خلطة المحشي المشطشطه الجبارة لكل انواع المحاشي بتكات واسرار هاتخليكي استاذة في المحشي

طريقة تحضير خلطة المحشي ، تعد خلطة المحشي السر الحقيقي وراء الحصول على محشي لذيذ وشهي، ولذا لابد من أن يتم تحضيره على أكمل وجه باستخدام المكونات البسيطة والبهارات التي تمنحه أفضل النكهات، وسوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير خلطة المحشي بسرعة كبيرة وبأقل التكاليف وهذا ما تبحث عنه الكثير من السيدات حتى تقوم بتقديم أشهى الأكلات الغير مكلفة والتي تكون سهلة التحضير.
طريقة تحضير خلطة المحشي
إليكِ سيدتي أفضل طريقة لتحضير خلطة المحشي الذي يمكن أن يتم استخدامها لتحضير أشهى طبق محشي كالتالي:المقادير:
- 4 كوب أرز أبيض.
- 1 ملعقة ثوم مفروم ناعم.
- 2/1 كوب زيت ذرة.
- 2/1 ملعقة كبيرة بقدونس.
- 3 ملاعق ملح.
- بصلة واحدة حجم كبير.
- 5 حبات طماطم متوسطة الحجم.
- 2/1 ملعقة فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة بهارات.
- 2 ملعقة صغيرة كسبرة جافة.
- أولاً قومي بتقطيع البقدونس والكسبرة والشبت بحيث أن يكون ناعم.
- ثم تأتين بالأرز وقومي بغسله جيداً بالماء ومن ثم تصفيته تماماً حتى أن يصبح خالي من الماء.
- ضيفي إلى الأرز البقدونس والكسبرة والشبت وقلبي جيداً.
- قومي بفرم الطماطم مع ملعقة من الثوم وقليل من الماء ومن ثم يتم إضافته للأرز والخضرة قلبي بشكل جيد.
- ضيفي بعد ذلك التوابل الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات والكسبرة.
- تأكدي من أن البهارات اندمجت جيداً مع الأرز ثم ابدئي في استخدام الخليط بالحشو سواء للباذنجان أو ورق الكرنب أو ورق العنب أو الفلفلة الخضراء أو الكوسة.
- قومي برص المحشي في قدر وضعيه على النار الهادئة وتركيه قليلاً ومن ثم يضاف له 3 كوب من المرقة سواء اللحم أو الدجاج وتركه لمدة ساعة حتى أن ينضج ويستوي تماماً.
- بعد أن ينضج قدمي المحشي لأفراد الأسرة وهو ساخن وبالهناء والشفاء.
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طريقة تحضير خلطة المحشي ، تعد خلطة المحشي السر الحقيقي وراء الحصول على محشي لذيذ وشهي، ولذا لابد من أن يتم تحضيره على أكمل وجه باستخدام المكونات البسيطة والبهارات التي تمنحه أفضل النكهات، وسوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير خلطة المحشي بسرعة كبيرة وبأقل التكاليف وهذا ما تبحث عنه الكثير من السيدات حتى تقوم بتقديم أشهى الأكلات الغير مكلفة والتي تكون سهلة التحضير.
طريقة تحضير خلطة المحشي
إليكِ سيدتي أفضل طريقة لتحضير خلطة المحشي الذي يمكن أن يتم استخدامها لتحضير أشهى طبق محشي كالتالي:المقادير:
- 4 كوب أرز أبيض.
- 1 ملعقة ثوم مفروم ناعم.
- 2/1 كوب زيت ذرة.
- 2/1 ملعقة كبيرة بقدونس.
- 3 ملاعق ملح.
- بصلة واحدة حجم كبير.
- 5 حبات طماطم متوسطة الحجم.
- 2/1 ملعقة فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة بهارات.
- 2 ملعقة صغيرة كسبرة جافة.
- أولاً قومي بتقطيع البقدونس والكسبرة والشبت بحيث أن يكون ناعم.
- ثم تأتين بالأرز وقومي بغسله جيداً بالماء ومن ثم تصفيته تماماً حتى أن يصبح خالي من الماء.
- ضيفي إلى الأرز البقدونس والكسبرة والشبت وقلبي جيداً.
- قومي بفرم الطماطم مع ملعقة من الثوم وقليل من الماء ومن ثم يتم إضافته للأرز والخضرة قلبي بشكل جيد.
- ضيفي بعد ذلك التوابل الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات والكسبرة.
- تأكدي من أن البهارات اندمجت جيداً مع الأرز ثم ابدئي في استخدام الخليط بالحشو سواء للباذنجان أو ورق الكرنب أو ورق العنب أو الفلفلة الخضراء أو الكوسة.
- قومي برص المحشي في قدر وضعيه على النار الهادئة وتركيه قليلاً ومن ثم يضاف له 3 كوب من المرقة سواء اللحم أو الدجاج وتركه لمدة ساعة حتى أن ينضج ويستوي تماماً.
- بعد أن ينضج قدمي المحشي لأفراد الأسرة وهو ساخن وبالهناء والشفاء.
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