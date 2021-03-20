بسكويت اليانسون المقرمش اعمليه في البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل بسكويت اليانسون في المنزل، يعتبر بسكويت اليانسون من أكثر أنواع البسكويت التي انتشرت في الفترة الأخيرة فيحتوي اليانسون على قيمة غذائية كبيرة، فيستحسن أن يتم تناوله يومياً على وجبة الإفطار مع كأس من الشاي فهذا النوع من البسكويت مفيد للغاية لذلك سنقدم إليكم في هذا المقال طريقة عمل بسكويت اليانسون في المنزل.

أربعة بيضات.

فانيليا بودر.

كأس من السكر الأبيض.

كأس إلا ربع من الزيت.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

ثلاثة كؤوس من الدقيق الأبيض.

مكونات تحضير بسكويت اليانسون في المنزل:خطوات تحضير بسكويت اليانسون في المنزل:

تتسم طريقة تحضير ذلك النوع من البسكويت بالسهولة فهي لا تستغرق وقت مطلقاً لذلك سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسكويت اليانسون في المنزل:

القيام بخلط البيض مع الفانيليا جيداً وبعد ذلك يتم إضافة السكر ويتم الاستمرار في الخلط بالاعتماد على المضرب الكهربائي. الاستمرار في الخلط لحين أن يتم الحصول على قوام كريمي. بعد ذلك يتم العمل على إضافة الزيت وبعد ذلك الدقيق ويتم التقليب لحين أن يختفي الدقيق نهائياً. القيام بإضافة البيكنج بودر واليانسون إلى الخليط السابق واستمري في الخلط. يتم ترك العجينة جانباً لحين أن ترتاح قبل أن يتم الخبز. يتم إحضار صينية الخبز أو صاج من الألمونيوم وبعد ذلك يتم دهنه بالزيت أو بالسمن. يتم وضع عجينة البسكويت في الصينية وبعد ذلك يتم تقطيعها لحين أن تنضج. القيام بتسخين الفرن وبعد ذلك يتم وضع الصينية في الرف الأوسط. يتم ترك الصينية في الفرن لحين أن تتحمر العجينة وبعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن وتركها لحين أن تبرد. يتم نقل البسكويت في إناء محكم ويتم تركه في الثلاجة.

تعرف على فوائد اليانسون:

فهكذا يكون قد تم الانتهاء من تحضير بسكويت اليانسون وأصبح بإمكانكم الاستفادة من كافة المميزات التي يقدمها اليانسون إليكم التي من أهمها:

يعمل اليانسون على قتل البكتيريا والجراثيم. يعزز من المناعة. يعمل بسكويت اليانسون على تسكين آلام المعدة. يعتبر اليانسون من العلاجات التي تطرد البلغم.

طريقة عمل بسكويت مفرمش بالشمر:

يتم تناول بسكويت الشمر يومياً على وجبة الإفطار مع كوب من الشاي فهذا النوع من البسكويت مفيد للغاية لذلك سنقدم إليكم في هذا المقال طريقة عمل بسكويت الشمر في المنزل.

أربعة بيضات.

فانيليا بودر.

كوب من السكر الأبيض.

كوب إلا ربع من الزيت.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الشمر.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات.

مكونات تحضير بسكويت الشمر في المنزل: