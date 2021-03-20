الوصفة الكوري لشد ونضارة بشرة العروس بمكونات طبيعية آمنة في المنزل

الوصفة الكوري لشد ونضارة بشرة العروس ، هي من الوصفات التي تبحث عنها كل فتاة، تعاني من بداية ترهلات أو ظهور خطوط رفيعة في بشرة الوجه، وتحاول السيطرة عليها قبل أن تتضاعف المشكلة، فتلجأ لمراكز التجميل وعمل جلسات نضارة البشرة باهظة الثمن، وإضافة إلى ذلك فالوصفة الكوري الطبيعية، تكلفتها لا تتعدى دولار واحد فقط أو أقل، مع العلم أن نفس الوصفة يتم إنتاجها من قبل شركات مستحضرات التجميل الكبرى، بأسعار باهظة، تصل إلى أكثر من 80 دولار أميريكي، وهنا تأتي ميزة الوصفات الكوري الطبيعية المتميزة، والجدير بالعلم أيضًا أن الوصفات الكورية الصنع منزليًا، من أفضل الوصفات الطبيعية على الإطلاق من حيث نتائجها السريعة الفعالة المجربة، فهي وصفات الملكة من، إمبراطورة كوريا قديمًا، والتي تم توارثتها الأجيال لاعتمادها على مكونات طبيعية آمنة من الطبيعة.

الوصفة الكوري لشد ونضارة بشرة العروس

والجدير بالذكر أن وصفة السيروم الطبيعي لنضارة البشرة، لا ينصح باستخدامها لسن أقل من 18 عام، حتى لا تتعارض مع إنتاج الزيوت الطبيعية للبشرة، خاصة وأن سن تحت 18 تكون البشرة أشد إفراز للزيوت الطبيعية، وللكولاجين الطبيعي، كما ينصح للعروس في حال الخروج من المنزل، في فترة اتباع الوصفة الكورية الطبيعية، استخدام واقي الشمس، حتى تحافظي على مفعول السيروم على بشرتك دون تضرر من أشعة الشمس، والجدير بالعلم أيضًا أن سيروم البشرة الكوري لشد ونضارة بشرة العروس، يستخدم للبشرة التي تعاني من حبوب الشباب، فتلك الوصفة الفعالة، لها تأثير كبير لتخلص البشرة من مشاكلها، لاحتوائها على ثلاث مضادات مفيدة للبشرة، كما بإمكانك استخدامه للمناطق الحساسة فهو طبيعي وآمن على البشرة، وينصح للعروس بتجربة روتين الوصفات الكورية مثل وصفة كورية ملكية لتقشير بشرة الوجه، وأيضًا الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة، ويفضل أيضًا اتباع وصفة كورية للتخلص من الهالات السوداء ، لطلة عروس متميزة يوم زفافك.

ملعقة كبيرة من اللبان الذكر.

1/2 كوب كبير من المياه الدافئة.

جل صبار أو الألوفيرا الجاهز.

أحضري وعاء بلاستيكي متوسط الحجم، أو كوب مصنوع من البلاستيك، وانقعي فيه اللبان الذكر مع 1/2 كوب المياه الدافئ، وقومي بتغطية الوعاء جيدًا، ويترك لمدة 24 ساعة حتى يذوب اللبان الذكر تمامًا داخل المياه، ويكون سائل يشبه الحليب. قومي بتصفية وعاء الخليط السابق، من بواقي اللبان الذكر المتبقية في القاع، واستخدمي السائل الحليب فقط. أحضري وعاء آخر وضعي به مقدار ملعقة من جل الصبار، وأضيفي إليها ملعقتين من منقوع اللبان الذكر، وبالتقليب جيدًا، حتى يمتزج الخليط جيدًا، ويفضل استخدام أداة الهاند بليندر لضمان المزج الجيد. بإمكانك مضاعفة الكمية بنفس تعليمات المقادير السابق ذكرها، في حال رغبتي في استخدام الوصفة الكوري، على أماكن كثيرة في جسمك. أحضري زجاجة قطارة فارغة، مغسولة ومطهرة جيدًا باستخدام الكحول، وأفرغي فيها خليط السيروم الذي تم تحضيره. قومي بغسل الوجه جيدًا، باستخدام الغسول المناسب لنوع بشرتك، وجففيه جيدًا بالمنشفة. قومي بتوزيع السيروم، على الوجه وعلى الرقبة أيضًا، بنقاط بسيطة بضع قطرات، حتى تتشربه البشرة جيدًا، قبل النوم مباشرة، ويترك حتى الصباح. قومي بغسل وجهك جيدًا، ثم قومي بترطيبه ترطيب عميق، باستخدام الكريم المناسب لنوع بشرتك. يستخدم سيروم نضارة البشرة الكوري، ثلاث مرات في الأسبوع فقط، وسوف تلاحظين النتيجة من أول أسبوع من الاستخدام. لا تحاولي تكرار استخدام الوصفة الكوري، أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع، حتى تعطي البشرة فترة راحة يوم من يوم، لإفراز زيوتها الطبيعية. بإمكانك أيضًا اتباع الوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود، للحصول على بشرة بيبي فيس، وخدود وردية طبيعية.

طريقة تحضير الوصفة الطبيعية لشد ونضارة بشرة الوجه في أسبوع واحد فقط

فوائد السيروم الكوري النضارة وشد البشرة للعروس

والجدير بالذكر أن وصفة شد ونضارة البشرة للعروس، من الوصفات الغير مكلفة على الإطلاق، إضافة لفوائدها المتعددة، والتي نذكر منها التالي:

شد البشرة بطريقة طبيعية، دون الحاجة لعمل جلسات في مراكز التجميل الباهظة الثمن.

عودة البشرة لوضع البيبي فيس، أو بشرة الأطفال الناعمة الملساء.

مناسب لجميع أنواع البشرة.

يعطي مظهر نضر ومشرق لبشرة الوجه.

الوصفة تحتوي في مكوناتها على جل صبار، والذي يحتوي على ثلاث أنواع من المضادات المفيدة للبشرة، وهي مضادات الأكسدة، ومضادات الجراثيم والبكتريا، ومضادات الالتهابات.

تفتيح البشرة بصورة طبيعية، بسبب تقشيره لخلايا الجلد الميتة على البشرة.

معالج قوي لاسمرار البشرة، خاصة في حال تعرضك لشمس المصايف القوية الضارة.

تحتوي الوصفة على جل الصبار، والذي يفيد البشرة بشك مثالي فهو مهدئ للبشرة، يعالج لدغات الحشرات، واسمرار البشرة، وتفتيح الندوب مكان آثار الحبوب، وتفتيج أي بقع في بشرة الوجه.

وننصح للعروس المقبلة على الزفاف، بأن اتباع وصفات التقشير الخاصة بالبشرة أو الجسم، لابد من بدئها قبل الزفاف بمدة لا تقل على شهرين، وذلك كي تعطي لنفسك وقت كافي للحصول على النتيجة المرغوبة، وبالنسبة للتقشير الخاص ببشرة الوجه، ينصح أيضًا ببدئها قبل الزفاف بشهرين، وذلك لكون الطبقة الخارجية من البشرة حال تقشيرها يصعب وضع المكياج عليها، مدة أسبوع على الأقل فهي الطبقة الحاملة للمكياج، فيفضل ببدء تقشير الوجه قبل الزفاف بشهرين.