وصفة مغربية تطويل الشعر في أسبوع 50 سم لن تتخيل

وصفات مغربية تطويل الشعر من علامات جمال المرأة الشعر الطويل، ولذلك تسعى السيدات دائماً إلى وجود طرق تساعد في تطويل الشعر والتخلص من المشاكل التي يتعرض إليها كالتقصف والقشرة وغير ذلك وفي هذا المقال سنتناول معكم أفضل الطرق التي تساعد في تطويل الشعر.

تطويل الشعر بالبيض والعسل

طريقة تطويل الشعر يمزج الحبق والعسل والبيض في وعاء مناسب، من أجل الحصول على خليط متماسك القوام، يوضع المزيج على الشعر، وبعد ذلك يغطى الشعر بالقبعة البلاستيكية، ويترك لمدة 15 دقيقة على الأقل، يغسل الشعر بالشامبو والماء.

تطويل لشعر بالحناء والحلبة

يتم إحضار وعاء مناسب ويضع فيه كمية من الماء، ثم بذور الحلبة ويترك لكي يغلي، وبعد ذلك يرفع المزيج من على النار، ويصفى منه ويضاف الحناء إليه واستمري بالتقليب لكي يصبح متجانساً، يوضع المزيج على الشعر ويوزع على كل جزء فيه.

وبعد ذلك يغطى بالقبعة البلاستيكية ويترك لمدة 4 ساعات، يغسل الشعر بالصابون والماء للتخلص من بواقي الحناء، وبعد ذلك ينصح بوضع كريم مرطب على الشعر ولتطويل الشعر في اسرع وقت ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

تطويل الشعر بالحناء وزيت الزيتون

يتم وضع السمسم والزيتون والحناء في وعاء مناسب الحجم، من ثم المزج جيداً للحصول على قوام متماسك، يضاف إلى المزيج بيضة ويتم المزج مرة أخرى لكي يصبح الخليط سائل، يترك المزيج بالجانب لمدة ساعة لكي يتخمر، يوضع المزيج على الشعر، ويترك لمدة 120 دقيقة على الأقل لكي يجفن وفي النهاية يتم غسل الشغل بالماء الفاتر والشامبو، وتطويل الشعر وتكثيف الشعر يفضل تكرار هذه الوصفة مرة كل شهر.