طريقة عمل خبز الرخال وطريقة تسويته علي النار بسهولة وبدون مجهود

طريقة عمل خبز الرخال، يعتقد بعض الناس أنه اسم غريب بالنسبة لهم فهناك ما يسمي خبز الرحال لانه رحالي كبير يشبه الفطير ولكن هذا الخز يسمي خبز الرخال فأصل هذا الاسم هو اسم عربي يعود لدولة عمان حيث انه يخلط نوعين من الطحين الطحين الأبيض والطحين الأسمر ويعود الطحين الأسمر إلى طحين القمح وذلك للحفاظ علي سهولة الهضم والبعد عن أضرار الأفراط في استخدام الطحين الأبيض لما فيه من أضرار لصعوبة الهضم والقولون.

مكونات خبز الرحال

تحدد المكونات علي حسب الرغبة التي تريد عمل بها عدد ارغفه الخبز الذي تريدين فالمكونات ثابته المقدار المعين الذي تريد عجنه من الطحين.