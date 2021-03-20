اسهل طريقة عمل الكبدة بالبصل والفلفل الحار مش هتاخد وقت وزي المحلات بالظبط

الكبدة من الأطعمة المشهورة واللذيذة ويفضلها الكثير ، والكبدة بنوعيها الحيوانية أو الخاصة بالدجاج لها فوائد عديدة حيث تحتوي على فيتامينات ومعادن خاصةً ڤيتامين B6،وB12 الذي يعالج مرض الأنيميا أو فقر الدم، تعمل على تقوية عضلات الجسم وتحفيز الجهاز المناعي، وزيادة حدة النظر ،تخفيف عوامل الضغط النفسي والتوتر،كما تعمل على زيادة الإخصاب ، وتساعد في المحافظة على صحة العظام والأسنان والأظافر لاحتوائها على فيتامين د، بالإضافة إلى الفوائد العائدة إلى الشعر والبشرة لاحتوائها على عناصر الحديد والنحاس والزنك والمنغنيز.، لذا ينبغي تناولها من وقت لآخر للاطفال والكبار للحصول على فوائدها.

أفضل الطرق لعمل الكبدة بالبصل

تتعدد طرق عمل الكبدة بالبصل و سنوضح أفضل الطرق للحصول على طبق الكبدة اللذيذ .

الكبدة بالبصل والفلفل والكزبرة

المكونات:

500 جرام كبدة حيواني.

½ كوب كزبرة مفرومة.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة عصير الليمون.

بصلة كبيرة مبشورة.

1 فلفل أخضر.

فلفل أسود وملح وكمون.

2 ملعقة زيت ذرة.

طريقة التحضير:

تسخين الزيت في وعاء على النار ، وإضافة البصل والفلفل والتشويح ثم إضافة الكبدة وتقليبها حتى تتغير لونها.

نخفف النار ونغطي الوعاء مدة 5 دقائق، ثم نضيف الثوم ، والبهارات ونغطي لمدة 5 دقائق.

نضيف الكزبرة والملح والليمون ونقلب ونزيد النار حتى يجف ماء الكبدة وتصبح جاهزة.

تُقدم ساخنة مع الخبز والسلطات .

طريقة عمل الكبدة بالبصل الحارة في الفرن

المكونات:

نصف كيلو كبدة شرائح.

2 بصلة واحدة مفرومة والأخرى شرائح.

2 ملعقة زيت ذرة.

1 قرن فلفل اخضر مفروم و اخر مقطع شرائح.

2 فص ثوم مفروم.

كمون وفلفل أسود وملح وكزبرة وشطة.

طريقة التحضير: