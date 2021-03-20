ضعيه 7 أيام لتطويل الشعر وملئ الفراغات بخلطة مغربية رهيبة لشعر للركب

هناك الكثير من الطرق المغربية التي تعمل على تطويل الشعر بشكل سريع، فكثير من النساء يبغون الحصول على شعر طويل، فالشعر الطويل إحدى العلامات المميزة لجمال المرأة، ويقومون بعمل الكثير من الوصفات الغير مجدية كما أنها يمكن أن تضر بالشعر، لذا يجب البحث عن وصفات طبيعية تفيد الشعر، وتعمل على إطالته خلال مدة ليست بالطويلة، ولا تتسبب في أي ضرر للشعر مثل الذي تحدثه الوصفات الكيميائية، وإليكي سيدتي افضل خلطة مغربيه لتطويل الشعر “نتائج مبهره “مجربه ومضمونه.

افضل خلطة مغربيه لتطويل الشعر

تتجه الكثير من النساء إلى الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية الشعر ويعمل على تطويله فسوف نوضح افضل خلطة مغربيه يمكن استعمالها لتطويل الشعر وتنعيمه بشكل سريع ومضمون.

وصفة الحلبة والحناء لتطويل الشعر

تحتوي هذه الوصفة على بذور الحلبة، حيث أنها تعمل علي تطويل الشعر وتغذيته وتمنع تساقطه، كما أن الحناء فوائدها كثيرة للشعر فهي تعمل على تغذيته ومنع تقصه وتمنع ظهور الشيب وتضفي عليه لمعة جميلة.

المكونات:

3 ملعقة من الحلبة

3 كوب من الماء

كوب من الحناء

طريقة الاستخدام

نقوم بوضع الماء في وعاء من الألومنيوم.

نقوم بوضع الحلبة في الماء ونتركها على النار حتى تغلي ويصبح الماء نصف الكمية.

نقوم بتصفية الحلبة ونأخذ الماء المتبقي منها ونقوم بخلط الحناء بها.

توضع الحناء على فروة الشعر وعلى الأطراف ويترك على الشعر مدة لا تقل عن خمس ساعات أو حتى يجف جيدا.

قومي بغسل الشعر جيدا بالشامبو وحمام الكريم، لأن الحناء تعمل على جفاف الشعر.

يمكنك المواظبة على عمل هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

تنويه هام

يمكن استخدام هذه الوصفة مع الشعر المصبوغ، ويمكنك وضع القليل من زيت الزيتون مع الوصفة للعمل على تغذيته وترطيبه.

للتخلص من رائحة الحلبة يمكنك وضع القليل من البن مع حبوب الحلبة أثناء غليها للتخلص من رائحتها.

من أكثر الأشياء التي تحلم بها النساء هو الشعر الطويل والناعم، حيث يعد الشعر الطويل زينة المرأة، فقد يوجد العديد من المنتجات الكيماوية التي تضر الشعر والذي يستخدمها الكثير، ولكن الأفضل والأقوي هي الخلطات الطبيعية والتي تعمل بشكل كبير وفعال في تطويل الشعر بدون أي ضرر، ومنها التي قمنا بذكرها في هذا المقال ومع الاستمرار ستلاحظين النتيجة.

الشعر الطويل يجذب كثير من الناس ويجعل أي فتاة تثق بنفسها، ويكون اساس سعادتها بين الناس لذلك لابد من الاهتمام المستمر بالشعر والعناية به، قد توجد أنواع من الزيوت الطبيعية التي تؤثر علي الشعر وتجعله طويلا بطريقة سريعة، ومن الأفضل استخدام شامبو وبلسم مناسب لنوع الشعر لأن يوجد بعض أنواع الشامبو تتلف الشعر وتدهوره، وغير ذلك توجد عدد من الخلطات الطبيعية التي تعطي الشعر طول لا يوجد له مثيل ويكون جذاب.

لكي تحصل المرأة علي مظهر جميل ومميز وجذاب تريد تطويل الشعر، لأن الشعر الطويل يمنح أي مرأة جمال خاص ومميز فهو من أكثر الأشياء التي تساعدها بالشعور بالسعادة، فهذا يتم من خلال الانتظام في نظام غذائي سليم وصحي وتناول الخضراوات والفواكهه الغنية بالفيتامينات، ومن أهم الأشياء أيضا التي تساعد في تطويل الشعر هي تدليك فروة الرأس باستخدام زيوت طبيعية لأن هذا يعمل علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يؤدي إلي إفراز بعض الزيوت التي تفيد الشعر بشكل كبير.

كل فتاة تحلم بالشعر الطويل حيث أن امتلاك أي امرأة شعر طويل يجعلها تشعر بالسعادة والثقة بنفسها دائما، ولكن عند وجود مشكلة في الشعر حتي ولو كانت من أصغر المشكلات فقد تزعجهم إزعاج كبير وخاصة لأنها متعلقة بالشعر وهذا يدل علي أن اهتمام المرأة أو الفتاة بالشعر من أكبر اهتماماتها، لذلك توجد عدة خلطات طبيعية تساعد علي تطويل الشعر بشكل سريع وهذه الخلطات أيضا تعمل علي ملئ الفراغات التي توجد بالرأس والتي يعاني منها بعض من الناس وبالتحديد الرجال.