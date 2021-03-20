طريقة عمل مولتن لافا كيك الشهية وسر الشوكولاته السايحة بطريقة سهلة

طريقة عمل مولتن لافا كيك الشهية، نقدم لكم وصفة سهلة لتحضير مولتن لافا كيك والتي تتميز بطعمها الخيالي الرائع، ويمكنك أن تحضريها بسهولة وبدون تكليف وفى أقل من 15 دقيقة فقط لتحصلي علي مولتن لافا كيك شهية مليئة بالشوكولاته السايحة التي تنهار عند تمرير السكينة بها، ويمكنك تقديمها لعائلتك أو أصدقاءك مع حبات الكرز. يوجد وصفات عدة للمولتن كيك منها مولتن كيك المج، ومولتن كيك اللوتس وكلها تتنافس في الطعم الرائع و الفريد. طريقة تحضير مولتن لافا كيك بالشوكولاته السايحة طريقة تحضير مولتن لافا كيك بالشوكولاته السايحة مقادير عمل مولتن لافا كيك : نصف كوب من الدقيق.

كوب ونصف سكر بودر.

كوب من رقائق الشوكولاته ويمكن استبداله بشوكولاته خام.

ربع كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 صفار بيض.

3 بيضات كبيرة .

معلقة صغيرة خلاصة الفانيليا السائلة. طريقة تحضير مولتن كيك (لافا كيك) قومي بإضافة رقائق الشوكولاته والزبدة، ثم ادخليهم الميكروويف إلي إن تسيح الشوكولاته، ثم قومى بتقليبهم جيداً واتركيها لتبرد قليلاً.

في وعاء متوسط قومي بخفق البيض وصفار البيض والسكر وخلاصة الفانيليا معا بالمضرب الكهربائي حتي يصبح خليط متماسك.

ضيفي خليط الشوكولاته والزبدة إلي خليط البيض وقلبيهم، ثم ضيفي الدقيق واستمري بالتقليب حتي تحصلي علي قوام ناعم.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية، ضعي الخليط في قالب كيك عالي الجوانب بعد دهنه بالقليل من الزيت.

ادخلي الخليط الفرن في المنتصف علي درجة حرارة 230 درجة مئوية لمدة 10-13 دقيقة فقط حتى تستوي الجوانب ويصبح منتصف الكيك نصف مطهي حتى تحصلي على شوكولاته سايحة عند تقطيعها، ويمكنك تمرير سكينة على الجوانب للتأكد من تماسكها.

قومي بوضعها على طبق التقديم الخاص بك وتزيين السطح بالقليل من سكر البودر ويمكن تقديمه مع الأيس كريم، وبصحة وعافية. مولتن كيك سهل وبدون فرن طريقة تحضير مولتن كيك (لافا كيك)مولتن كيك سهل وبدون فرن إذا كنت من محبين الشوكولاتة والحلويات بطعمها الرائع والمختلف، لكنك لا تجدين الوقت الكافي لإعدادها، فيمكنك الاعتماد علي وصفتنا لكي وصفة مولتن كيك المج للحصول علي نفس الطعم الرائع، ووصفة كيك الشوكولاتة بدون فرن والتي يمكنك إعدادها في خمس دقائق فقط وستحصلين علي نفس النتيجة الرائعة للطعم الشهي وفي أقل وقت ممكن وبالهنا والشفا. الوسوم

طريقة عمل مولتن لافا كيك الشهية، نقدم لكم وصفة سهلة لتحضير مولتن لافا كيك والتي تتميز بطعمها الخيالي الرائع، ويمكنك أن تحضريها بسهولة وبدون تكليف وفى أقل من 15 دقيقة فقط لتحصلي علي مولتن لافا كيك شهية مليئة بالشوكولاته السايحة التي تنهار عند تمرير السكينة بها، ويمكنك تقديمها لعائلتك أو أصدقاءك مع حبات الكرز. يوجد وصفات عدة للمولتن كيك منها مولتن كيك المج، ومولتن كيك اللوتس وكلها تتنافس في الطعم الرائع و الفريد. طريقة تحضير مولتن لافا كيك بالشوكولاته السايحة طريقة تحضير مولتن لافا كيك بالشوكولاته السايحة مقادير عمل مولتن لافا كيك : نصف كوب من الدقيق.

كوب ونصف سكر بودر.

كوب من رقائق الشوكولاته ويمكن استبداله بشوكولاته خام.

ربع كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 صفار بيض.

3 بيضات كبيرة .

معلقة صغيرة خلاصة الفانيليا السائلة. طريقة تحضير مولتن كيك (لافا كيك) قومي بإضافة رقائق الشوكولاته والزبدة، ثم ادخليهم الميكروويف إلي إن تسيح الشوكولاته، ثم قومى بتقليبهم جيداً واتركيها لتبرد قليلاً.

في وعاء متوسط قومي بخفق البيض وصفار البيض والسكر وخلاصة الفانيليا معا بالمضرب الكهربائي حتي يصبح خليط متماسك.

ضيفي خليط الشوكولاته والزبدة إلي خليط البيض وقلبيهم، ثم ضيفي الدقيق واستمري بالتقليب حتي تحصلي علي قوام ناعم.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية، ضعي الخليط في قالب كيك عالي الجوانب بعد دهنه بالقليل من الزيت.

ادخلي الخليط الفرن في المنتصف علي درجة حرارة 230 درجة مئوية لمدة 10-13 دقيقة فقط حتى تستوي الجوانب ويصبح منتصف الكيك نصف مطهي حتى تحصلي على شوكولاته سايحة عند تقطيعها، ويمكنك تمرير سكينة على الجوانب للتأكد من تماسكها.

قومي بوضعها على طبق التقديم الخاص بك وتزيين السطح بالقليل من سكر البودر ويمكن تقديمه مع الأيس كريم، وبصحة وعافية. مولتن كيك سهل وبدون فرن طريقة تحضير مولتن كيك (لافا كيك)مولتن كيك سهل وبدون فرن إذا كنت من محبين الشوكولاتة والحلويات بطعمها الرائع والمختلف، لكنك لا تجدين الوقت الكافي لإعدادها، فيمكنك الاعتماد علي وصفتنا لكي وصفة مولتن كيك المج للحصول علي نفس الطعم الرائع، ووصفة كيك الشوكولاتة بدون فرن والتي يمكنك إعدادها في خمس دقائق فقط وستحصلين علي نفس النتيجة الرائعة للطعم الشهي وفي أقل وقت ممكن وبالهنا والشفا.

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