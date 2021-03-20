بدون ماكينة وبدون كيس الحلويات اعملى احلي بسكويت بيتي فاخر بطعم الجاهز

بدون ماكينة وبدون كيس الحلويات اعملى احلي بسكويت بيتي مع اقتراب عيد الفطر المبارك وبظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الكثير من الأشخاص لن يتمكنوا من شراء الكعك وبسكويت العيد بسبب أسعاره الباهظة، وفي الوقت ذاته تريد الأمهات وربات البيوت أن تقوم بتحضيره في المنزل حتى تمنح أبنائها روح من البهجة والسرور ويشعرون بالعيد، لذا أصبح يتساءل العديد من ربات البيوت عن الطريقة السهلة المتبعة لعمل بسكويت العيد دون أن تحتاج لماكينة أو كيس حلويات وبمكونات اقتصادية حتى تتمكن من توفيره لأطفالها، فقد اهتمينا بذلك من خلال توفير طريقة بسيطة وسهلة لعمل بسكويت العيد تعرفي عليها الآن.

بدون ماكينة وبدون كيس الحلويات اعملى احلي بسكويت بيتي

إليكم اليوم طريقة سهلة لعمل البسكويت في المنزل دون ماكينة أو كيس حلويات تعرفي عليها:

3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ثمن كوب من الحليب السائل.

4/3 كوب من الزبدة الطرية أو السمن حسب الرغبة.

3 حبات من البيض.

4/3 كوب سكر بودر.

نصف ملعقة من النشادر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الباكينج بودر.

ملعقة صغيرة من الباكينج بودر. ملعقة فانيليا.