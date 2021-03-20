أسهل طريقة عمل بسكويت الأيس كريم مقرمش وبطعم ولا في الخيال

نحن على أبواب فصل الصيف أكثر الفصول حرارة يلجأ الكثير من الأطفال والكبار إلى تناول المثلجات وخاصة الأيس كريم بكل أنواعه فتعددت في الفترة الاخيرة أنواع الأيس كريم أصبح لكل فاكهة نوع أيس كريم مخصص لها تملؤها نكهة هذه الفاكهة مما وضع الكثير من الأمهات في قلق دائم تتساءل دائما هذا الأيس الكريم صحيا أم لا خالى من البكتيريا والجراثيم أم محمل بها مما جعل الكثير من الأمهات يقومون بصنعه في البيت. طريقة عمل بسكويت الأيس كريم بالمقادير والخطوات طريقة عمل بسكويت الأيس كريم بالمقادير والخطوات المكونات ثلاث بيضات.

بياض بيضة.

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

أربع معالق سكر أبيض.

نص كوب من اللبن.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب من الماء. طريقة التحضير نحضر وعاء بلاستيك كبير ونقوم بوضع جميع المكونات السائلة مع بعضها البعض وهي نصف كوب من اللبن ثم نضيف نصف كوب من الماء ثم نقوم بإضافة البيض وبياض البيضة.

ثم نقوم بإضافة السكر.

وبعد ذلك نقوم بخفقه جيدا حتى تصبح مزيجا واحدا.

ثم بعد ذلك نضيف الدقيق علي المغلقة الصغيرة من الفانيليا وملعقة صغيرة بيكنج باودر ونقوم بتقليبه جيدا مع الدقيق.

ثم بعد ذلك نستمر في تقليب البيض واللبن وباقي المكونات السائلة ونقوم بوضع خليط الدقيق مع الاستمرار في التقليب الجيد.

بعد إتمام عملية التقليب جيدا.

نقوم بإحضار الماكينة المخصصة لتسوية بسكويت الأيس كريم.

ونقوم بوضع كمية كافية من خليط عجين بسكويت الأيس كريم فيها ونتركها حتى تستوي.

ومن الممكن تسوية عجين بسكويت الأيس كريم في صينية في الفرن نقوم بتشكيل العجينة حسب الرغبة ونتركها تستوي.

نستمر في وضع عجينة بسكويت الأيس كريم في الماكينة أو الصينية بطبقة رقيقة.

حتى نكمل باقي عجينة بسكويت الأيس كريم. طريقة التحضير الوسوم

نحن على أبواب فصل الصيف أكثر الفصول حرارة يلجأ الكثير من الأطفال والكبار إلى تناول المثلجات وخاصة الأيس كريم بكل أنواعه فتعددت في الفترة الاخيرة أنواع الأيس كريم أصبح لكل فاكهة نوع أيس كريم مخصص لها تملؤها نكهة هذه الفاكهة مما وضع الكثير من الأمهات في قلق دائم تتساءل دائما هذا الأيس الكريم صحيا أم لا خالى من البكتيريا والجراثيم أم محمل بها مما جعل الكثير من الأمهات يقومون بصنعه في البيت. طريقة عمل بسكويت الأيس كريم بالمقادير والخطوات طريقة عمل بسكويت الأيس كريم بالمقادير والخطوات المكونات ثلاث بيضات.

بياض بيضة.

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

أربع معالق سكر أبيض.

نص كوب من اللبن.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

ربع كوب من الماء. طريقة التحضير نحضر وعاء بلاستيك كبير ونقوم بوضع جميع المكونات السائلة مع بعضها البعض وهي نصف كوب من اللبن ثم نضيف نصف كوب من الماء ثم نقوم بإضافة البيض وبياض البيضة.

ثم نقوم بإضافة السكر.

وبعد ذلك نقوم بخفقه جيدا حتى تصبح مزيجا واحدا.

ثم بعد ذلك نضيف الدقيق علي المغلقة الصغيرة من الفانيليا وملعقة صغيرة بيكنج باودر ونقوم بتقليبه جيدا مع الدقيق.

ثم بعد ذلك نستمر في تقليب البيض واللبن وباقي المكونات السائلة ونقوم بوضع خليط الدقيق مع الاستمرار في التقليب الجيد.

بعد إتمام عملية التقليب جيدا.

نقوم بإحضار الماكينة المخصصة لتسوية بسكويت الأيس كريم.

ونقوم بوضع كمية كافية من خليط عجين بسكويت الأيس كريم فيها ونتركها حتى تستوي.

ومن الممكن تسوية عجين بسكويت الأيس كريم في صينية في الفرن نقوم بتشكيل العجينة حسب الرغبة ونتركها تستوي.

نستمر في وضع عجينة بسكويت الأيس كريم في الماكينة أو الصينية بطبقة رقيقة.

حتى نكمل باقي عجينة بسكويت الأيس كريم. طريقة التحضير

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