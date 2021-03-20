اقوي خلطة لتبييض وتفتيح الجسم كله وتوحيد لونه وازالة الجلد الميت في دقائق

تسعى كل فتاة أو سيدة للوصول إلى الجمال والإطلالة المميزة الجذابة ، ومن ثم تبحث دائمًا عن أفضل الطرق والوصفات الطبيعية التي تحافظ على بشرة وجهها وجسمها بالكامل وتساعدها في الحصول على الترطيب والنعومة والتفتيح وتوحيد لون الجسم وعلاج الاماكن الداكنة والكدمات التي قد تصيب البشرة، وتحرص كل الحرص على استخدام المكونات المنزلية و الابتعاد عن المستحضرات و الوصفات الجاهزة ذات المواد الكيميائية التي ربما تعود بضرر بالغ على الجلد فتسبب البقع أو إحداث التقرحات والحساسية، لهذا سنوضح مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة والمضمونة لتبييض الجسم. وصفة الحليب وماء الورد لتبييض الجسم وصفة الحليب وماء الورد لتبييض الجسم المكونات: 2 كوب من الحليب.

نصف كوب من ماء الورد.

2 علبة ونصف من بودرة الأكسجين.

كوب من ماء الاكسجين.

صابون حجر خاص لبشرة الجسم.

غسول للجسم. خطوات التحضير والاستخدام: نحضر وعاء كبير من المعدن نضع به الحليب ويُوضع على النار حتى يسخن .

نقوم ببشر الصابون من الجانب الناعم ونضعه على الحليب الساخن.

يتم تقليب الحليب والصابون المبشور ثم نضيف عليهم ماء الورد وغسول الجسم ونتابع خلط الجميع حتى تمام التجانس.

إضافة الأكسجين السائل والمسحوق البودرة والتقليب للوصول إلى قوام كريمي.

يتم وضع الخليط في الثلاجة داخل وعاء بلاستيك لمدة ساعة .

بعد خروجه من الثلاجة بنصف ساعة ندهن به الجسم بالكامل ويترك ربع ساعه.

يغسل الجسم جيدًا وتكرر الوصفة مرة أسبوعياً. وصفة عصير الطماطم وخشب الصندل لتبييض الجسم وصفة عصير الطماطم وخشب الصندل لتبييض الجسم المكونات: 3 ملاعق من مسحوق خشب الصندل.

3 ملاعق من عصير الليمون.

3 ملاعق من عصير الطماطم.

2 ملعقة من عصير الخيار. الطريقة والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به مسحوق خشب الصندل ونضيف إليه عصير الليمون و الطماطم و الخيار ونخلط الجميع للوصول إلى خليط متجانس.

ندهن الجسم بكمية الخليط ونتركها مدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسل الجسم جيدًا للتخلص من الخليط.

نكرر هذا الأمر بشكل أسبوعي حتى الوصول للدرجة المناسبة . الوسوم

تسعى كل فتاة أو سيدة للوصول إلى الجمال والإطلالة المميزة الجذابة ، ومن ثم تبحث دائمًا عن أفضل الطرق والوصفات الطبيعية التي تحافظ على بشرة وجهها وجسمها بالكامل وتساعدها في الحصول على الترطيب والنعومة والتفتيح وتوحيد لون الجسم وعلاج الاماكن الداكنة والكدمات التي قد تصيب البشرة، وتحرص كل الحرص على استخدام المكونات المنزلية و الابتعاد عن المستحضرات و الوصفات الجاهزة ذات المواد الكيميائية التي ربما تعود بضرر بالغ على الجلد فتسبب البقع أو إحداث التقرحات والحساسية، لهذا سنوضح مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة والمضمونة لتبييض الجسم. وصفة الحليب وماء الورد لتبييض الجسم وصفة الحليب وماء الورد لتبييض الجسم المكونات: 2 كوب من الحليب.

نصف كوب من ماء الورد.

2 علبة ونصف من بودرة الأكسجين.

كوب من ماء الاكسجين.

صابون حجر خاص لبشرة الجسم.

غسول للجسم. خطوات التحضير والاستخدام: نحضر وعاء كبير من المعدن نضع به الحليب ويُوضع على النار حتى يسخن .

نقوم ببشر الصابون من الجانب الناعم ونضعه على الحليب الساخن.

يتم تقليب الحليب والصابون المبشور ثم نضيف عليهم ماء الورد وغسول الجسم ونتابع خلط الجميع حتى تمام التجانس.

إضافة الأكسجين السائل والمسحوق البودرة والتقليب للوصول إلى قوام كريمي.

يتم وضع الخليط في الثلاجة داخل وعاء بلاستيك لمدة ساعة .

بعد خروجه من الثلاجة بنصف ساعة ندهن به الجسم بالكامل ويترك ربع ساعه.

يغسل الجسم جيدًا وتكرر الوصفة مرة أسبوعياً. وصفة عصير الطماطم وخشب الصندل لتبييض الجسم وصفة عصير الطماطم وخشب الصندل لتبييض الجسم المكونات: 3 ملاعق من مسحوق خشب الصندل.

3 ملاعق من عصير الليمون.

3 ملاعق من عصير الطماطم.

2 ملعقة من عصير الخيار. الطريقة والاستخدام: نحضر وعاء ونضع به مسحوق خشب الصندل ونضيف إليه عصير الليمون و الطماطم و الخيار ونخلط الجميع للوصول إلى خليط متجانس.

ندهن الجسم بكمية الخليط ونتركها مدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسل الجسم جيدًا للتخلص من الخليط.

نكرر هذا الأمر بشكل أسبوعي حتى الوصول للدرجة المناسبة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي خلطة لتبييض وتفتيح الجسم كله وتوحيد لونه وازالة الجلد الميت في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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