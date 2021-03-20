صبغ الشعر بوصفات طبيعية مضمونه من مطبخك باللون الى تحبيه مثل الكوافير بدون اكسجين

طرق طبيعية لصبغ الشعر ، إذا كنتِ من محبين تغيير لون الشعر باستمرار فتخلي عن استخدام الطرق التقليدية التي تعتمد على إضافة الصبغات المليئة بالمواد الكيماوية الضارة بفروة الرأس وتضعف البصيلات، ولكن يمكن أن تجددين لون شعرك بطرق طبيعية مفيدة وأفضل بكثير من كل ذلك ويمكن أن تستخدميها بكل سهولة في المنزل ولا تكلقك الكثير.طرق طبيعية لصبغ الشعر
لا يمكن أن تجدين أفضل من الطرق الطبيعية لصبغ الشعر بمواد تفييده وتغذيه بعمق ومنها ما يلي:عصير الشمندر:
إذا كنتِ من محبين لون الشعر الأحمر يمكن أن تقومين بالحصول على هذا اللون باستخدام عصير الشمندر الطبيعي عن طريق مزجه مع بعض من المكونات الأخرى ومنها:المكونات:
- مقدار من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
- مقدار من عصير الشمندر الطبيعي.
- في وعاء قومي بخلط عصير الشمندر وزيا الزيتون وزيت جوز الهند.
- قومي بتمشيط الشعر وتقسيمه لعدة أجزاء ومن ثم يتم وضع الخليط على الشعر.
- ومن ثم يتم لف الشعر وارتداء قبعة الاستحمام وانتظري لمدة ساعة وبعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
من المواد الطبيعية التي تمنح الشعر اللون الأصفر الذهبي الذي يبحث عنه الكثير من الفتيات والمانع الوحيد عن تنفيذه هو استخدام المواد الكيماوية ولكن يمكن أن يتم الحصول على اللون الأشقر.المكونات:
- 2 كوب ماء.
- 1 ملعقة كبيرة زعفران.
- قومي بغلي كوبان من الماء لمدة 20 دقيقة وتركيه حتى أن يبرد تماماً.
- ثم ابدئي في وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى نهاية الأطراف.
- ثم يتم تغطية الشعر وتركه لمدة ساعتين مع مرور الوقت سوف تحصلين على اللون المطلوب.
- وبعدها تستطيعين أن تقومين بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو.
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طرق طبيعية لصبغ الشعر ، إذا كنتِ من محبين تغيير لون الشعر باستمرار فتخلي عن استخدام الطرق التقليدية التي تعتمد على إضافة الصبغات المليئة بالمواد الكيماوية الضارة بفروة الرأس وتضعف البصيلات، ولكن يمكن أن تجددين لون شعرك بطرق طبيعية مفيدة وأفضل بكثير من كل ذلك ويمكن أن تستخدميها بكل سهولة في المنزل ولا تكلقك الكثير.طرق طبيعية لصبغ الشعر
لا يمكن أن تجدين أفضل من الطرق الطبيعية لصبغ الشعر بمواد تفييده وتغذيه بعمق ومنها ما يلي:عصير الشمندر:
إذا كنتِ من محبين لون الشعر الأحمر يمكن أن تقومين بالحصول على هذا اللون باستخدام عصير الشمندر الطبيعي عن طريق مزجه مع بعض من المكونات الأخرى ومنها:المكونات:
- مقدار من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
- مقدار من عصير الشمندر الطبيعي.
- في وعاء قومي بخلط عصير الشمندر وزيا الزيتون وزيت جوز الهند.
- قومي بتمشيط الشعر وتقسيمه لعدة أجزاء ومن ثم يتم وضع الخليط على الشعر.
- ومن ثم يتم لف الشعر وارتداء قبعة الاستحمام وانتظري لمدة ساعة وبعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.
من المواد الطبيعية التي تمنح الشعر اللون الأصفر الذهبي الذي يبحث عنه الكثير من الفتيات والمانع الوحيد عن تنفيذه هو استخدام المواد الكيماوية ولكن يمكن أن يتم الحصول على اللون الأشقر.المكونات:
- 2 كوب ماء.
- 1 ملعقة كبيرة زعفران.
- قومي بغلي كوبان من الماء لمدة 20 دقيقة وتركيه حتى أن يبرد تماماً.
- ثم ابدئي في وضع الخليط على الشعر من الجذور حتى نهاية الأطراف.
- ثم يتم تغطية الشعر وتركه لمدة ساعتين مع مرور الوقت سوف تحصلين على اللون المطلوب.
- وبعدها تستطيعين أن تقومين بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو.
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