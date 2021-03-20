أفضل طريقة لعمل شاورما الدجاج السورية الشهية والمتبلة في المنزل

طريقة لعمل شاورما الدجاج السورية الشهية والمتبلة ، تعتبر هي الأكلة المشهورة في سوريا، ومصر، والسعودية، والوطن العربي، وتعتبر اكله ممتعه وشهيه للغاية، وتحتوي علي نسبه معقوله من السعرات الحرارة، والفيتامينات المفيدة للجسم، وهي وجبه خفيفة للغاية، وسهلة التحضير، ولديها مذاق، وطعم رائع، ورائحة جميلة، وتعد من أفضل الأكلات في الوطن العربي، سوف نتحدث في مقالنا هذا عن افضل طريقة لعمل شاورما الدجاج السورية الشهية والمتبلة في المنزل. مكونات عمل شاورما لدجاج السورية الشهية مكونات عمل شاورما لدجاج السورية الشهية سوف نتعرف علي مكونات عمل الشاورما السورية وهي كالتالي:- كمية من صدور الدجاج المخلي علي حسب الرغبة في الكمية.

بهارات بجميع أنواعها علي حسب الرغبة.

واحد علبة زبادي.

معلقة من الفلفل الأسود.

كمية من الملح الناعم.

خس لتزين.

نصف كوب من زيت الزيتون.

طماطم مقطع شرائح.

نصف كوب من عصير الليمون. مكونات خبز الشراك نصف كيلو دقيق أبيض.

معلقه من السكر.

واحدة من البيض.

معلقه من الخميرة.

ماء علي حسب الكمية.

رشة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير وتأتي طريقة تحضير الشاورما كما يلي:- نغسل الدجاج جيداً بخلل، والملح والماء. ثم نقوم بستخدم وعاء، ونضع الدجاج بداخلة، ونضيف مع الدجاج البهارات، والملح، والليمون والزبادي، وزيت الزيتون، ويخلط المكونات مع بعضهم البعض، وتحطها في الثلاجة لمده 5ساعات حتي يتجانس الدبيلة مع الدجاج جيداً. ثم نقوم بإخراج الدجاج المتبل من الثلاجة، ونشعل النار علي الأناء، ويتم تقطيع الدجاج ألي شرائح، ويتم وضعه في الإناء علي النار، ويتم التقليب حتي يتحمر جيداً. طريقة تحضير الخبر سوف نتعرف علي طريقة التحضير وهي كالتالي:- نضع الخميرة مع معلقه السكر في نصف كوب من الماء حتي تذوب، ونضع الدقيق، والبيض، والملح، مع العجن جيدً ونتركها حتي تخمر لمدة نصف ساعة. ثم نقطع العجينة علي شكل دوائر، ونأخذ كل دئره، ونفردها علي الصاج، وندخلها الفرن حتي تتحمر، ونكرر نفس العملية مع باقي الكمية من العجين. طريقه الحشو نفرد خبز الشراك، ونضيف عليه كميه من الثومية، والدجاج المحمر، وبعض أوراق الخص، والقليل من الصلصة، ونلف الخبز علي الحشو، ونكرر نفس العملية مع الكميه الموجودة حتي تنتهي كاملاً، وتقدم بألف هنا وشفا. الوسوم

طريقة لعمل شاورما الدجاج السورية الشهية والمتبلة ، تعتبر هي الأكلة المشهورة في سوريا، ومصر، والسعودية، والوطن العربي، وتعتبر اكله ممتعه وشهيه للغاية، وتحتوي علي نسبه معقوله من السعرات الحرارة، والفيتامينات المفيدة للجسم، وهي وجبه خفيفة للغاية، وسهلة التحضير، ولديها مذاق، وطعم رائع، ورائحة جميلة، وتعد من أفضل الأكلات في الوطن العربي، سوف نتحدث في مقالنا هذا عن افضل طريقة لعمل شاورما الدجاج السورية الشهية والمتبلة في المنزل. مكونات عمل شاورما لدجاج السورية الشهية مكونات عمل شاورما لدجاج السورية الشهية سوف نتعرف علي مكونات عمل الشاورما السورية وهي كالتالي:- كمية من صدور الدجاج المخلي علي حسب الرغبة في الكمية.

بهارات بجميع أنواعها علي حسب الرغبة.

واحد علبة زبادي.

معلقة من الفلفل الأسود.

كمية من الملح الناعم.

خس لتزين.

نصف كوب من زيت الزيتون.

طماطم مقطع شرائح.

نصف كوب من عصير الليمون. مكونات خبز الشراك نصف كيلو دقيق أبيض.

معلقه من السكر.

واحدة من البيض.

معلقه من الخميرة.

ماء علي حسب الكمية.

رشة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير وتأتي طريقة تحضير الشاورما كما يلي:- نغسل الدجاج جيداً بخلل، والملح والماء. ثم نقوم بستخدم وعاء، ونضع الدجاج بداخلة، ونضيف مع الدجاج البهارات، والملح، والليمون والزبادي، وزيت الزيتون، ويخلط المكونات مع بعضهم البعض، وتحطها في الثلاجة لمده 5ساعات حتي يتجانس الدبيلة مع الدجاج جيداً. ثم نقوم بإخراج الدجاج المتبل من الثلاجة، ونشعل النار علي الأناء، ويتم تقطيع الدجاج ألي شرائح، ويتم وضعه في الإناء علي النار، ويتم التقليب حتي يتحمر جيداً. طريقة تحضير الخبر سوف نتعرف علي طريقة التحضير وهي كالتالي:- نضع الخميرة مع معلقه السكر في نصف كوب من الماء حتي تذوب، ونضع الدقيق، والبيض، والملح، مع العجن جيدً ونتركها حتي تخمر لمدة نصف ساعة. ثم نقطع العجينة علي شكل دوائر، ونأخذ كل دئره، ونفردها علي الصاج، وندخلها الفرن حتي تتحمر، ونكرر نفس العملية مع باقي الكمية من العجين. طريقه الحشو نفرد خبز الشراك، ونضيف عليه كميه من الثومية، والدجاج المحمر، وبعض أوراق الخص، والقليل من الصلصة، ونلف الخبز علي الحشو، ونكرر نفس العملية مع الكميه الموجودة حتي تنتهي كاملاً، وتقدم بألف هنا وشفا.

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