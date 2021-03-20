بتحبي البطاطس المقلية اعمليها بالطريقة دي من غير ما يمتص الزيت نهائي مقرمشة ولذيذة

من الأطباق المحببة لدي كل الصغار والكبار هي البطاطس المقلية، حيث أن البطاطس من أنواع الخضراوات التي تستهلك بشكل كبير من قبل جميع الناس، لأنهم يعشقون البطاطس المقلية وغيرها الكثير من الوصفات التي تستخدم فيها البطاطس مثل؛ البطاطس المحشية باللحمة المفرومة أو الفراخ، ويوجد أيضا سلطة البطاطس وكذلك من الوصفات المفضلة هي كرات البطاطس بالجبنة، وكفتة البطاطس وغير ذلك الكثير، ولكن الأكثر تناولا بين الأشخاص هي البطاطس المقلية فقد تكون من أكثر المقبلات التي يزداد الطلب عليها في جميع المطاعم وتكون بأسعار مرتفعة، حيث أن يتم تقديمها بجانب أكلات عديدة منها البيتزا والمشويات والفطائر أو المعجنات، لذلك تفضل كل سيدة أن تقوم بتحضيرها في المنزل حتي لا تكون مكلفة اقتصاديا. طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت المكونات : بطاطس.

نشا.

خل أبيض.

ماء.

زيت. طريقة تحضير قلي البطاطس يتم تقشير البطاطس وتقطيعها علي شكل أصابع متوسطة الحجم ويتم غسلها بالماء جيدا.

ثم نجهز طبق ونضع فيه كوبان من الماء ونصف كوب من الخل الأبيض، ونقوم بوضع أصابع البطاطس به ونتركه حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك يتم غسل البطاطس بطريقة جيدة بالماء، ويتم تجفيفها باستخدام فوطة نظيفة حتي لا يكون فيها أي نقطة من الماء، ويتم وضعها في إناء ونقوم بوضع كمية من النشا علي أصابع البطاطس وتقليبها جيدا لكي تتغلف البطاطس بالنشا.

نحضر مقلاة وبها كمية مناسبة من الزيت ونضعها علي نار متوسطة ويتم تسخين الزيت جيدا، ثم نضع أصابع البطاطس التي يوجد بها نشا في الزيت الساخن.

نتركها في الزيت لمدة خمس دقائق تقريبا ثم يتم تقليبها حتي تصل إلي اللون الذهبي الفاتح، ثم نخرجها من الزيت ونضعها في الطبق ونضع رشة من الملح عليها ويتم تقديمها وتكون الذ بطاطس مقلية ومقرمشة وبدون زيت. طريقة تحضير قلي البطاطس الوسوم

من الأطباق المحببة لدي كل الصغار والكبار هي البطاطس المقلية، حيث أن البطاطس من أنواع الخضراوات التي تستهلك بشكل كبير من قبل جميع الناس، لأنهم يعشقون البطاطس المقلية وغيرها الكثير من الوصفات التي تستخدم فيها البطاطس مثل؛ البطاطس المحشية باللحمة المفرومة أو الفراخ، ويوجد أيضا سلطة البطاطس وكذلك من الوصفات المفضلة هي كرات البطاطس بالجبنة، وكفتة البطاطس وغير ذلك الكثير، ولكن الأكثر تناولا بين الأشخاص هي البطاطس المقلية فقد تكون من أكثر المقبلات التي يزداد الطلب عليها في جميع المطاعم وتكون بأسعار مرتفعة، حيث أن يتم تقديمها بجانب أكلات عديدة منها البيتزا والمشويات والفطائر أو المعجنات، لذلك تفضل كل سيدة أن تقوم بتحضيرها في المنزل حتي لا تكون مكلفة اقتصاديا. طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت المكونات : بطاطس.

نشا.

خل أبيض.

ماء.

زيت. طريقة تحضير قلي البطاطس يتم تقشير البطاطس وتقطيعها علي شكل أصابع متوسطة الحجم ويتم غسلها بالماء جيدا.

ثم نجهز طبق ونضع فيه كوبان من الماء ونصف كوب من الخل الأبيض، ونقوم بوضع أصابع البطاطس به ونتركه حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك يتم غسل البطاطس بطريقة جيدة بالماء، ويتم تجفيفها باستخدام فوطة نظيفة حتي لا يكون فيها أي نقطة من الماء، ويتم وضعها في إناء ونقوم بوضع كمية من النشا علي أصابع البطاطس وتقليبها جيدا لكي تتغلف البطاطس بالنشا.

نحضر مقلاة وبها كمية مناسبة من الزيت ونضعها علي نار متوسطة ويتم تسخين الزيت جيدا، ثم نضع أصابع البطاطس التي يوجد بها نشا في الزيت الساخن.

نتركها في الزيت لمدة خمس دقائق تقريبا ثم يتم تقليبها حتي تصل إلي اللون الذهبي الفاتح، ثم نخرجها من الزيت ونضعها في الطبق ونضع رشة من الملح عليها ويتم تقديمها وتكون الذ بطاطس مقلية ومقرمشة وبدون زيت. طريقة تحضير قلي البطاطس

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