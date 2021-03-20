كيكة البسكويت الباردة بدون فرن اعمليها في 10 دقائق فقط

كيكة بسكويت الشوكولاتة يعتبر من أشهر الحلويات اللبنانية، لأنه يتميز بطعم له رونق خاص، ورائحة جذابة، تجذب جميع الأشخاص إلى تناوله، خاصة محبين الشيكولاتة، ويشعر من يتناوله بالانتعاش، وله العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ويمكن تحضيره بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة بسكويت الشوكولاتة السريع بدون فرن فرحي أولادك بأطعم حلى بارد. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة المكونات كأس كبير من مسحوق السكر.

كوب كبير من الزبدة.

¼ كأس كبير من الكاكاو.

300 جرام من بسكويت الشاي.

3 حبات من البيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير اخفقي الملح مع الفانيلا، ومقدار البيض جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الزبدة، والسكر، والكاكاو إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات لمدة خمس دقائق، حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي خليط الكاكاو في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعي الوعاء على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه مع التقليب المستمر لمدة 6 دقائق. قومي بتفتيت البسكويت إلى قطع كبيرة، ثم اسكبي فوقه خليط الكاكاو، ثم اتركيه جانبا حتى يهدأ، ثم ضعيه بالثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة كيكة البسكويت الباردة الشوكولاتة والقشطة طريقة التحضيرطريقة كيكة البسكويت الباردة الشوكولاتة والقشطة المكونات كوب ونصف كبير من بسكويت الشاي.

كأس صغير من القشطة.

10 ملاعق صغيرة من الطحين.

6 ملاعق صغيرة من الكاكاو.

كأس كبير من الحليب المجفف.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب كبير من السكر.

لتر إلا ربع من الماء. طريقة التحضير ضعي وعاء حراري متوسط الحجم به الزبدة على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى تذوب الزبدة. اتركي الزيدة جانبا حتى تهدأ قليلا، ثم ضيفي إليها باقي المكونات ما عدا البسكويت، ومقدار القشطة. طريقة التحضير الوسوم

كيكة بسكويت الشوكولاتة يعتبر من أشهر الحلويات اللبنانية، لأنه يتميز بطعم له رونق خاص، ورائحة جذابة، تجذب جميع الأشخاص إلى تناوله، خاصة محبين الشيكولاتة، ويشعر من يتناوله بالانتعاش، وله العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ويمكن تحضيره بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة بسكويت الشوكولاتة السريع بدون فرن فرحي أولادك بأطعم حلى بارد. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة المكونات كأس كبير من مسحوق السكر.

كوب كبير من الزبدة.

¼ كأس كبير من الكاكاو.

300 جرام من بسكويت الشاي.

3 حبات من البيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. طريقة التحضير اخفقي الملح مع الفانيلا، ومقدار البيض جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الزبدة، والسكر، والكاكاو إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات لمدة خمس دقائق، حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي خليط الكاكاو في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعي الوعاء على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه مع التقليب المستمر لمدة 6 دقائق. قومي بتفتيت البسكويت إلى قطع كبيرة، ثم اسكبي فوقه خليط الكاكاو، ثم اتركيه جانبا حتى يهدأ، ثم ضعيه بالثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك، ويصبح جاهز للتقديم. طريقة كيكة البسكويت الباردة الشوكولاتة والقشطة طريقة التحضيرطريقة كيكة البسكويت الباردة الشوكولاتة والقشطة المكونات كوب ونصف كبير من بسكويت الشاي.

كأس صغير من القشطة.

10 ملاعق صغيرة من الطحين.

6 ملاعق صغيرة من الكاكاو.

كأس كبير من الحليب المجفف.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة.

كوب كبير من السكر.

لتر إلا ربع من الماء. طريقة التحضير ضعي وعاء حراري متوسط الحجم به الزبدة على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه حتى تذوب الزبدة. اتركي الزيدة جانبا حتى تهدأ قليلا، ثم ضيفي إليها باقي المكونات ما عدا البسكويت، ومقدار القشطة. طريقة التحضير

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