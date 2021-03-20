كيكه الروانى الأصليه الهشه اللذيذة أحلى و ألذ كيكه أسهل وأسرع طريقه لعمل اليكك

كيكه الروانى الأصليه الهشه اللذيذة من ضمن الاطباق المشهورة جدا والتي لقيت العديد من الاعجابات لدى جميع الاشخاص وبالاخص عندما نحصل على قوام متميز يشبه بشكل كبير الكريمة، كما يمكنه ايضا نقوم باضافة كافة التزيينات التي نرغب فيها إذا كان الفواكه او جوزهند لانها سوف تعطيها مذاق لذيذ جدا وناعم ولكنها قد يشبه بشكل كبير البسبوسة، ولكنها اخف قليلا، لذا يمكنك عزيزتي أن تقومى بتحضير هذه الكيك الشهية والمميزة على الإطلاق خلال الطريقة التي سوف نتحدث عنها اليوم بالمكونات السهلة والبسيطة. كيكه الروانى الأصليه الهشه اللذيذة مكونات الرواني التركي ثلاثة اكواب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

كوب وربع من السميد.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الملح.

2 ملعقة من الحليب البودر.

كوب الا ربع من الزيت.

بيكنج باودر ملعقة واحدة فقط

عصير الليمون المبشور.

كوب ونصف من جوز الهند. الشربات كوب و نصف من السكر.

كوب من المياه.

ملعقتين عصير الليمون طريقة تحضير كيكه الروانى لعمل الشربات قم بتحضير طبق عميق وضعي في الماء والسكر عصير الليمون.

واتركيه على النار حتى الغليان.

وعندما يتم الغليان قومي بإضافة ملعقة كبيرة من العسل الجلوكوز ونتركة حتي يبرد ونبدأ في تحضير كيكه الررواني الهشه.

في وعاء وفي نبدأ بإضافة السميد والبيكنج باودر والملح ويجب أن نخلطهم جيدا.

ثم نضع هذه المكونات من الفانيليا وعصير الليمون والحليب البودر والزيت والسكر والمياه.

اخلطي كافة المكونات الأخرى في الخلاط الكهربائي.

ونخلطه جيدا وعندما نحصل على مزيج متماسك.

نبدأ بوضعه في الصينية ونقوم بادخالها الفرن انتظري لمدة 15 دقيقة.

ثم نبدأ بإخراج هذه الصينيه ونضع عليها الشربات الدافئ.

وبعد ذلك نقوم بوضع جوز الهند على كيك الرواني

يمكننا أن نقوم بتقديمها في أطباق التقديم. مكونات الرواني التركيالشرباتطريقة تحضير كيكه الروانى الوسوم

كيكه الروانى الأصليه الهشه اللذيذة من ضمن الاطباق المشهورة جدا والتي لقيت العديد من الاعجابات لدى جميع الاشخاص وبالاخص عندما نحصل على قوام متميز يشبه بشكل كبير الكريمة، كما يمكنه ايضا نقوم باضافة كافة التزيينات التي نرغب فيها إذا كان الفواكه او جوزهند لانها سوف تعطيها مذاق لذيذ جدا وناعم ولكنها قد يشبه بشكل كبير البسبوسة، ولكنها اخف قليلا، لذا يمكنك عزيزتي أن تقومى بتحضير هذه الكيك الشهية والمميزة على الإطلاق خلال الطريقة التي سوف نتحدث عنها اليوم بالمكونات السهلة والبسيطة. كيكه الروانى الأصليه الهشه اللذيذة مكونات الرواني التركي ثلاثة اكواب من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

كوب وربع من السميد.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الملح.

2 ملعقة من الحليب البودر.

كوب الا ربع من الزيت.

بيكنج باودر ملعقة واحدة فقط

عصير الليمون المبشور.

كوب ونصف من جوز الهند. الشربات كوب و نصف من السكر.

كوب من المياه.

ملعقتين عصير الليمون طريقة تحضير كيكه الروانى لعمل الشربات قم بتحضير طبق عميق وضعي في الماء والسكر عصير الليمون.

واتركيه على النار حتى الغليان.

وعندما يتم الغليان قومي بإضافة ملعقة كبيرة من العسل الجلوكوز ونتركة حتي يبرد ونبدأ في تحضير كيكه الررواني الهشه.

في وعاء وفي نبدأ بإضافة السميد والبيكنج باودر والملح ويجب أن نخلطهم جيدا.

ثم نضع هذه المكونات من الفانيليا وعصير الليمون والحليب البودر والزيت والسكر والمياه.

اخلطي كافة المكونات الأخرى في الخلاط الكهربائي.

ونخلطه جيدا وعندما نحصل على مزيج متماسك.

نبدأ بوضعه في الصينية ونقوم بادخالها الفرن انتظري لمدة 15 دقيقة.

ثم نبدأ بإخراج هذه الصينيه ونضع عليها الشربات الدافئ.

وبعد ذلك نقوم بوضع جوز الهند على كيك الرواني

يمكننا أن نقوم بتقديمها في أطباق التقديم. مكونات الرواني التركيالشرباتطريقة تحضير كيكه الروانى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكه الروانى الأصليه الهشه اللذيذة أحلى و ألذ كيكه أسهل وأسرع طريقه لعمل اليكك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.