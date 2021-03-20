أصابع البطاطس الهندية المقرمشة بالخلطة السحرية بطريقة المطاعم وبدون ما تشرب زيت

أصابع البطاطس الهندية المقرمشة بالخلطة السحرية مما لا شك فيه أن لا يوجد أي شخص لا يعشق تناول البطاطس المقرمشة سواء أطفال أو كبار وتكون طبق جانبي مع الكثير من الوجبات الأساسية، سواء كانت فطار أو عشاء أو حتى غداء، وكل ربة منزل لها طريقتها الخاصة في تحضيرها منا من يفضل القيام بها كأصابع ومنها الشيبس وغيرها من طرق المعرفة بكافة أنحاء العالم، ولكل شعب يتفنن بطريقة تحضيرها بصور متنوعة، ونحن اليوم سوف نطرح لكم طريقة تحضير البطاطس المقلية في المنزل والحصول على طعم أكثر من رائع تعالي معنا لتتعرفي على طريقة تحضير أصابع البطاطس بالخلطة السحرية.

أصابع البطاطس الهندية بالخلطة السحرية أصابع البطاطس الهندية بالخلطة السحرية تابعينا فيما يلي خطوات عمل البطاطس المقرمشة والحصول على طعم مثل المطاعم وقرمشة لا تقاوم: المكونات: حبتان من البطاطس.

نصف كوب من الدقيق.

ملح.

شطة.

شطة. فلفل أسود.

ملعقة من الباكينج بودر.

ثلث كوب من الماء. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بالخلطة السحرية: نقوم بتقشير حبات البطاطس وتقطع لأصابع طولية بالسمك التي ترغبين به، ونقوم بغسل البطاطس بشكل جيد وتنقع بالماء والخل.

في إناء عميق نقوم بإضافة الدقيق والباكينج بودر والفلفل الأسود والشطة والماء وتقلب المكونات معاً حتى نحصل على قوام كريمي.

نصفي البطاطس من الماء من الماء وتوضع بالخلطة وتقلب بشكل جيد حتى تمتص الخلطة.

نحتفظ بها في الثلاجة وتترك لمدة ساعة حتى تكتسب الطعم المرغوب به.

بعد مرور الساعة نقوم بخروج البطاطس المقرمشة من الثلاجة ونضع طاسة على النار بها كمية من الزيت الوفير ويترك على النار حتى يسخن ونضع بها أصابع البطاطس وتترك حتى أن تصبح ذهبية اللون وتكون مقرمشة.

من الثلاجة ونضع طاسة على النار بها كمية من الزيت الوفير ويترك على النار حتى يسخن ونضع بها أصابع البطاطس وتترك حتى أن تصبح ذهبية اللون وتكون مقرمشة. ترفع من على النار وتصفي بشكل جيد من الزيت على مناديل المطبخ وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا. الوسوم

أصابع البطاطس الهندية المقرمشة بالخلطة السحرية مما لا شك فيه أن لا يوجد أي شخص لا يعشق تناول البطاطس المقرمشة سواء أطفال أو كبار وتكون طبق جانبي مع الكثير من الوجبات الأساسية، سواء كانت فطار أو عشاء أو حتى غداء، وكل ربة منزل لها طريقتها الخاصة في تحضيرها منا من يفضل القيام بها كأصابع ومنها الشيبس وغيرها من طرق المعرفة بكافة أنحاء العالم، ولكل شعب يتفنن بطريقة تحضيرها بصور متنوعة، ونحن اليوم سوف نطرح لكم طريقة تحضير البطاطس المقلية في المنزل والحصول على طعم أكثر من رائع تعالي معنا لتتعرفي على طريقة تحضير أصابع البطاطس بالخلطة السحرية.

أصابع البطاطس الهندية بالخلطة السحرية أصابع البطاطس الهندية بالخلطة السحرية تابعينا فيما يلي خطوات عمل البطاطس المقرمشة والحصول على طعم مثل المطاعم وقرمشة لا تقاوم: المكونات: حبتان من البطاطس.

نصف كوب من الدقيق.

ملح.

شطة.

شطة. فلفل أسود.

ملعقة من الباكينج بودر.

ثلث كوب من الماء. طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بالخلطة السحرية: نقوم بتقشير حبات البطاطس وتقطع لأصابع طولية بالسمك التي ترغبين به، ونقوم بغسل البطاطس بشكل جيد وتنقع بالماء والخل.

في إناء عميق نقوم بإضافة الدقيق والباكينج بودر والفلفل الأسود والشطة والماء وتقلب المكونات معاً حتى نحصل على قوام كريمي.

نصفي البطاطس من الماء من الماء وتوضع بالخلطة وتقلب بشكل جيد حتى تمتص الخلطة.

نحتفظ بها في الثلاجة وتترك لمدة ساعة حتى تكتسب الطعم المرغوب به.

بعد مرور الساعة نقوم بخروج البطاطس المقرمشة من الثلاجة ونضع طاسة على النار بها كمية من الزيت الوفير ويترك على النار حتى يسخن ونضع بها أصابع البطاطس وتترك حتى أن تصبح ذهبية اللون وتكون مقرمشة.

من الثلاجة ونضع طاسة على النار بها كمية من الزيت الوفير ويترك على النار حتى يسخن ونضع بها أصابع البطاطس وتترك حتى أن تصبح ذهبية اللون وتكون مقرمشة. ترفع من على النار وتصفي بشكل جيد من الزيت على مناديل المطبخ وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا.

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