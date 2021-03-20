فوائد العسل الأبيض للبشرة وماسكات للحفاظ وتنظيف وترطيب ونضارة البشرة

يوجد العديد من فوائد العسل الأبيض للبشرة لأنة يعد من اهم الواد التي يستخدمها الإنسان في العديد من مجالاته، فيمكن أن يتناوله كما هو، أو أضافته علي العديد من الأطعمة والحلويات، ومما يميز العسل الأبيض طعمه الرائع ومذاقه الطيب كما أن له العديد من الفوائد والخصائص العلاجية بسبب احتوائه علي عناصر غذائية مهمه للإنسان مثل الكربوهيدرات، السكر، والألياف وغيرها، هو مادة سكرية طبيعية، ينتجها النحل باستخدام رحيق الأزهار، وسوف نتحدث عن فوائد العسل الأبيض وخصوصا للبشرة.

يعالج جفاف البشرة وغياب حيويتها ونضارتها.

يعالج التهابات البشرة والحكة والاحمرار.

يظهر البشرة بشكل مشرق ولامع وصحي.

يعالج البثور والحبوب والبقع على البشرة.

يستخدم في مستحضرات التجميل وهي مزيل طبيعي.

يتخلص من الشعر الزائد.

يعالج ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب.

يعالج الصداع.

يسكن الجسم عند الإصابة بالرشح ويطرد البلغم.

يعالج التهاب اللوز.

يعالج انسداد الانف.

يعالج ضعف البصر.

يعالج اضطرابات النوم والأرق.

يعالج حصوات الكلي.

يعالج تسويس الأسنان.

فوائد العسل للبشرةفوائد العسل الأبيضماسكات العسل للبشرة

لكي تحصلي على بشرة نضرة لا يشوبها أثار اسمرار ببعض الأماكن أو أثار إرهاق أو تعب، يجب عليكي استعمال العسل في عمل ماسكات مفيدة في نظافة ونضارة وترطيب البشرة.