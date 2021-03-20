طريقة عمل خبز الرخال وطريقة تسويته علي النار بسهولة وبدون مجهود

طريقة عمل خبز الرخال، يعتقد بعض الناس أنه اسم غريب بالنسبة لهم فهناك ما يسمي خبز الرحال لانه رحالي كبير يشبه الفطير ولكن هذا الخز يسمي خبز الرخال فأصل هذا الاسم هو اسم عربي يعود لدولة عمان حيث انه يخلط نوعين من الطحين الطحين الأبيض والطحين الأسمر ويعود الطحين الأسمر إلى طحين القمح وذلك للحفاظ علي سهولة الهضم والبعد عن أضرار الأفراط في استخدام الطحين الأبيض لما فيه من أضرار لصعوبة الهضم والقولون.مكونات خبز الرحال
تحدد المكونات علي حسب الرغبة التي تريد عمل بها عدد ارغفه الخبز الذي تريدين فالمكونات ثابته المقدار المعين الذي تريد عجنه من الطحين.
-
- مقدار من الطحين الأبيض.
- نفس كمية المقدار من الطحين الأبيض هو يوضع نفسه كمية من الطحين الأسمر.
- معلقة صغيرة من ملح الطعام.
- ثم كمية من الماء المناسب للعجن الذي ستشكل به العجين.
- طريقة عمل خبز الرخال
- نحضر وعاء غويط نضع به مقدار الطحين الابيض والطحين الأسمر وماء العجين ونضع ملح الطعام ونشكل العجينة جيداً حتي تتماسك.
- نترك العجين ليرتاح قليلاً حتي تتماسك العجين.
- نعجنه حتي يصبح رقيقاً.
- نضع العجين علي النار وليس علي النار مباشرة حيث يمكن أن نضعه علي الحديدة الخاصة به أو الصاجة “الطوبخ”.
- نضع عليه السمن.
- يخبز جيداً ويقدم.
- يمكن أن يؤكل الخبز الرحال العماني مع السحناه العمانية التي لا حل لها في طعمها ومذاقها الخاص حيث انها تتكون من كأس من القاشع المحطون ومعناه هو السردين المجفف وتابل الكركم وثمرة ثوم مفروم جيداً مع فلفل أحمر حار 5 ملاعق من عصير الليمون وسمن وكمون مطحون وماء مغلي نعجن المكونات.
- عند نخلط جميع المقادير ونسكب الماء المغلي علي العجين المتجانس ثم نشوف طعم الملح إذا يحتاج ملح زائد نضع له وبعدها نقطع وفتت الخبز العربي ونقلب حتى يتجانس وهذه طريقة يمكن أن يؤكل معاها الخبز الرخال ويمكنك أيضا أضافته مع الكثير من الوصفات فجميع الوصفات تؤكل معاها الخبز ولا يمكنك الاستغناء عنه في السفرة فلذلك قدمنا أليك أسهل الطرق لعمل خبز الرحال.
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طريقة عمل خبز الرخال، يعتقد بعض الناس أنه اسم غريب بالنسبة لهم فهناك ما يسمي خبز الرحال لانه رحالي كبير يشبه الفطير ولكن هذا الخز يسمي خبز الرخال فأصل هذا الاسم هو اسم عربي يعود لدولة عمان حيث انه يخلط نوعين من الطحين الطحين الأبيض والطحين الأسمر ويعود الطحين الأسمر إلى طحين القمح وذلك للحفاظ علي سهولة الهضم والبعد عن أضرار الأفراط في استخدام الطحين الأبيض لما فيه من أضرار لصعوبة الهضم والقولون.مكونات خبز الرحال
تحدد المكونات علي حسب الرغبة التي تريد عمل بها عدد ارغفه الخبز الذي تريدين فالمكونات ثابته المقدار المعين الذي تريد عجنه من الطحين.
-
- مقدار من الطحين الأبيض.
- نفس كمية المقدار من الطحين الأبيض هو يوضع نفسه كمية من الطحين الأسمر.
- معلقة صغيرة من ملح الطعام.
- ثم كمية من الماء المناسب للعجن الذي ستشكل به العجين.
- طريقة عمل خبز الرخال
- نحضر وعاء غويط نضع به مقدار الطحين الابيض والطحين الأسمر وماء العجين ونضع ملح الطعام ونشكل العجينة جيداً حتي تتماسك.
- نترك العجين ليرتاح قليلاً حتي تتماسك العجين.
- نعجنه حتي يصبح رقيقاً.
- نضع العجين علي النار وليس علي النار مباشرة حيث يمكن أن نضعه علي الحديدة الخاصة به أو الصاجة “الطوبخ”.
- نضع عليه السمن.
- يخبز جيداً ويقدم.
- يمكن أن يؤكل الخبز الرحال العماني مع السحناه العمانية التي لا حل لها في طعمها ومذاقها الخاص حيث انها تتكون من كأس من القاشع المحطون ومعناه هو السردين المجفف وتابل الكركم وثمرة ثوم مفروم جيداً مع فلفل أحمر حار 5 ملاعق من عصير الليمون وسمن وكمون مطحون وماء مغلي نعجن المكونات.
- عند نخلط جميع المقادير ونسكب الماء المغلي علي العجين المتجانس ثم نشوف طعم الملح إذا يحتاج ملح زائد نضع له وبعدها نقطع وفتت الخبز العربي ونقلب حتى يتجانس وهذه طريقة يمكن أن يؤكل معاها الخبز الرخال ويمكنك أيضا أضافته مع الكثير من الوصفات فجميع الوصفات تؤكل معاها الخبز ولا يمكنك الاستغناء عنه في السفرة فلذلك قدمنا أليك أسهل الطرق لعمل خبز الرحال.
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