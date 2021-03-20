اسرع ماسك فوري لتبييض الوجه والجسم والابط والكوع والركب وازالة البقع الداكنة

تعاني معظم السيدات من مشاكل كثيرة في البشرة، مثل جفاف الوجه وظهور البقع الداكنة والكلف والنمش، كما يعانين من مشكلة اسمرار بعض مناطق الجسم مثل منطقة الابط والكوع والركب مما يجبرهُن على ارتداء الملابس الطويلة لإخفاء هذا الإسمرار، ويعود هذا الأمر إلى أسباب بعضها يرجع إلي عدم الاهتمام بالعناية والغذاء وعوامل المناخ كما في الوجه، والبعض الآخر يعود إلى طبيعة الجلد في المنطقة الداكنة كما في الكوع والركب حيث يكون الجلد أكثر سمكًا وبه جفاف وطيات، ومتراكم فيها الجلد الميت أكثر من باقي مناطق الجسم، وهناك طرق طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة والتخلص من اسمرار بشرة الوجه والجسم منها.

هذه أهم الطرق الطبيعية التي تعمل على التخلص من اللون الداكن في مناطق الكوع والركب وتحت الذراعين.

المكونات:

كوب عصير ليمون.

ربع كوب خل أبيض.

2 كوب صغير ماء.

ملعقتين كبيرتين ماء ورد.

الطريقة والاستخدام:

تُوضع جميع المكونات في وعاء وتُخلط جيدًا، ثم نبلل قطعة قماش منه ونضعها على الركبة أو أي منطقة سمراء بالجسم لمدة ساعتين.

تبلل قطعة القماش كلما جفت ،وبعد الوقت المحدد يتم رفعها وغسل المنطقة وتجفيفها ووضع المرطب ونكرر هذا بشكل يومي لمدة أسبوع.

وصفة الليمون والسكر وزيت الزيتون

المكونات:

ملعقة سكر.

عصير ليمونة.

ملعقتين زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة ملح خشن.

الطريقة والاستخدام:-

نمزج المكونات جيدًا، ثم نضعها على المنطقة السمراء بالجسم لمدة ربع ساعة.

نفرك المنطقة لمدة 20 دقيقة قبل غسلها ، ويكرر ذلك كل يومين.

وصفة العسل والليمون لعلاج الكلف والنمش والبقع السوداء

المكونات:

ملعقتين من العسل.

ملعقتين عصير الليمون.

الطريقة والاستخدام:

يخلط العسل والليمون ثم يوضعان على الوجه مكان الكلف أو النمش أو البقع.

نتركه لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل ونكرر هذا يوميًا.

يمكن مزج الكركم مع الحليب ووضعهما علي الوجه كل ليلة بعد هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

ماسك الليمون

من المعروف أن الليمون يتميز بحامضيته التي تساعد علي تبييض البشرة بشكل طبيعي وتجديد خلايا البشرة، وعند إستخدام هذه الوصفة لابد من التأكد من عدم وجود أي جروح بالبشرة لأنها قد تسبب الألم، حيث يجب الإلتزام بهذه الخطوات وهي: نضع ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون مع إضافة ملعقة صغيرة من الكركم، ويخلط جيدا ونضع هذا الخليط علي البشرة ونتركه حوالي نصف ساعة ونقوم بغسل الوجه وبعد استخدام هذه الوصفة إكتشفي جمال بشرتك.