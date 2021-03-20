المخلل المشكل المصري المشطشط زي محلات الطرشي

طريقة تحضير المخلل المشكل المصري المشطشط، يعتبر المخلل من الأطباق الأساسية التي يتم تقديمها بجوار الكثير من الأطباق فيعطي المخلل للطعام مذاق ممتاز، فهو من المأكولات التي يكثر الطلب عليها ويعشقها الكثير من الأشخاص ومتواجدة على جميع الموائد وتتسم طريقة التحضير بالسهولة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المخلل المشكل. طريقة تحضير مخلل اللفت: طريقة تحضير مخلل اللفت: تتسم طريقة تحضير مخلل اللفت بالسهولة فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: في بداية الأمر يتم إحضار اللفت ويتم غسله بصورة جيدة وبعد ذلك يتم قطيعه تبعاً للرغبة ويتم رشه بالملح وتركه جانباً في مصفاة لمدة خمسة ساعات متواصلة. بعد ما يتم التخلص من كافة المياه المتواجدة فيه يتم تحضير إحضار المحلول الملحي ويتم إحضار برطمان وبعد ذلك يتم وضع اللفت ومن ثم يتم وضع المحلول فوقه. بعد ذلك يتم غلق البرطمان وتركه لمدة أربعة أيام وبعد ذلك يتم فتحه واختبار نضج اللفت وفي حالة عدم نضجه يتم تركه ليومين إضافيين. يتم تركه في الثلاجة منعاً لتراكم الفطريات. طريقة تحضير مخلل الليمون: القيام بغسل الليمون بشكل جيد وبعد ذلك يتم تركه على النار لمدة عشرة دقائق. يتم التأكد من عملية السلق وذلك في حالة ملاحظة تواجد شقوق في الليمون وبعد ذلك يتم تصفية الليمون جيداً وترك المياه. يتم تجهيز خلطة الليمون وهذه الخلطة مكونة من ملح وشطة وعصفور وحبة البركة ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض ويتم وضع الليمون في هذه الخلطة. يتم إحضار البرطمان ومن ثم وضع الليمون فيه لحين أن يمتلأ وبعد ذلك يتم تركه لمدة سبعة ساعات حتى تخرج المياه المتواجدة فيه. بعد ذلك يتم تكملة البرطمان بمياه السلق، مع وضع ملعقة كبيرة من السكر ومن الممكن أيضاً أن يتم إضافة محلول ملحي. طريقة تحضير مخلل الليمون: الوسوم

طريقة تحضير المخلل المشكل المصري المشطشط، يعتبر المخلل من الأطباق الأساسية التي يتم تقديمها بجوار الكثير من الأطباق فيعطي المخلل للطعام مذاق ممتاز، فهو من المأكولات التي يكثر الطلب عليها ويعشقها الكثير من الأشخاص ومتواجدة على جميع الموائد وتتسم طريقة التحضير بالسهولة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير المخلل المشكل. طريقة تحضير مخلل اللفت: طريقة تحضير مخلل اللفت: تتسم طريقة تحضير مخلل اللفت بالسهولة فهي لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات التحضير: في بداية الأمر يتم إحضار اللفت ويتم غسله بصورة جيدة وبعد ذلك يتم قطيعه تبعاً للرغبة ويتم رشه بالملح وتركه جانباً في مصفاة لمدة خمسة ساعات متواصلة. بعد ما يتم التخلص من كافة المياه المتواجدة فيه يتم تحضير إحضار المحلول الملحي ويتم إحضار برطمان وبعد ذلك يتم وضع اللفت ومن ثم يتم وضع المحلول فوقه. بعد ذلك يتم غلق البرطمان وتركه لمدة أربعة أيام وبعد ذلك يتم فتحه واختبار نضج اللفت وفي حالة عدم نضجه يتم تركه ليومين إضافيين. يتم تركه في الثلاجة منعاً لتراكم الفطريات. طريقة تحضير مخلل الليمون: القيام بغسل الليمون بشكل جيد وبعد ذلك يتم تركه على النار لمدة عشرة دقائق. يتم التأكد من عملية السلق وذلك في حالة ملاحظة تواجد شقوق في الليمون وبعد ذلك يتم تصفية الليمون جيداً وترك المياه. يتم تجهيز خلطة الليمون وهذه الخلطة مكونة من ملح وشطة وعصفور وحبة البركة ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض ويتم وضع الليمون في هذه الخلطة. يتم إحضار البرطمان ومن ثم وضع الليمون فيه لحين أن يمتلأ وبعد ذلك يتم تركه لمدة سبعة ساعات حتى تخرج المياه المتواجدة فيه. بعد ذلك يتم تكملة البرطمان بمياه السلق، مع وضع ملعقة كبيرة من السكر ومن الممكن أيضاً أن يتم إضافة محلول ملحي. طريقة تحضير مخلل الليمون:

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