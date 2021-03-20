كنز حقيقى لشد وتبييض الوجه والعانه والابط وسيجعلك شابة فى دقائق مهما كان عمرك

طرق استخدام الفازلين لشد البشرة وتفتيحها ، يحتوي الفازلين على مجموعة هائلة من الفوائد للبشرة وبالأخص البشرة الجافة لأنه يعمل على ترطيبها ويساعد على إزالة المكياج وجميع أنواع مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى أنه يعتبر منظف طبيعي للبشرة ويعالج جميع المشكلات التي تواجهها البشرة الدهنية، كل هذا بجانب قدرته الكبيرة على تفتيح وشد البشرة من التجاعيد ويزيل اسمرار ما حول الفم ويزيل آثار الندبات وحرب الشباب والجروح والحروق.

يوجد الكثير من طرق استخدام الفازلين الذي يمكن استخدامها لشد وتفتيح البشرة ومنها التالي:

عندما تتعرض البشرة لحروق واسمرار أشعة الشمس الضارة يمكن أن يتم استخدام هذه الطرية لأنها تحتوي على مكونات تعمل على إزالة الاحمرار وعلامات حروق الشمس وتقوم بتهدئة احمرار والتهاب البشرة.

1 ملعقة نشا.

1 ملعقة صغيرة ماء ورد.

1 ملعقة نشا.

في البداية يجب أن يتم ذوبان الفازلين عن طريق اللجوء إلى حمام مائي أو ضعيه في الميكروويف.

بعد أن يذوب ضيفي له النشا وامزجي المكونات معاً بعدها يتم إضافة ماء الورد تدريجياً وقلبي حتى تحصلين على قوام ناعم.

ضعي الخليط بوعاء مناسب وضعيه في الثلاجة ومن ثم يتم تطبيقه على البشرة واحرصي بأن تكون نظيفة وتركيه لمدة 10 دقائق ومن ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر.

الليمون من المكونات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة فهو يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء والبثور وحب الشباب ويزيل البقع الداكنة ويعمل على توحيد لون البشرة.

2/1 ملعقة فازلين.

1 ملعقة نشا.

عصير نصف ليمونة.