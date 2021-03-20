وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتقويته في فترة قياسية والنتائج مبهرة

نقدم لكم وصفات طبيعية لتطويل الشعر، فجميع السيدات تحلم بالحصول على شعر ناعم وقوي وطويل للغاية، مما يجعلها تتبع جميع الوصفات الطبيعية والغير طبيعية حتى تتمكن من تحقيق النتيجة المطلوبة، ولكن في الفترة الأخيرة أثبتت الوصفات الطبيعية فعاليتها الكبيرة في إطالة الشعر، على عكس الكريمات والمستحضرات التجميلية الجاهزة التي تحتوي على العديد من المواد الكيماوية المضرة للشعر على المدى الطويل، أما عن المحضر منها من المواد الطبيعية فإنها باهظة الثمن بشكل مبالغ فيه.

وصفة تطويل الشعر بالزنجبيل

يعتبر ماسك الزنجبيل لتطويل الشعر من أم الوصفات الطبيعية التي تساعد في تطويل الشعر، لأنه يعني على تقوية البصيلات وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وذلك من خلال الخطوات التالية:

تقليب ملعقة كبيرة من الزنجبيل المهروس مع ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة ن زيت جوز الهند. يتم استخدام المزيج لتدليك فروة الرأس في حركات دائرية لطيفة لمدة خمس دقائق لتنشيط الدورة الدموية. يترك المزيج على الشعر من الجذور وحتى الأطراف لمدة نصف ساعة. يغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً.

حليب جوز الهند لتطويل الشعر

يتضمن حليب جوز الهند على العديد من المكونات الفعالة التي تساعد في نمو الشعر وزيادة قوته ومن الممكن تطبيق الوصفة من خلال الخطوات التالية:

تقليب أربعة ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند مع ملعقتين كبيرتين من اللبن أو المايونيز، وست ملاعق كبيرة من اللبن السائل حتى تتجانس المكونات. يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع الابتعاد قليلاً عن فروة الرأس. يترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين على الأقل قبل الغسل بالماء والشامبو.

يجب تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

إدراج المزيد من الفواكه والخضروات في النظام الغذائي الخاص بكم.

نصائح لتطويل الشعر