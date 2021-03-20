اشتري كريم معجزة لترطيب البشرة من الصيدلية بأقل الأسعار لنتيجة مذهلة من أول مرة

يعتبر الكريم المرطب من أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة اليومي، ولا يمكن الاستغناء عنه أبداً، حيث أنه يحمي البشرة من الجفاف والتشققات التي يمكن أن تتعرض لها من البيئة الخارجية، ومن الضروري أن تختار المرأة كريم مرطب مناسب لنوع بشرتها لكي لا يتسبب في ظهور أي آثار جانبية مثل الحبوب وغيرها، ولذلك نستعرض مع حضراتكم أفضل كريمات مرطبة يمكن شرائها من الصيدلية بأقل الأسعار وتحقق نتائج ممتازة في أسرع وقت، حيث ينصح خبراء التجميل بالابتعاد عن الكريمات التي تحتوي على عطور أو كحول.

كريم معجزة لترطيب البشرة من الصيدلية

يوجد العديد من الكريمات التي يمكنكم الحصول عليها من الصيدلية بأسعار بسيطة، وتتواجد في أغلب دول الوطن العربي، وتم تجربتها على العديد من الأشخاص وأثبتت فعالية، ومن أهم هذه الكريمات ما يلي:

كريم بيبانثين الأزرق: ويعتبر من أفضل الكريمات المرطبة التي تتوافر في الصيدليات، والتي تتميز بسعرها الرخيص، ويساعد هذا الكريم على ترطيب عميق للبشرة ويناسب كافة الأنواع، ومن أهم مميزاته أنه لا يوجد رائحة له، ويمكن استعماله بعد عملية إزالة الشعر الزائد، وخفيف جداً على الوجه ويتم امتصاصه بسهولة.

ويعتبر من أفضل الكريمات المرطبة التي تتوافر في الصيدليات، والتي تتميز بسعرها الرخيص، ويساعد هذا الكريم على ترطيب عميق للبشرة ويناسب كافة الأنواع، ومن أهم مميزاته أنه لا يوجد رائحة له، ويمكن استعماله بعد عملية إزالة الشعر الزائد، وخفيف جداً على الوجه ويتم امتصاصه بسهولة. كريم cetaphil: هناك الكثير من الأقاويل أن هذا الكريم يناسب البشرة الجافة فقط، ولكن الشركة تصرح بأنه مناسب لجميع أنواع البشرة، فهو يساعد على تقليل الالتهابات وتهدئة البشرة وترطيبها بشكل جيد، ويدوم مفعوله ساعات طويلة.

أفضل كريم مرطب من الصيدلية

كريم لاروش بوزيه يعتبر من أفضل الكريمات المرطبة المناسبة للبشرة الدهنية والمختلطة، والتي تعتبر من أصعب أنواع البشرة والتي تتعرض للمشاكل بصورة مستمرة، ويحقق نتائج مذهلة من أول مرة، وتمتصه البشرة بكل سهولة وبسرعة، كما أنه يقلل لمعان البشرة تماما.