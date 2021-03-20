خلطة المحشي المشطشطه الجبارة لكل انواع المحاشي بتكات واسرار هاتخليكي استاذة في المحشي

طريقة تحضير خلطة المحشي ، تعد خلطة المحشي السر الحقيقي وراء الحصول على محشي لذيذ وشهي، ولذا لابد من أن يتم تحضيره على أكمل وجه باستخدام المكونات البسيطة والبهارات التي تمنحه أفضل النكهات، وسوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير خلطة المحشي بسرعة كبيرة وبأقل التكاليف وهذا ما تبحث عنه الكثير من السيدات حتى تقوم بتقديم أشهى الأكلات الغير مكلفة والتي تكون سهلة التحضير.

إليكِ سيدتي أفضل طريقة لتحضير خلطة المحشي الذي يمكن أن يتم استخدامها لتحضير أشهى طبق محشي كالتالي:

4 كوب أرز أبيض.

1 ملعقة ثوم مفروم ناعم.

2/1 كوب زيت ذرة.

2/1 ملعقة كبيرة بقدونس.

3 ملاعق ملح.

بصلة واحدة حجم كبير.

5 حبات طماطم متوسطة الحجم.

2/1 ملعقة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة بهارات.

2 ملعقة صغيرة كسبرة جافة.