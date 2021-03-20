سر نجاح الفول المدمس بطريقة أفضل وألذ من المطاعم وبأقل جهد وتكاليف

سر نجاح الفول المدمس بطريقة لذيذه وموفرة مثل المطاعم، فعلى الرغم من أن الفول من الأكلات الشعبية والأساسية لكل أفراد الشعب المصري وأنه سهل التحضير إلا أنه عند تدميس الفول في المنزل لا نحصل على طعم الفول المميز الموجود في المطاعم والذي اعتدنا عليه ولكننا سوف نقدم لكِ أفضل طريقة لإعداد الفول في المنزل ولن تحتاجي إلى شراؤه من المطعم مرة أخرى.

نصف كيلو من الفول المصري.

نصف كوب عدس أصفر.

نصف كوب من الفول المدشوش.

عدد 2 ثمرة طماطم.

4 فصوص ثوم.

عدد 2 ثمرة ليمون.

جزرة متوسطة الحجم.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة شطة (حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة ببريكا (اختياري)

أولًا: قومي بغسل الفول وانقعيه في لتر ماء لمدة يوم كامل.

ثانيًا: قومي بتقشير الفول (يمكنك الاستغناء عن هذه الخطوة).

ثالثًا: قومي بغسل الفول المدشوش والعدس الأصفر وتأكدي من تصفيتهما من المياه.

رابعًا: في دماسة الفول أو أي حلة عميقة محكمة الغلق قومي بإضافة الفول بالماء المنقوع بها وقومي بإضافة الفول المدشوش، العدس الأصفر، الثوم، الجزر والطماطم بعد تقطيعهما.

خامسًا: اتركي الفول على نار مرتفعة حتى يبدأ في الغليان لمدة ربع ساعة وبعد ذلك اتركيه على نار هادئة.

سادسًا: قومي بتقليب الفول كل فترة وضيفي إليه كوب من الماء المغلي من حين لأخر إذا كان بحاجه إلى ذلك.

سابعًا: يستغرق الفول من 3 إلى 4 ساعات حتى ينضج، بعد هذه المدة أضيفي عصير الليمون والتوابل.

سر نجاح الفول المدمس

يقدم الفول ساخن ويضاف إليه الزيت والطحينة حسب الرغبة، ويقدم مع الخبز بجانب شرائح من الطماطم والبصل والفلفل.