ادهني دهنة واحدة من الزيت ده لتطويل الشعر في يومين بس والنتيجة صدمة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر والفراغات الكبيرة في فروة الرأس، وهذا الأمر يعاني منه مختلف الأعمار، ويكون لأسباب كثيرة ومختلفة، أهمها العوامل الوراثية والنفسية، ويبحثون المصابين بهذا الأمر دائماً عن حلول مختلفة، ولا يوجد أفضل من الطرق الطبيعية لعلاج هذه المشاكل، ولذلك سوف نقدم لكم معجزة لتكثيف الشعر وتقليل تساقطه، وهي زيوت طبيعية تتوافر في كل بيت، ويتم استعمالها منذ قديم الزمان.

وصفة طبيعية لتطويل الشعر في يومين

يعتبر زيت جوز الهند من أشهر الزيوت الطبيعية التي يتم استخدامها في وصفات العناية بالشعر، حيث يمكنكم استخدامه من أجل تكثيف الشعر وتطويله، فهو يعمل على تحفيز نمو الشعر ويقوي البصيلات، ويمكنكم استخدام هذه الوصفة من خلال تدفئة القليل من زيت جوز الهند في الميكرويف، ويمكن استبدال هذه الطريقة من خلال عمل حمام مائي ساخن.

وبعد ذلك نغسل الشعر وفروة الرأس بشكل جيد، وبعد أن يجف نقوم بتوزيع الزيت على الشعر كله وفروة الرأس، وندلك بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بتمشيط الشعر ونتركه دون أن يغسل، ويمكن تكرار هذا الأمر كل يوم حتى تتحقق النتائج المطلوبة.

وصفة الزيوت لتطويل الشعر

يجب تجهيز كمية متساوية من كلاً من زيت الخروع وزيت الزيتون، ونقوم بمزجهم مع بعضهما البعض بشكل جيد، وبعد أن يتم غسل الشعر بطريقته المعتادة، نقوم بتجفيفه وندفئ الخليط على النار، ونوزعه على الشعر والفروة وندلك جيداً بالأصابع لكي تنشط الدورة الدموية، ونتركه على الشعر على الأقل ساعة ثم نقوم بغسله أو لا حسب الرغبة، ومع الاستمرار على هذه الوصفة ستلاحظون فرق رهيب، ومن الجدير ذكره أن الزيوت الطبيعية من أفضل الزيوت التي تعمل علي تطويل شعرك بفاعلية ممتازة.