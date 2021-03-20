إليكم تكات عمل البسبوسة، حيث أن البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا يخلو منها أي بيت عربي فهي من الحلويات سهلة التحضير وذات مذاق مميز بالإضافة إلى أنها غير مكلفه، ونعرض لكم أهم تكات عمل البسبوسة بمذاق شهي لا يقاوم وينافس أشهر المحلات للحصول على بسبوسة هشة وطرية وذات لون ذهبي مميز، عند اتباعك هذه الوصفة في عمل البسبوسة لن تحتاجي إلى شراءها بعد ذلك وسوف تنال إعجاب كل من يتناولها. تكات عمل البسبوسة تكات عمل البسبوسة نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات البسبوسة. 2 كوب متوسط من دقيق السميد.

كوب إلا ربع من الزبدة (بدرجة حرارة الغرفة).

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات شربات البسبوسة نصف كوب متوسط من السكر.

كوب متوسط من الماء.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة عمل الشربات أولًا: قومي بوضع السكر والماء في وعاء مناسب ثم قومي برفعه على النار واستمري في التقليب حتى ذوبان السكر.

ثانيًا: بعد أن يبدأ الشربات في الغليان انتظري 3 دقائق ثم قومي بإضافة عصير الليمون وتأكدي من امتزاجه جيدًا مع الشربات ثم اتركيه يبرد تمامًا. طريقة عمل البسبوسة بكل تكات المحلات أولًا: قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثانيًا: قومي بوضع دقيق السميد في إناء مناسب ثم قومي بإضافة الزبدة إليه وقومي بخلطهما جيدًا بيديكِ دون استخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي.

ثالثًا: قومي بإضافة الزبادي والسكر والبيكينج بودر والفانيليا إلى الدقيق والزبدة وقومي بخلط كل المكونات جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا.

رابعًا: احضري صينية البسبوسة ويجب أن تكون من الألومنيوم لتوزيع الحرارة جيدًا وتكون قليلة الارتفاع قومي بوضع كمية صغيرة من الزبدة وادهني الصينية بها.

خامسًا: ضعي عجينة البسبوسة في الصينية وافرديها جيدًا ويمكنك وضع المكسرات بها، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة أو إلى أن تصل إلى اللون الذهبي.

سادسًا: بعد خروج الصينية قومي بسكب كمية مناسبة من الشربات عليها ويحب أن تكون البسبوسة ساخنه الشربات بارد في درجة حرارة الغرفة. الوسوم

إليكم تكات عمل البسبوسة، حيث أن البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا يخلو منها أي بيت عربي فهي من الحلويات سهلة التحضير وذات مذاق مميز بالإضافة إلى أنها غير مكلفه، ونعرض لكم أهم تكات عمل البسبوسة بمذاق شهي لا يقاوم وينافس أشهر المحلات للحصول على بسبوسة هشة وطرية وذات لون ذهبي مميز، عند اتباعك هذه الوصفة في عمل البسبوسة لن تحتاجي إلى شراءها بعد ذلك وسوف تنال إعجاب كل من يتناولها. تكات عمل البسبوسة تكات عمل البسبوسة نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني مكونات البسبوسة. 2 كوب متوسط من دقيق السميد.

كوب إلا ربع من الزبدة (بدرجة حرارة الغرفة).

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات شربات البسبوسة نصف كوب متوسط من السكر.

كوب متوسط من الماء.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة عمل الشربات أولًا: قومي بوضع السكر والماء في وعاء مناسب ثم قومي برفعه على النار واستمري في التقليب حتى ذوبان السكر.

ثانيًا: بعد أن يبدأ الشربات في الغليان انتظري 3 دقائق ثم قومي بإضافة عصير الليمون وتأكدي من امتزاجه جيدًا مع الشربات ثم اتركيه يبرد تمامًا. طريقة عمل البسبوسة بكل تكات المحلات أولًا: قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ثانيًا: قومي بوضع دقيق السميد في إناء مناسب ثم قومي بإضافة الزبدة إليه وقومي بخلطهما جيدًا بيديكِ دون استخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي.

ثالثًا: قومي بإضافة الزبادي والسكر والبيكينج بودر والفانيليا إلى الدقيق والزبدة وقومي بخلط كل المكونات جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا.

رابعًا: احضري صينية البسبوسة ويجب أن تكون من الألومنيوم لتوزيع الحرارة جيدًا وتكون قليلة الارتفاع قومي بوضع كمية صغيرة من الزبدة وادهني الصينية بها.

خامسًا: ضعي عجينة البسبوسة في الصينية وافرديها جيدًا ويمكنك وضع المكسرات بها، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة أو إلى أن تصل إلى اللون الذهبي.

سادسًا: بعد خروج الصينية قومي بسكب كمية مناسبة من الشربات عليها ويحب أن تكون البسبوسة ساخنه الشربات بارد في درجة حرارة الغرفة.

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