تطويل الشعر بوصفة سعودية جبارة في 10 أيام فقط

تطويل الشعر بوصفة سعودية يبحث دائماً الكثير من الفتيات عن طريقة سريعة لتطويل الشعر بطريقة كثيفة وفي وقت قليل، وحلم كل فتاة هو الحصول على شعر طويل وكثيف وصحي ولامع، ولأن مظهر الشعر قد يؤثر بصورة كبيرة على المظهر الخارجي والشكل العام لكل فتاة، ولذلك يبحث الآلاف عن طريقة لتطويل الشعر بشكل صحي وطريقة فعالة ولذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال طريقة سعودية لتطويل الشعر.

تطويل الشعر بوصفة سعودية

الكثير من الأشخاص يفضلون استخدام المواد أو المنتجات الطبيعية بدلا من الكيماويات التي قد تتلف الشعر، وذلك لأجل الحصول علي شعر طويل وصحي، ويوجد الكثير من الوصفات السعودية التي يجريها الكثير ولها تأثير ملحوظ على مختلف أنواع الشعر، وفي هذه الوصفة سنقوم باستخدام الزنجبيل وزيت الأفوكادو وطريقة الوصفة هي :

سنحتاج في الوصفة الزنجبيل المطحون وحليب جوز الهند وزيت الأفوكادو وعصير الليمون.

في البداية سنقوم بخلط ثلاث ملاعق من الزنجبيل المطحون مع جوز الهند الموجود في صورة حليب.

ثم سنقوم بإضافة الخليط بملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو مع ملعقة صغيرة من الليمون المعصور.

ثم نقوم بتحريك جميع المكونات جيدًا حتي تمتزج.

ونقوم بوضع الخليط على الشعر بداية من الجذور وحتى الأطراف وتدليكه باستمرار لمدة ساعة.

نقوم بكسر بيضة في وعاء عميق ونحرص على فصل بياض البيضة عن الصفار.

ونقوم بإضافة ملعقة زيت زيتون البياض ونخفق جيداً.

وبعد الخلط نضيف ملعقة صغيرة عسل ونقوم بالمزج جيدا ثم نضعها على الشعر لنصف ساعة

وصفة تطويل الشعر