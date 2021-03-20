مسحة واحدة من كريم سحري لتفتيح البشرة وستبهرك النتيجة فإن تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات التي تسببها أشعة الشمس الضارة هي من أولويات العديد من السيدات اللاتي يرغبن في العناية ببشرتهن من جميع الفئات العمرية، نقدم لك من خلال المقال وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وذلك روتين يساعد على تفتيح ونضارة البشرة.

مسحة من كريم سحري لتفتيح البشرة

من منا لا ترغب في بشرةى نقية صافية لا تكلفها سوى مسحة واحدة من كريم لتفتيح البشرة هذا هو السر الذي نقدمه لك سيدتي في هذه الوصفة:

ضعي كمية مناسبة من كريم بانثينول المرطب الطبي في وعاء زجاجي نظيف.

ضعي مقدار أقل من نصف ليمونة على البانثينول وحوالي ربع ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

قلبي المكونات جيداً حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

قومي بغسل وشك بغسول مناسب للبشرة ثم نشفيه وضعي كمية بسيطة من الكريم على البشرة يومياً مرة صباحاً ومرة مساءًا.

في خلال أسبوعين سوف تلاحظين الفرق سوف يعمل الكريم على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ بفضل قطرات الليمون التي تعمل على تنضيف البشرة من الداخل مما يعمل على تجديد الخلايا وتطهيرها، كما أن الكريم السحري يعمل أيضاً على تغذية بشرتك وترطيبها جيداً من خلال زيت اللوز الحلو وكريم البانثينول.

روتين بسيط لتفتيح البشرة

يعد من أبسط الطرق التي تساهم بشكل كبير في العناية بالبشرة وعلاج أي مشاكل بها هو عمل روتين يومي تستمرين عليه لفترة للحصول على بشرة جذابة وتعد أهم خطوات الروتين اليومي هو غسل الوجه بغسول مناسب لنوعها جيداً لمدة ثلاثين ثانية ثم مسحها بقطنة بها قابض للمسام مثل ماء الورد ثم ترطيب البشرة عن طريق مسحة من كريم سحري لتفتيح البشرة.