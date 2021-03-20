بسبوسة رمضان طرية وومكرملة بكل اسرار نجاحها علي طريقة اشهر حلواني

بسبوسة رمضان طرية وومكرملة بكل اسرار نجاحها البسبوسة هي الحلوى الأشهر على الإطلاق في مستوى العالم أجمع بالإضافة إلى ذلك نقوم بتناولها في جميع المناسبات العائلية كما ترتبط أيضا أغلب بلاد الشرق بتناولها على مائدة الطعام في شهر رمضان وبالفعل نقوم بتحضير داخل المنزل بعدد من النكات المختلفة، يمكننا ايضا نقوم بعمل البسبوسة بجوز الهند فهي من أفضل انواع الحلوىات المفضلة عند الكثيرون من الاشخاص تناول البسبوسة وسوف نتعرف اليوم على الطريقة وكيفية تحضيرها. بسبوسة رمضان طرية وومكرملة بكل اسرار نجاحها كوبين من السميد.

كوب ونصف من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

كوب الا ربع من الحليب.

ملعقة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة فانيليا.

بيضة واحدة.

اثنين كوب من الشربات الجاهز طريقة بسبوسة رمضان طرية وومكرملة بكل اسرار نجاحها يجب أولا أن نقوم بتسخين الفرن جيدا قد يصل على الأقل 200 درجة مئوية ونبدأ في عمل البسبوسة بالخطوات .

ثم قومي بوضع البيض والسكر والحليب في الخلاط الكهربائي .

أتركي هذا الخليط لكي يندمج جيدا على الاقل لمدة 10 دقائق بشكل متصل حتى نجد أن الخليط اصبح متجانس.

ابدئي بوضع وعاء عميق وضعي فيه السميد وجوز الهند و كمية من البيكنج بودر.

ضعى الخليط السائل على المكونات الجافة وقومي بالتقليب

وقومي بتحضير كمية بسيطة من الزيت.

ثم ابدائى بتوزيع الخليط التي يقوم بخلط جيدا من البسبوسة.

ادخلي الصينية في الفرن.

قومي بخبزها على الاقل لمدة 15 دقيقة.

وعندما يتم نضجها جيدا نقوم باخراجها ونضع عليها الشربات الساخن.

وتترك البسبوسة لمدة ساعة لكي تبرد تماما.

ثم قومى بتقطيعها وتناولها. بسبوسة الزبادي وجوز الهند كوبان ونصف من السميد.

نصف كوب من الدقيق.

كوب وربع من الجوز هند.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من السكر. طريقة بسبوسة الزبادي وجوز الهند نبدأ بتحضير البسبوسة المكرملة الطرية في البيت نضع كافة المكونات في وعاء عميق

ثم نقوم بخلطها جيدا.

ثم نترك هذا المزيج لمدة نصف ساعة.

ونبدأ بوضعه في صينية مدهونة بالزبدة.

ونقوم بادخال هذه الصينية في الفرن.

نتركها لمدة عشر دقائق في الفرن.

ثم نقوم باخراجها ونضع عليها القطر الساخن. الوسوم

بسبوسة رمضان طرية وومكرملة بكل اسرار نجاحها البسبوسة هي الحلوى الأشهر على الإطلاق في مستوى العالم أجمع بالإضافة إلى ذلك نقوم بتناولها في جميع المناسبات العائلية كما ترتبط أيضا أغلب بلاد الشرق بتناولها على مائدة الطعام في شهر رمضان وبالفعل نقوم بتحضير داخل المنزل بعدد من النكات المختلفة، يمكننا ايضا نقوم بعمل البسبوسة بجوز الهند فهي من أفضل انواع الحلوىات المفضلة عند الكثيرون من الاشخاص تناول البسبوسة وسوف نتعرف اليوم على الطريقة وكيفية تحضيرها. بسبوسة رمضان طرية وومكرملة بكل اسرار نجاحها كوبين من السميد.

كوب ونصف من جوز الهند.

نصف كوب من السكر.

كوب الا ربع من الحليب.

ملعقة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة فانيليا.

بيضة واحدة.

اثنين كوب من الشربات الجاهز طريقة بسبوسة رمضان طرية وومكرملة بكل اسرار نجاحها يجب أولا أن نقوم بتسخين الفرن جيدا قد يصل على الأقل 200 درجة مئوية ونبدأ في عمل البسبوسة بالخطوات .

ثم قومي بوضع البيض والسكر والحليب في الخلاط الكهربائي .

أتركي هذا الخليط لكي يندمج جيدا على الاقل لمدة 10 دقائق بشكل متصل حتى نجد أن الخليط اصبح متجانس.

ابدئي بوضع وعاء عميق وضعي فيه السميد وجوز الهند و كمية من البيكنج بودر.

ضعى الخليط السائل على المكونات الجافة وقومي بالتقليب

وقومي بتحضير كمية بسيطة من الزيت.

ثم ابدائى بتوزيع الخليط التي يقوم بخلط جيدا من البسبوسة.

ادخلي الصينية في الفرن.

قومي بخبزها على الاقل لمدة 15 دقيقة.

وعندما يتم نضجها جيدا نقوم باخراجها ونضع عليها الشربات الساخن.

وتترك البسبوسة لمدة ساعة لكي تبرد تماما.

ثم قومى بتقطيعها وتناولها. بسبوسة الزبادي وجوز الهند كوبان ونصف من السميد.

نصف كوب من الدقيق.

كوب وربع من الجوز هند.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من السكر. طريقة بسبوسة الزبادي وجوز الهند نبدأ بتحضير البسبوسة المكرملة الطرية في البيت نضع كافة المكونات في وعاء عميق

ثم نقوم بخلطها جيدا.

ثم نترك هذا المزيج لمدة نصف ساعة.

ونبدأ بوضعه في صينية مدهونة بالزبدة.

ونقوم بادخال هذه الصينية في الفرن.

نتركها لمدة عشر دقائق في الفرن.

ثم نقوم باخراجها ونضع عليها القطر الساخن.

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