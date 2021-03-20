قلى الباذنجان بدون ما يشرب زيت وقرمشه فظيعه بالخلطة الجباره طول عمرنا بنقليه غلط جربيه على طريقه الاجانب

قلى الباذنجان بدون امتصاص الزيت ، يعد الباذنجان من أهم الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يحتاج له الجسم ويعالج فقر الدم والأنيميا، ويتم استخدام الباذنجان في تحضير أنواع عديدة من الأطباق المتنوعة، ولكن ما يمنع أن تقومي بقلي الباذنجان هو امتصاصه لكمية كبيرة جداً من الزيت التي تؤثر على المعدة، ولكننا قد أتينا لكم بالحل المثالي الذي يجعلك تقومين بقلي الباذنجان بدون امتصاص الزيت.

هناك عدة خطوات عليك اتباعها عند قلي الباذنجان دون أن يمتص الزيت وجميعها طرق سهلة وبسيطة يمكن لكل سيدة أن تستخدمها عند تحضيرها للباذنجان المقلي وهي:

قومي بتقطيع الباذنجان لحلقات واغسليها جيداً بالماء ورشي عليها القليل من الملح ومن ثم يتم وضعه في مصفاه من البلاستيك وتركيه لمدة 30 دقيقة أو أكثر.

سوف تلاحظين بعد ذلك أن كافة السوائل الموجودة به قد تجف سريعاً.

كما من الممكن أن تقومين بتقطيع حبات الباذنجان على حسب رغبتك ومن ثم يتم وضعه في مصفاه وتركيه في مكان تحت أشعة الشمس فهذا يساعد على تجفيفه والحد من امتصاص الزيت.