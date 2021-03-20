جربي وصفة البسبوسة بالكاسترد لتقديم حلوى جديدة لأفراد أسرتك بأقل تكلفة

جربي وصفة البسبوسة بالكاسترد اللذيذ، حيث تعتبر البسبوسة من أفضل أطباق الحلويات التي يقبل عليها جميع الأشخاص في جميع بلاد الوطن العربي، حيث أنها من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بالطعم والمذاق اللذيذ والمميز، ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة ومختلفة للحصول على أفضل طعم، ومن أشهر وصفاتها هي البسبوسة بالكاسترد، وتعتبر من أسهل الطرق التي لا تحتاج إلى وقت كبير وغير مكلفة أبداً، وبالتالي يمكنكم تحضيرها بسهولة لأفراد أسرتكم. مكونات عمل البسبوسة بالكاسترد كوبان من السميد.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من المكسرات.

ثلاثة بيضات.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب ونصف من الحليب.

علبة قشطة.

خمس ملاعق من السكر.

5 ملعقة كبيرة من الكاسترد البودرة. طريقة عمل بسبوسة الكاسترد بالخطوات أولاً نقوم بتحضير الكاسترد من خلال تذويب الكاسترد في كمية قليلة من الحليب في وعاء مناسب.

وفي وعاء أكبر منه نقوم بخلط السكر مع الكمية المتبقية من الحليب ونضعه على نار هادئة حتى يغلي.

وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط الكاسترد إلى خليط السكر والحليب ونقلب بشكل جيد، ثم نقوم بوضع علبة القشطة ونستمر في التقليب بشكل جيد.

نبدأ تحضير البسبوسة من خلال خلط كلاً من السميد وجوز الهند والقشطة والمكسرات والسكر والبيض والفانيليا والبيكنج باودر والزيت مع بعضهما البعض بشكل جيد.

حتى نحصل على خليط متجانس، ونقوم بدهن صينية الفرن بالسمنة ونصب نصف كمية البسبوسة.

وندخلها الفرن حتى تتماسك، ثم نخرجها ونضع عليها الكاسترد ثم عليه باقي خليط البسبوسة.

وندخلها الفرن مرة أخرى حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي، وبالتالي نخرجها وتقدم وهي ساخنة مع شاي أو قهوة وبالهنا والشفا. مكونات عمل البسبوسة بالكاستردطريقة عمل بسبوسة الكاسترد بالخطوات الوسوم

جربي وصفة البسبوسة بالكاسترد اللذيذ، حيث تعتبر البسبوسة من أفضل أطباق الحلويات التي يقبل عليها جميع الأشخاص في جميع بلاد الوطن العربي، حيث أنها من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بالطعم والمذاق اللذيذ والمميز، ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة ومختلفة للحصول على أفضل طعم، ومن أشهر وصفاتها هي البسبوسة بالكاسترد، وتعتبر من أسهل الطرق التي لا تحتاج إلى وقت كبير وغير مكلفة أبداً، وبالتالي يمكنكم تحضيرها بسهولة لأفراد أسرتكم. مكونات عمل البسبوسة بالكاسترد كوبان من السميد.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من المكسرات.

ثلاثة بيضات.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب ونصف من الحليب.

علبة قشطة.

خمس ملاعق من السكر.

5 ملعقة كبيرة من الكاسترد البودرة. طريقة عمل بسبوسة الكاسترد بالخطوات أولاً نقوم بتحضير الكاسترد من خلال تذويب الكاسترد في كمية قليلة من الحليب في وعاء مناسب.

وفي وعاء أكبر منه نقوم بخلط السكر مع الكمية المتبقية من الحليب ونضعه على نار هادئة حتى يغلي.

وبعد ذلك نقوم بإضافة خليط الكاسترد إلى خليط السكر والحليب ونقلب بشكل جيد، ثم نقوم بوضع علبة القشطة ونستمر في التقليب بشكل جيد.

نبدأ تحضير البسبوسة من خلال خلط كلاً من السميد وجوز الهند والقشطة والمكسرات والسكر والبيض والفانيليا والبيكنج باودر والزيت مع بعضهما البعض بشكل جيد.

حتى نحصل على خليط متجانس، ونقوم بدهن صينية الفرن بالسمنة ونصب نصف كمية البسبوسة.

وندخلها الفرن حتى تتماسك، ثم نخرجها ونضع عليها الكاسترد ثم عليه باقي خليط البسبوسة.

وندخلها الفرن مرة أخرى حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي، وبالتالي نخرجها وتقدم وهي ساخنة مع شاي أو قهوة وبالهنا والشفا. مكونات عمل البسبوسة بالكاستردطريقة عمل بسبوسة الكاسترد بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جربي وصفة البسبوسة بالكاسترد لتقديم حلوى جديدة لأفراد أسرتك بأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.