بدون ماكينة وبدون كيس الحلويات اعملى احلي بسكويت بيتي فاخر بطعم الجاهز

بدون ماكينة وبدون كيس الحلويات اعملى احلي بسكويت بيتي مع اقتراب عيد الفطر المبارك وبظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الكثير من الأشخاص لن يتمكنوا من شراء الكعك وبسكويت العيد بسبب أسعاره الباهظة، وفي الوقت ذاته تريد الأمهات وربات البيوت أن تقوم بتحضيره في المنزل حتى تمنح أبنائها روح من البهجة والسرور ويشعرون بالعيد، لذا أصبح يتساءل العديد من ربات البيوت عن الطريقة السهلة المتبعة لعمل بسكويت العيد دون أن تحتاج لماكينة أو كيس حلويات وبمكونات اقتصادية حتى تتمكن من توفيره لأطفالها، فقد اهتمينا بذلك من خلال توفير طريقة بسيطة وسهلة لعمل بسكويت العيد تعرفي عليها الآن.بدون ماكينة وبدون كيس الحلويات اعملى احلي بسكويت بيتي
إليكم اليوم طريقة سهلة لعمل البسكويت في المنزل دون ماكينة أو كيس حلويات تعرفي عليها:المكونات:
- 3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- ثمن كوب من الحليب السائل.
- 4/3 كوب من الزبدة الطرية أو السمن حسب الرغبة.
- 3 حبات من البيض.
- 4/3 كوب سكر بودر.
- نصف ملعقة من النشادر.
- رشة ملح.
ملعقة صغيرة من الباكينج بودر.
- ملعقة فانيليا.
- في إناء عميق نقوم بوضع الزبدة ويضاف لها السكر ونستخدم المضرب الكهربائي للقيام بخفق المكونات والحصول على قوام هش بلون فاتح كريمي.
- من ثم نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى وفي الوقت ذاته نستمر بالخفق دون توقف ونضيف الفانيليا.
نضيف النشادر والحليب ونستمر بالخفق.
- نضيف الدقيق والباكينج بودر والملح وتخفق بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معاً.
نقوم بتشغيل الفرن ويترك حتى يسخن.
- من الممكن تشكيل البسكويت بالقطاعات الخاصة به أو بالمنقاش أو إحضار قمع كريم شانتية ونضع به العجين ونضغط برفق عليه لنشكل البسكويت.
- نرص البسكويت في الصينية وتدخل الفرن لمدة ربع ساعة حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون.
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بدون ماكينة وبدون كيس الحلويات اعملى احلي بسكويت بيتي مع اقتراب عيد الفطر المبارك وبظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الكثير من الأشخاص لن يتمكنوا من شراء الكعك وبسكويت العيد بسبب أسعاره الباهظة، وفي الوقت ذاته تريد الأمهات وربات البيوت أن تقوم بتحضيره في المنزل حتى تمنح أبنائها روح من البهجة والسرور ويشعرون بالعيد، لذا أصبح يتساءل العديد من ربات البيوت عن الطريقة السهلة المتبعة لعمل بسكويت العيد دون أن تحتاج لماكينة أو كيس حلويات وبمكونات اقتصادية حتى تتمكن من توفيره لأطفالها، فقد اهتمينا بذلك من خلال توفير طريقة بسيطة وسهلة لعمل بسكويت العيد تعرفي عليها الآن.بدون ماكينة وبدون كيس الحلويات اعملى احلي بسكويت بيتي
إليكم اليوم طريقة سهلة لعمل البسكويت في المنزل دون ماكينة أو كيس حلويات تعرفي عليها:المكونات:
- 3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- ثمن كوب من الحليب السائل.
- 4/3 كوب من الزبدة الطرية أو السمن حسب الرغبة.
- 3 حبات من البيض.
- 4/3 كوب سكر بودر.
- نصف ملعقة من النشادر.
- رشة ملح.
ملعقة صغيرة من الباكينج بودر.
- ملعقة فانيليا.
- في إناء عميق نقوم بوضع الزبدة ويضاف لها السكر ونستخدم المضرب الكهربائي للقيام بخفق المكونات والحصول على قوام هش بلون فاتح كريمي.
- من ثم نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى وفي الوقت ذاته نستمر بالخفق دون توقف ونضيف الفانيليا.
نضيف النشادر والحليب ونستمر بالخفق.
- نضيف الدقيق والباكينج بودر والملح وتخفق بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معاً.
نقوم بتشغيل الفرن ويترك حتى يسخن.
- من الممكن تشكيل البسكويت بالقطاعات الخاصة به أو بالمنقاش أو إحضار قمع كريم شانتية ونضع به العجين ونضغط برفق عليه لنشكل البسكويت.
- نرص البسكويت في الصينية وتدخل الفرن لمدة ربع ساعة حتى ينضج ويصبح ذهبي اللون.
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