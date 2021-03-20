بسكويت شاي بيذوب ذوبان بطريقة سهلة وسريعة اعملي بسكويت شاي للفطار

من منا لا يفضل تناول كوب من الشاي مع بعض البسكويت في بعض أوقات اليوم وخاصةً صباحًا ، ويختلف بسكويت الشاي عن البسكويت العادي بعدم احتوائه على البيض ،فهذه الوجبة الخفيفة و البسيطة مفضلة لدى الأطفال والشباب وكذلك كبار السن نظرًا لكونه فاتح للشهية ، يحفز انزيمات وإفرازات المعدة ، سهل الهضم بالنسبة للأطفال والعجائز ، ويزيد من الشعور بالبهجة ، ولكن يجب الحرص في تناوله وعدم الافراط حتى لا يؤدي إلى الاسهال او السمنة ، وتتعدد طرق بسكويت الشاي بنكهاته المختلفة وسنقدم أفضل الطرق السهلة و المضمونة لعمل بسكويت الشاى اللذيذ في المنزل. طريقة عمل بسكويت الشاي بالزبدة طريقة عمل بسكويت الشاي بالزبدة المكونات: كوب زبدة لينة.

2 كوب دقيق.

½ كوب سكر.

½ كوب مسحوق الكاسترد.

بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

½ ملعقة فانيليا.

¼ كوب حليب. خطوات التحضير: نُحضر وعاء ونضع فيه الزبدة والفانيليا والسكر ونقلب باستخدام مضرب كهرباء للوصول إلى قوام كريمي.

إضافة الحليب والبيض ونقلب جيدًا ،ثم ننخل الدقيق والبيكنج باودر تدريجيا ونقلب حتى الوصول إلى عجينة متماسكة.

تشكل العجينة إلى كرات ونرصها في صينية مدهونة بالزبدة ثم الضغط برفق على كل واحدة بشوكة .

نضعها بالفرن على درجة متوسطة لمدة 15 دقيقة . طريقة عمل بسكويت الشاي المملح طريقة عمل بسكويت الشاي المملح المكونات: 2 كوب دقيق +½ ملعقة بيكنج بودر.

½ كوب حليب.

بيضة.

2 ملعقة زبدة.

¼ ملعقة من الملح و الاوريجانو. طريقة التحضير: نضع الدقيق والبيكنج باودر والزبدة والأوريجانو معًا بوعاء ونخلط هم جيدًا.

إضافة الحليب والعجن للوصول إلى قوام متماسك.

يتم تقطيع العجينة إلى أربعة أجزاء ،وفردها على رشة دقيق لتصبح رقيقة ووضع الأجزاء فوق بعض وكلما كان كل جزء رقيق كلما أصبح البسكويت مقرمش ولذيذ .

تقطع العجينة الرقيقة إلي مربعات أو الشكل المرغوب، ووضعها في صينية مدهونة بالزبدة وثقب كل شكل بالشوكة.

دهن الوجه بخليط البيضة ونقوم برشه بالملح ويُوضع بالفرن على درجة 280 إلي أن يصبح لونها ذهبيًا. الوسوم

من منا لا يفضل تناول كوب من الشاي مع بعض البسكويت في بعض أوقات اليوم وخاصةً صباحًا ، ويختلف بسكويت الشاي عن البسكويت العادي بعدم احتوائه على البيض ،فهذه الوجبة الخفيفة و البسيطة مفضلة لدى الأطفال والشباب وكذلك كبار السن نظرًا لكونه فاتح للشهية ، يحفز انزيمات وإفرازات المعدة ، سهل الهضم بالنسبة للأطفال والعجائز ، ويزيد من الشعور بالبهجة ، ولكن يجب الحرص في تناوله وعدم الافراط حتى لا يؤدي إلى الاسهال او السمنة ، وتتعدد طرق بسكويت الشاي بنكهاته المختلفة وسنقدم أفضل الطرق السهلة و المضمونة لعمل بسكويت الشاى اللذيذ في المنزل. طريقة عمل بسكويت الشاي بالزبدة طريقة عمل بسكويت الشاي بالزبدة المكونات: كوب زبدة لينة.

2 كوب دقيق.

½ كوب سكر.

½ كوب مسحوق الكاسترد.

بيضة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

½ ملعقة فانيليا.

¼ كوب حليب. خطوات التحضير: نُحضر وعاء ونضع فيه الزبدة والفانيليا والسكر ونقلب باستخدام مضرب كهرباء للوصول إلى قوام كريمي.

إضافة الحليب والبيض ونقلب جيدًا ،ثم ننخل الدقيق والبيكنج باودر تدريجيا ونقلب حتى الوصول إلى عجينة متماسكة.

تشكل العجينة إلى كرات ونرصها في صينية مدهونة بالزبدة ثم الضغط برفق على كل واحدة بشوكة .

نضعها بالفرن على درجة متوسطة لمدة 15 دقيقة . طريقة عمل بسكويت الشاي المملح طريقة عمل بسكويت الشاي المملح المكونات: 2 كوب دقيق +½ ملعقة بيكنج بودر.

½ كوب حليب.

بيضة.

2 ملعقة زبدة.

¼ ملعقة من الملح و الاوريجانو. طريقة التحضير: نضع الدقيق والبيكنج باودر والزبدة والأوريجانو معًا بوعاء ونخلط هم جيدًا.

إضافة الحليب والعجن للوصول إلى قوام متماسك.

يتم تقطيع العجينة إلى أربعة أجزاء ،وفردها على رشة دقيق لتصبح رقيقة ووضع الأجزاء فوق بعض وكلما كان كل جزء رقيق كلما أصبح البسكويت مقرمش ولذيذ .

تقطع العجينة الرقيقة إلي مربعات أو الشكل المرغوب، ووضعها في صينية مدهونة بالزبدة وثقب كل شكل بالشوكة.

دهن الوجه بخليط البيضة ونقوم برشه بالملح ويُوضع بالفرن على درجة 280 إلي أن يصبح لونها ذهبيًا.

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