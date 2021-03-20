الفطائر الذهبية القطنية هشة زي القطن بالعجينة السحرية للفطور والعشاء

الفطائر الذهبية القطنية هشة زي القطن أصبح الفطائر والسندوتشات للمدرسة، أو بعض الرحلات أو في أعياد الميلاد هي من الاكلات المميز جدا يتواجد بصفة مستمرة عند اغلب الاشخاص دائما نقوم بتحضير سندوتشات وفطائر، نتناولها في بعض الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى ذلك نقوم بتحضيرها لأبنائنا، ولكن اليوم سوف نقوم بتحضير الفطائر الذهبية بمكونات سهلة، وبسيطة مقادير موجوده بكل منزل تابعي مع المقال لكي تتعلم الطريقة بكل بساطة. الفطائر الذهبية القطنية هشة زي القطن نبدأ بتحضير الذ واشهي الطرق الناجحة لعمل تحضير الفطائر الذهبية القطنية في البيت بالخطوات وبأسهل الطرق. بيضة واحدة.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة بسيطة من الملح .

ماء للعجن.

2 ملعقة من الحليب السائل.

دقيق طريقة التحضير: ضعى البيض مع الزيت والخميرة والبيكنج باودر والدقيق، وجميع المكونات الاخرى في وعاء واسع.

ثم قومي بخلطهم جيدا وضعي 2 كوب من الدقيق ويعجن م ع اضافة الماء للعجن مع كمية الحليب.

اخلطي المكونات يا عزيزاتي جيدا لمدة ربع ساعه حتي تحصلي علي عجينة هشه .

ثم نبدا بوضع هذا المزيج في وعاء نظيف لكي يختمر لمدة ساعه.

بعد ذلك نقوم باخذ العجينة وتقطيعها على شكل التي نرغب في إذا كان دوائر أو اصابع.

وضعي بها حشوات منوعه مثل الجبن والشكولاته أو اى حشو تريدية.

واتركي الفطائر لمدة ربع ساعة حتي تختمر مرة أخري قبل دخولها الفرن.

ثم ابدائى بوضعها في الفرن لمدة 10 دقائق. طريقة اخرى لتحضير الفطائر الهشة طريقة سهله وبسيطة وأقل مكونات لتحضير الفطائر الهشه بعجينة المخبوزات تابعي معنا 2 كوب دقيق

من الخميرة ملعقة.

بيضة واحدة .

ملعقتين من الحليب السائل.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الملح.

ملعقتين ونصف من السكر.

كمية بسيطة من الفلفل الأسود طريقة التحضير في الخلاط الكهربائي نضع الزبدة كمية الزيت والحليب والسكر والفانيليا والفلفل الأسود.

قومي بخلطهم جيدا ثم يخلط هذا المزيج السائل على الدقيق.

ونعجن هذا المزيج حتي يصبح عجينة متامسكة.

واتركيه لكي تضاعف حجمها على الأقل لمدة ساعة.

ثم ابدئي بعد انتهاء هذا الوقت بتشكيلها بالطريقة التي ترغب فيها.

وقومي بدهن العجينة بكمية من الزبدة.

ثم ابدئي بوضع الحشوات المتعددة من الفراخ أو اللحم او الجبن.

ادخليها الفرن ولا تنتظر كثير.

ثم قومي باستخراجها وتناولها وهي ساخنة. الوسوم

الفطائر الذهبية القطنية هشة زي القطن أصبح الفطائر والسندوتشات للمدرسة، أو بعض الرحلات أو في أعياد الميلاد هي من الاكلات المميز جدا يتواجد بصفة مستمرة عند اغلب الاشخاص دائما نقوم بتحضير سندوتشات وفطائر، نتناولها في بعض الأماكن المختلفة، بالإضافة إلى ذلك نقوم بتحضيرها لأبنائنا، ولكن اليوم سوف نقوم بتحضير الفطائر الذهبية بمكونات سهلة، وبسيطة مقادير موجوده بكل منزل تابعي مع المقال لكي تتعلم الطريقة بكل بساطة. الفطائر الذهبية القطنية هشة زي القطن نبدأ بتحضير الذ واشهي الطرق الناجحة لعمل تحضير الفطائر الذهبية القطنية في البيت بالخطوات وبأسهل الطرق. بيضة واحدة.

2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة بسيطة من الملح .

ماء للعجن.

2 ملعقة من الحليب السائل.

دقيق طريقة التحضير: ضعى البيض مع الزيت والخميرة والبيكنج باودر والدقيق، وجميع المكونات الاخرى في وعاء واسع.

ثم قومي بخلطهم جيدا وضعي 2 كوب من الدقيق ويعجن م ع اضافة الماء للعجن مع كمية الحليب.

اخلطي المكونات يا عزيزاتي جيدا لمدة ربع ساعه حتي تحصلي علي عجينة هشه .

ثم نبدا بوضع هذا المزيج في وعاء نظيف لكي يختمر لمدة ساعه.

بعد ذلك نقوم باخذ العجينة وتقطيعها على شكل التي نرغب في إذا كان دوائر أو اصابع.

وضعي بها حشوات منوعه مثل الجبن والشكولاته أو اى حشو تريدية.

واتركي الفطائر لمدة ربع ساعة حتي تختمر مرة أخري قبل دخولها الفرن.

ثم ابدائى بوضعها في الفرن لمدة 10 دقائق. طريقة اخرى لتحضير الفطائر الهشة طريقة سهله وبسيطة وأقل مكونات لتحضير الفطائر الهشه بعجينة المخبوزات تابعي معنا 2 كوب دقيق

من الخميرة ملعقة.

بيضة واحدة .

ملعقتين من الحليب السائل.

ملعقتين من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الملح.

ملعقتين ونصف من السكر.

كمية بسيطة من الفلفل الأسود طريقة التحضير في الخلاط الكهربائي نضع الزبدة كمية الزيت والحليب والسكر والفانيليا والفلفل الأسود.

قومي بخلطهم جيدا ثم يخلط هذا المزيج السائل على الدقيق.

ونعجن هذا المزيج حتي يصبح عجينة متامسكة.

واتركيه لكي تضاعف حجمها على الأقل لمدة ساعة.

ثم ابدئي بعد انتهاء هذا الوقت بتشكيلها بالطريقة التي ترغب فيها.

وقومي بدهن العجينة بكمية من الزبدة.

ثم ابدئي بوضع الحشوات المتعددة من الفراخ أو اللحم او الجبن.

ادخليها الفرن ولا تنتظر كثير.

ثم قومي باستخراجها وتناولها وهي ساخنة.

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