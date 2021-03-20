طريقه كريم الاساس الاصلى وروج الشفايف الرائع الثابت بكل الالوان فى المنزل وباقل التكاليف

طريقه عمل كريم الاساس وروج الشفايف ، يعتبر كريم الأساس من أهم أدوات المكياج التي تستخدمها كل فتاة بشكل يومي ولكن لكي لا تضر البشرة لابد من أن يتم شراء منتجات عالية الجودة وهذا قد يكلف الفتيات كثيراً، فالبعض منهم لن يتمكن من أن يقوموا بشراء تلك المنتجات ويضطرون إلى شراء كريم أساس وروج للشفايف رخيص الثمن وفي نفس الوقت يكون ردئ المنتج، وقد يؤثر ذلك على البشرة لذا سوف نقدم لسيادتكم أسهل طريقه عمل كريم الاساس وروج الشفايف في البيت.

تعد أدوات التجميل أكثر ما تبحث عنه الفتيات ولابد من أن تحسن اختياره لأنها تضعه على بشرتها لوقت طويل جداً وهذا يمكن أن يتلف البشرة مع مرور الوقت فقومي بتحضيره بنفسك في البيت كما يلي:

3 ملاعق صغيرة من مسحوق الكاكاو.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

1 ملعقة كبيرة زيت الجوجوبا.

4 ملاعق كبيرة نشا.

3 كبسولات فيتامين E.

في وعاء صغير الحجم قومي بخلط النشا مع مسحوق الكاكاو ومن ثم يتم إضافة القرفة وجوزة الطيب.

اخلطي المكونات مع بعضها حتى أن تتجانس ومن بعد ذلك يضاف كبسولات الفيتامين وزيت الجوجوبا وقلبي جيداً.

للتحكم في كثافة الكريم يمكن أن تزيدي من مقادير النشا والزيت حتى تحصلين على قوام كريمي ناعم.

يمكن أن تقومين بتجربة درجة اللون عن طريق وضع القليل منه على البشرة لتأكد من أنها مناسبة فإذا كانت داكنة فضعي القليل من النشا أما إذا كانت داكنة فضعي القليل من الكاكاو والقرفة.

1 ملعقة كبيرة زبدة الشيا.

5 ملعقة كبيرة بودرة الشمندر.

1 ملعقة كبيرة شمع العسل.