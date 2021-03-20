فوائد العسل الأبيض للبشرة وماسكات للحفاظ وتنظيف وترطيب ونضارة البشرة

يوجد العديد من فوائد العسل الأبيض للبشرة لأنة يعد من اهم الواد التي يستخدمها الإنسان في العديد من مجالاته، فيمكن أن يتناوله كما هو، أو أضافته علي العديد من الأطعمة والحلويات، ومما يميز العسل الأبيض طعمه الرائع ومذاقه الطيب كما أن له العديد من الفوائد والخصائص العلاجية بسبب احتوائه علي عناصر غذائية مهمه للإنسان مثل الكربوهيدرات، السكر، والألياف وغيرها، هو مادة سكرية طبيعية، ينتجها النحل باستخدام رحيق الأزهار، وسوف نتحدث عن فوائد العسل الأبيض وخصوصا للبشرة.فوائد العسل للبشرة
- يعالج جفاف البشرة وغياب حيويتها ونضارتها.
- يعالج التهابات البشرة والحكة والاحمرار.
- يظهر البشرة بشكل مشرق ولامع وصحي.
- يعالج البثور والحبوب والبقع على البشرة.
- يستخدم في مستحضرات التجميل وهي مزيل طبيعي.
- يتخلص من الشعر الزائد.
- يعالج ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب.
- يعالج الصداع.
- يسكن الجسم عند الإصابة بالرشح ويطرد البلغم.
- يعالج التهاب اللوز.
- يعالج انسداد الانف.
- يعالج ضعف البصر.
- يعالج اضطرابات النوم والأرق.
- يعالج حصوات الكلي.
- يعالج تسويس الأسنان.
لكي تحصلي على بشرة نضرة لا يشوبها أثار اسمرار ببعض الأماكن أو أثار إرهاق أو تعب، يجب عليكي استعمال العسل في عمل ماسكات مفيدة في نظافة ونضارة وترطيب البشرة.
- ماسك لتنظيف الوجه: يمكنك عمل ماسك تنظفي به الوجه بمكونات طبيعة وبسيطه ومتاحه في أي بيت، بوضع معلقتين كبيرتين من العسل مع معلقتين صغيرتين من اللوز المطحون ونضع نصف معلقه صغيرة من الليمون، وخلط المكونات جيدا ثم فرك الوجه بالماسك، وبعدها غسل الوجه جيدا بماء دافئ، وكرري تلك الخلطة ستحصلي علي وجه نظيف من الشوائب وتنظيف المسام به.
- ماسك لنضارة البشرة: وضع نصف معلقة عسل ابيض وبياض بيضة واحدة ومعلقة زبادي مع إضافة معلقه من عصير النعناع الطازج، ثم وضع الماسك علي الوجه لمدة عشرة دقائق.
- ماسك لترطيب البشرة: نمزج معلقه صغيره من العسل الأبيض مع إضافة معلقه صغيره من الليمون، وضعه علي الوجه ثم الفرك جيدا لمدة عشر دقائق، غسل الوجه بالماء الفاتر جيدا ويجب المحافظة علي هذا الماسك لنري نتائج مذهله.
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يوجد العديد من فوائد العسل الأبيض للبشرة لأنة يعد من اهم الواد التي يستخدمها الإنسان في العديد من مجالاته، فيمكن أن يتناوله كما هو، أو أضافته علي العديد من الأطعمة والحلويات، ومما يميز العسل الأبيض طعمه الرائع ومذاقه الطيب كما أن له العديد من الفوائد والخصائص العلاجية بسبب احتوائه علي عناصر غذائية مهمه للإنسان مثل الكربوهيدرات، السكر، والألياف وغيرها، هو مادة سكرية طبيعية، ينتجها النحل باستخدام رحيق الأزهار، وسوف نتحدث عن فوائد العسل الأبيض وخصوصا للبشرة.فوائد العسل للبشرة
- يعالج جفاف البشرة وغياب حيويتها ونضارتها.
- يعالج التهابات البشرة والحكة والاحمرار.
- يظهر البشرة بشكل مشرق ولامع وصحي.
- يعالج البثور والحبوب والبقع على البشرة.
- يستخدم في مستحضرات التجميل وهي مزيل طبيعي.
- يتخلص من الشعر الزائد.
- يعالج ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب.
- يعالج الصداع.
- يسكن الجسم عند الإصابة بالرشح ويطرد البلغم.
- يعالج التهاب اللوز.
- يعالج انسداد الانف.
- يعالج ضعف البصر.
- يعالج اضطرابات النوم والأرق.
- يعالج حصوات الكلي.
- يعالج تسويس الأسنان.
لكي تحصلي على بشرة نضرة لا يشوبها أثار اسمرار ببعض الأماكن أو أثار إرهاق أو تعب، يجب عليكي استعمال العسل في عمل ماسكات مفيدة في نظافة ونضارة وترطيب البشرة.
- ماسك لتنظيف الوجه: يمكنك عمل ماسك تنظفي به الوجه بمكونات طبيعة وبسيطه ومتاحه في أي بيت، بوضع معلقتين كبيرتين من العسل مع معلقتين صغيرتين من اللوز المطحون ونضع نصف معلقه صغيرة من الليمون، وخلط المكونات جيدا ثم فرك الوجه بالماسك، وبعدها غسل الوجه جيدا بماء دافئ، وكرري تلك الخلطة ستحصلي علي وجه نظيف من الشوائب وتنظيف المسام به.
- ماسك لنضارة البشرة: وضع نصف معلقة عسل ابيض وبياض بيضة واحدة ومعلقة زبادي مع إضافة معلقه من عصير النعناع الطازج، ثم وضع الماسك علي الوجه لمدة عشرة دقائق.
- ماسك لترطيب البشرة: نمزج معلقه صغيره من العسل الأبيض مع إضافة معلقه صغيره من الليمون، وضعه علي الوجه ثم الفرك جيدا لمدة عشر دقائق، غسل الوجه بالماء الفاتر جيدا ويجب المحافظة علي هذا الماسك لنري نتائج مذهله.
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