كنز حقيقي ضعيه في الشامبو شعرك لن يتوقف عن النمو بغزارة وينبت الفراغات وتمنع التساقط

كنز حقيقي ضعيه في الشامبو شعرك لن يتوقف عن النمو إذا كنتى تعانين من الشعر المجعد أو إذا كان لديك تموجات زيادة في الشعر أو إذا كان شعرك يوجد بها فراغات كبيرة، ويتساقط بصفة مستمرة سوف نوضح ذلك اليوم الوصفه الفعالة لتطويل الشعر بشكل ملحوظ لتجنب هذه المشاكل واسترجاع شعرك الحيوي الجميل كما أن هو بدون تجاعيد أو فراغات أو تساقط بالإضافة إلى ذلك سوف نجعل الشعر الرطب وضرورة الاهتمام بالشعر يمكننا اليوم أن نقوم بالاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات الهائلة التي تعمل ايضا على فرد الشعر وتنعيمه.

كنز حقيقي ضعيه في الشامبو شعرك لن يتوقف عن النمو

فوائد الوصفة

زيت الزيتون يعمل على تطويل الشعر وتكثيفه .

. زيت جوز الهند يعمل على تنعيم الشعر وفرد الشعر المجعد

زيت زيت الزيتون يخلص الشعر من الفراغات التي تتواجد فيه.

زيت جوز الهند يعمل ايضا على التخلص من التموجات التي تتواجد في الشعر.

ويقضي أيضا على الالتهابات التي توجد في فروة الرأس

ملعقتين من زيت الزيتون.

مع ملعقة من زيت جوز الهند.

شامبو

زيت الزيتون مع زيت جوز الهند.

ونقوم بخلطهم جيدا.

ثم نقوم باضافة هذا المزيج إلى الشامبو.

نبدأ برج هذا المزيج.

ونقوم بوضعه على الشعر.

ويترك الشعر لمدة عشر دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بغسيل بصيلات الشعر جيدا.

هذا الماسك لابد أن نقوم بتكرار أكثر من مرة لانه يعالج الشعر التالف.

ويقضي أيضا على خشونة الشعر وينبت الفراغات .

. ويخلص الشعر من التساقط.

ماسك زيت الزيتون وزيت اللوز

المكونات:-

زيت الزيتون.

زيت خروج.

زيت اللوز.

شامبو