالميكروويف بأكثر من طريقة سهلة وبسيطة

طريقة عمل كيك اللوتس بالميكروويف , تعتبر كيك اللوتس واحدة من اشهي أصناف الكيك المقدمة في عالم الحلويات, ولكنها تحتاج إلي بعض الوقت للتحضير والطهي, لذلك نقدم لكي أكثر من طريقة سهلة وسريعة لعمل كيك اللوتس بالميكروويف وبنفس الطعم الرائع, كل ما عليكي فعله هو تحضير المكونات البسيطة ودقائق من وقتك لكي تحصلي علي كيك اللوتس شهي ولذيذ لكي ولعائلتك. تحضير كيك مج اللوتس ب4 مكونات فقط وفي أقل من دقيقتين تحضير كيك مج اللوتس ب4 مكونات فقط وفي أقل من دقيقتين تعتبر تلك الطريقة هي الأسهل والأسرع علي الإطلاق لتحضير كيك المج باللوتس. مقادير عمل كيك المج بزبدة اللوتس: 5 معلقة كبيرة من زبدة اللوتس.

4 معلقة كبيرة لبن.

3 معلقة كبيرة دقيق.

0.25 معلقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة عمل كيك المج بزبدة اللوتس قومي بدهن المج بقليل من الزيت, ثم أضيفي زبدة اللوتس واللبن واخلطيهم جيداً.

أضيقي للمج كل من الدقيق والبيكنج بودر, ثم قومي بخلط المكونات كلها معاً حتي تحصلي على قوام ناعم ومتماسك.

ضعي المج بالميكروويف على درجة عالية لمدة دقيقة و20 ثانية.

قومى بوضع زبدة اللوتس على سطح كيك المج و أتركيها لتذوب فوق السطح وزينه ببسكويت اللوتس. طريقة عمل كيك المج بكريمة اللوتس ورقائق الشوكولاتة اللذيذة طريقة عمل كيك المج بكريمة اللوتس ورقائق الشوكولاتة اللذيذة مقادير عمل كيك المج برقائق الشوكولاتة 3 معلقة كبيرة لبن دافئ.

2 معلقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

5 معلقة كبيرة دقيق.

0.5 معلقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

0.5 معلقة صغير بيكنج بودر

3 معلقة كبيرة سكر.

1 معلقة كبيرة رقائق الشوكولاتة. مقادير عمل كريمة اللوتس 0.25 كوب من الكريمة.

2 معلقة كبيرة من زبدة اللوتس. طريقة عمل كيك المج برقائق الشوكولاتة وكريمة اللوتس في وعاء صغير ,قومي بإضافة اللبن والسكر والزبدة واخلطيهم معاً.

قومي بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا علي خليط اللبن والزبدة واخلطيهم معاً حتي تحصلي علي قوام متجانس.

قومي بإضافة رقائق الشوكولاتة و أخلطيها برفق مع الخليط حتي لا تذوب, ثم ضعي الخليط بالمج وادخليه بالميكروويف لمدة 90 دقيقة ثم اتركيها لتبرد.

لتحضير كريمة اللوتس , ضعي الكريمة وزبدة اللوتس في الميكروويف لمدة 10 ثواني ثم اخلطيهم جيداً حتي تذوب اللوتس مع الكريمة.

, ضعي الكريمة وزبدة اللوتس في الميكروويف لمدة 10 ثواني ثم اخلطيهم جيداً حتي تذوب اللوتس مع الكريمة. قومى بإضافة كريمة اللوتس على الكيك وزينيه بفتات بسكويت اللوتس, وبصحة وعافية. كيك المج بأسرع وقت وبدون فرن كيك المج بأسرع وقت وبدون فرن إذا كنتي من محبين الحلويات بكل أنواعها، لكنك لا تجدين الوقت الكافي لإعدادها فنقدم اليكى أسهل طريقة لعمل سينابون المج بطعم ولا أروع، أما اذا كنتي من محبين المولتن كيك فنقدم لكي أحلي طريقة لعمل مولتن كيك المج بخطوات بسيطة وبنفس الطعم الرائع، وإذا كنتي من محبين الشوكولاتة الرائعة فيمكنك إعداد كيك الشوكولاتة بدون فرن بطريقة سهلة وبخطوات مفصلة للحصول علي الطعم الشهي. الوسوم

طريقة عمل كيك اللوتس بالميكروويف , تعتبر كيك اللوتس واحدة من اشهي أصناف الكيك المقدمة في عالم الحلويات, ولكنها تحتاج إلي بعض الوقت للتحضير والطهي, لذلك نقدم لكي أكثر من طريقة سهلة وسريعة لعمل كيك اللوتس بالميكروويف وبنفس الطعم الرائع, كل ما عليكي فعله هو تحضير المكونات البسيطة ودقائق من وقتك لكي تحصلي علي كيك اللوتس شهي ولذيذ لكي ولعائلتك. تحضير كيك مج اللوتس ب4 مكونات فقط وفي أقل من دقيقتين تحضير كيك مج اللوتس ب4 مكونات فقط وفي أقل من دقيقتين تعتبر تلك الطريقة هي الأسهل والأسرع علي الإطلاق لتحضير كيك المج باللوتس. مقادير عمل كيك المج بزبدة اللوتس: 5 معلقة كبيرة من زبدة اللوتس.

4 معلقة كبيرة لبن.

3 معلقة كبيرة دقيق.

0.25 معلقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة عمل كيك المج بزبدة اللوتس قومي بدهن المج بقليل من الزيت, ثم أضيفي زبدة اللوتس واللبن واخلطيهم جيداً.

أضيقي للمج كل من الدقيق والبيكنج بودر, ثم قومي بخلط المكونات كلها معاً حتي تحصلي على قوام ناعم ومتماسك.

ضعي المج بالميكروويف على درجة عالية لمدة دقيقة و20 ثانية.

قومى بوضع زبدة اللوتس على سطح كيك المج و أتركيها لتذوب فوق السطح وزينه ببسكويت اللوتس. طريقة عمل كيك المج بكريمة اللوتس ورقائق الشوكولاتة اللذيذة طريقة عمل كيك المج بكريمة اللوتس ورقائق الشوكولاتة اللذيذة مقادير عمل كيك المج برقائق الشوكولاتة 3 معلقة كبيرة لبن دافئ.

2 معلقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

5 معلقة كبيرة دقيق.

0.5 معلقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

0.5 معلقة صغير بيكنج بودر

3 معلقة كبيرة سكر.

1 معلقة كبيرة رقائق الشوكولاتة. مقادير عمل كريمة اللوتس 0.25 كوب من الكريمة.

2 معلقة كبيرة من زبدة اللوتس. طريقة عمل كيك المج برقائق الشوكولاتة وكريمة اللوتس في وعاء صغير ,قومي بإضافة اللبن والسكر والزبدة واخلطيهم معاً.

قومي بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا علي خليط اللبن والزبدة واخلطيهم معاً حتي تحصلي علي قوام متجانس.

قومي بإضافة رقائق الشوكولاتة و أخلطيها برفق مع الخليط حتي لا تذوب, ثم ضعي الخليط بالمج وادخليه بالميكروويف لمدة 90 دقيقة ثم اتركيها لتبرد.

لتحضير كريمة اللوتس , ضعي الكريمة وزبدة اللوتس في الميكروويف لمدة 10 ثواني ثم اخلطيهم جيداً حتي تذوب اللوتس مع الكريمة.

, ضعي الكريمة وزبدة اللوتس في الميكروويف لمدة 10 ثواني ثم اخلطيهم جيداً حتي تذوب اللوتس مع الكريمة. قومى بإضافة كريمة اللوتس على الكيك وزينيه بفتات بسكويت اللوتس, وبصحة وعافية. كيك المج بأسرع وقت وبدون فرن كيك المج بأسرع وقت وبدون فرن إذا كنتي من محبين الحلويات بكل أنواعها، لكنك لا تجدين الوقت الكافي لإعدادها فنقدم اليكى أسهل طريقة لعمل سينابون المج بطعم ولا أروع، أما اذا كنتي من محبين المولتن كيك فنقدم لكي أحلي طريقة لعمل مولتن كيك المج بخطوات بسيطة وبنفس الطعم الرائع، وإذا كنتي من محبين الشوكولاتة الرائعة فيمكنك إعداد كيك الشوكولاتة بدون فرن بطريقة سهلة وبخطوات مفصلة للحصول علي الطعم الشهي.

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