أقوى كيراتين للشعر المجعد في منزلك بمكونات بسيطة موجودة في المطبخ

يعتبر الشعر المجعد أحد أنواع الشعر التي تحتاج إلى عناية مستمرة للحفاظ عليه، وهناك الكثير من الأشخاص يحبون طبيعة شعرهم ولا يرغبون في تغييرها، ولكن البعض منهم يرغب في الحصول على شعر ناعم وأملس ولذلك يرغبون في عمل بروتين وغيرها من الطرق التي تدمر الشعر وتهلكه، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفات كيراتين للشعر المجعد يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة بمكونات سهلة وغير مكلفة وتحصلون على أفضل النتائج في أسرع وقت.

أقوى كيراتين للشعر المجعد في المنزل

نحتاج في هذه الوصفة إلى هذه المكونات:

أربعة ملاعق كبار من المايونيز.

2 ثمرة من الأفوكادو.

نقوم بتقشير الأفوكادو ونهرسه بشكل جيد حتى يصبح قوام الخليط ناعم، ونقوم بإضافة المايونيز إليه، ونقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى يتكون لدينا عجينة ذات قوام ناعم وسميك، ونقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر بحيث نغطيه كله من الجذور إلى الأطراف، ونغطيه ونتركه لمدة نصف ساعة على الأقل، وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو للتخلص من بقايا الخليط.

كيراتين طبيعي للشعر المجعد

لتحضر الكيراتين في البيت بكل سهولة واقل تكلفة يجب تجهيز بعض المكونات البسيطة، وهي:

نصف كوب من زيت جوز الهند ويمكن استبداله بزيت الزيتون.

نصف كوب من جل الصبار.

نقوم بتسخين الزيت أولاً في وعاء على النار، ثم نقوم بإضافة جل الصبار إلى الزيت بعد أن يسخن، ونقلبهم بشكل جيد حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ونقوم بتوزيعه على الشعر كله بداية من الجذور حتى الأطراف، ونتركه على الشعر من نصف ساعة إلى 40 دقيقة، ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر والشامبو، ونقوم بتكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً حتى نحصل على النتيجة المطلوبة، وبذلك قدمنا لكم أقوى كيراتين للشعر المجعد.